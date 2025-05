La stagione regolare è finita e il campionato di pallacanestro italiana si prepara per la propria post-season. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sui playoffs di Lega Basket Serie A con prime sfide, programma completo, analisi delle squadre, quote antepost e guida tv in questa Anteprima Playoffs LBA 2025.

Anteprima Playoffs LBA 2025: il programma delle prime sfide di post season

La Serie A Basket Unipol 2024-2025 è pronta per iniziare i playoffs con i quarti di finale e le gare 1 in programma tra sabato 17 e domenica 18 maggio, tutte sfide al meglio delle cinque partite che vedranno impegnate le migliori 8 squadre classificate durante la regular season.

La Virtus Bologna si prende il primo posto grazie alla vittoria all’ultimo turno contro Trapani, la Segafredo avrà il fattore campo in tutti i playoff. e ai quarti di finale sfiderà l‘Umana Reyer Venezia. Dalla stessa parte di tabellone c’è l’Olimpia Milano, tre volte campione d’Italia in carica, che essendo quinta partirà in trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino, quarta e vincitrice della Coppa Italia proprio in finale con l’EA7 Emporio Armani.

Dal lato opposto di tabellone invece Trapani Shark, che da n.2 se la vedrà con la Unahotels Reggio Emilia, e la Germani Brescia, n.3, che invece sfiderà l’altra neopromossa Trieste.

PROGRAMMA COMPLETO QUARTI DI FINALE

1) Virtus Segafredo Bologna vs 8) Umana Reyer Venezia

Gara-1 – Domenica 18 maggio, ore 18.00 – DMAX

Gara-2 – Martedì 20 maggio, ore 20.30 – DMAX

Gara-3 – Venerdì 23 maggio, ore 20.45 – DMAX

4) Dolomiti Energia Trentino vs 5) EA7 Emporio Armani Milano

Gara-1 – Sabato 17 maggio, ore 18.00 – DMAX

Gara-2 – Lunedì 19 maggio, ore 20.00 – Eurosport 2

Gara-3 – Giovedì 23 maggio, ore 20.45 – DMAX

3) Germani Brescia vs 6) Pallacanestro Trieste

Gara-1 – Sabato 17 maggio, ore 20.00 – Eurosport 2

Gara-2 – Lunedì 19 maggio, ore 20.45 – DMAX

Gara-3 – Giovedì 22 maggio, ore 19.30

2) Trapani Shark vs 7) UnaHotels Reggio Emilia

Gara-1 – Sabato 17 maggio, ore 20.45 – DMAX

Gara-2 – Lunedì 19 maggio, ore 20.00

Gara-3 – Giovedì 23 maggio, ore 20.00 – Eurosport 2

Analisi delle sfide dei quarti di finale

Analizziamo i match dei quarti di finale che apriranno la post-season LBA nel weekend del 17 e 18 maggio 2025.

Virtus Bologna – Reyer Venezia

La Virtus ha chiuso al primo posto la stagione regolare con 24 vittorie e solo 6 sconfitte. Venezia, ottava con 16 successi, ha alternato buoni momenti a fasi difficili. Nei due precedenti stagionali, i bianconeri hanno sempre vinto, imponendosi anche in trasferta. La squadra di Banchi parte con i favori del pronostico e ha un solo obiettivo: lo scudetto, sfuggito nella scorsa stagione e dopo un annata finita male anche in Eurolega, anzi, mai cominciata davvero. Le quote di gara 1 sono tutte per Bologna @1.20 per la vittoria, con Venezia fino @4 volte la posta. Le V-Nere si giocano a -8.5 punti di spread, con linea Over-Under che apre a 164.5 punti totali.

Dolomiti Energia Trentino – Olimpia Milano

Trento ha conquistato il quarto posto in classifica in una stagione sorprendente, coronata dalla vittoria in Coppa Italia. L’Olimpia, quinta, nonostante un rendimento altalenante, resta la squadra da battere nei playoff, come vedremo anche nelle quote antepost. I due confronti di campionato hanno sorriso ai milanesi, ma in coppa i trentini hanno dimostrato di saper colpire nei momenti che contano. Gara-1 promette subito scintille anche se le quote sono tutte per Milano @1.58 mentre Trento vincente si gioca @2.30 (spread -3.5 per Milano, linea Over-Under a 168.5 punti totali).

Trapani Shark – Reggio Emilia

Trapani è la vera rivelazione dell’anno. Da neopromossa, ha chiuso al secondo posto con 22 vittorie, giocandosi la vittoria fino all’ultimo e mostrando un basket brillante e aggressivo. Reggio Emilia si è piazzata settima, ma ha chiuso in crescita. I due precedenti stagionali si sono conclusi con una vittoria per parte. La serie potrebbe essere più equilibrata di quanto dica la classifica, Trapani sogna in grande e il fattore campo in caso di arrivo a gara 5 (opzione che preferiamo) potrebbe essere decisivo, come lo sarà per gara 1 con i book che danno Trapani vincente @1.30 rispetto al @3.35 della Reggiana. Per quanto riguarda la linea di spread gli analisti danno -7.5 punti di handicap per Trapani, con linea Over-Under a 170.5 punti totali.

Germani Brescia – Trieste

Brescia ha chiuso al terzo posto con 20 successi e un rendimento ottimale soprattutto in casa e anche qui avere dalla propria il fattore campo in un eventuale gara 5 è importante. Trieste, sesta, ha saputo costruire la propria qualificazione grazie a una difesa tra le migliori del campionato. Gli scontri diretti hanno visto un successo per parte, con vittorie interne. Anche qui si prospetta una serie lunga e combattuta, forse la più equilibrata, con Brescia leggermente favorita per il fattore campo come detto. Per gara 1 le quote sono tutte per Brescia @1.30 mentre il colpaccio di Trieste si gioca fino @3.35. Linea di spread a -7.5 punti per la Germani mentre la linea Over-Under è fissata a 173.5 punti totali, la più alta tra tutte le gare 1 di questi quarti di finale, a nostro avviso troppo alta per quanto detto Silla difesa di Trieste e sul fatto che siamo alla prima di playoffs, con ritmi più bassi e difese più attente. Consigliamo UNDER per gara 1.

Guida TV Playoffs Basket LBA

Tutte le gare-1 dei quarti saranno trasmesse in diretta tra DMAX ed Eurosport 2, con copertura anche in streaming su DAZN. Orari e canali delle eventuali gare successive saranno comunicati in base all’andamento delle serie.

Dopo le serie dei quarti si continuerà con le semifinali da venerdì 30 maggio a lunedì 9 giugno e con le finali dal 12 al 22 giugno per più di un mese di post-season col basket italiano.

Format dei playoffs LBA

Il primo turno dei quarti di finale si apre sabato 17 maggio e la post-season si prolungherà per oltre un mese, con domenica 22 giugno indicata come data di un’ipotetica gara-5 delle Finals. Confermato il format tradizionale, reintrodotto dallo scorso anno: quarti di finale e semifinali si giocheranno sempre al meglio delle cinque gare con un giorno di riposo tra ogni partita, mentre le Finals non saranno più al meglio delle sette bensì pure loro saranno al meglio delle cinque.

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto di basket italiano

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di Basket LBA 2024-2025, con l’Olimpia che rimane favorita nonostante parta solo con la testa di serie n.5 per le difficoltà in stagione regolare, vinta dalla Virtus che si presenta come la principale antagonista di Milano.

ALBO D’ORO LBA

2024 – Olimpia Milano

2023 – Olimpia Milano

2022 – Olimpia Milano

2021 – Virtus Bologna

2020 non assegnato

2019 – Reyer Venezia

2018 – Olimpia Milano

2017 – Reyer Venezia

2016 – Olimpia Milano

2015 – Dinamo Sassari

