Dopo la Supercoppa (vinta da Milano in finale contro Brescia) e l’inizio dell’Eurolega, da sabato 4 ottobre si torna a fare sul serio anche col campionato di pallacanestro italiana e la 1° giornata di Basket LBA al via dal 4 ottobre. Pronostici LBA giornata 1.

Pronostici LBA giornata 1: programma completo e guida tv

Abbiamo già visto i roster della stagione 2025-2026 di pallacanestro italiana, ma anche la preview con favorite, possibili sorprese, quote antepost e il calendario completo del campionato di Basket LBA che inizierà il 4 ottobre, e qui andiamo a vedere nel dettaglio quello che ci attende in questo weekend per la 1° giornata della Serie A di basket italiano.

La Lega Basket ha confermato che tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su LBA TV, mentre Sky Sport seguirà i due incontri principali del turno, all’interno dell’accordo che prevede circa sessanta partite di regular season in palinsesto, più Coppa Italia e playoff. Per questa prima giornata, Sky ha scelto come match di cartello Olimpia Milano – Derthona (domenica alle 16:00) e il posticipo Virtus Bologna – Napoli (lunedì alle 20:00).

Sabato 4 ottobre, ore 20:00: Trieste – Trapani (LBA TV)

Domenica 5 ottobre, ore 16:00: Milano – Derthona (Sky Sport, NOW, LBA TV)

Domenica 5 ottobre, ore 17:00: Reggiana – Udine (LBA TV)

Domenica 5 ottobre, ore 17:30: Treviso – Brescia (LBA TV)

Domenica 5 ottobre, ore 18:00: Trento – Cantù (LBA TV)

Domenica 5 ottobre, ore 19:00: Venezia – Cremona (LBA TV)

Domenica 5 ottobre, ore 20:00: Sassari – Varese (LBA TV)

Lunedì 6 ottobre, ore 20:00: Virtus Bologna – Napoli (Sky Sport, NOW, LBA TV)

Anticipo Trieste-Trapani per aprire il campionato di Serie A di basket

Sarà Pallacanestro Trieste–Trapani Shark, sabato alle 20:00, ad aprire la nuova stagione di Serie A. Due squadre che nella passata stagione hanno saputo conquistare spazio e rispetto: i giuliani davanti al loro pubblico, i siciliani con un progetto solido e ambizioso. Non è solo la prima partita del campionato, ma anche l’immagine di un movimento che tiene insieme nord ed estremo sud, con palazzetti pronti a riempirsi e tifoserie che promettono di far sentire la propria voce fin dall’esordio.

Le quote favoriscono i padroni di casa @1.76 su Admiralbet per la vittoria mentre il successo ospite arriva fino @2.00 volte la posta su Goldbet. Linea di spread a +/- 1.5 e linea Over-Under a 173.5 punti totali.

I match da non perdere domenica 5 ottobre

Alle 16:00 di domenica l’Olimpia Milano di Ettore Messina debutta contro Derthona, una sfida delicata per i biancorossi reduci da una stagione al di sotto delle attese, ma che hanno iniziato alla grande trionfando in Supercoppa domenica scorsa. Milano ha rinnovato molto e si presenta con la voglia di tornare subito protagonista: l’esordio casalingo contro i piemontesi è un primo banco di prova.

Mezz’ora più tardi, alle 17:30, la Germani Brescia scenderà sul parquet di Treviso, in una sfida tra due squadre che negli ultimi anni hanno offerto basket frizzante e combattuto fino all’ultimo possesso.

Alle 19:00 toccherà alla Reyer Venezia, tra le favorite per un posto in alto, che affronterà Vanoli Cremona: la laguna è pronta a sostenere un gruppo che ha mantenuto buona parte dell’ossatura e vuole inserirsi nella lotta scudetto.

Sempre domenica, alle 17:00, ci sarà anche l’esordio della Reggiana contro l’APU Udine, altra matricola carica di entusiasmo, mentre alle 18:00 il palazzetto di Trento ospiterà la sfida contro Cantù, squadra storica tornata nella massima serie. La giornata si chiuderà alle 20:00 in Sardegna, con la Dinamo Sassari che riceve Varese: due piazze di grande tradizione che non vogliono restare nelle retrovie.

Il posticipo di lunedì, Virtus Bologna-Napoli

A completare la prima giornata sarà il posticipo del lunedì, in prima serata: Virtus Segafredo Bologna-GeVi Napoli (ore 20:00). Le “Vu nere”, campioni d’Italia in carica, iniziano la loro avventura davanti al pubblico della Segafredo Arena, consapevoli che quest’anno ogni rivale avrà una motivazione extra nel volerle battere. Napoli arriva con meno pressioni ma con un roster rinforzato, pronto a dare filo da torcere.

I bookmakers sono tutti per la Virtus Bologna data appena @1.12 per la vittoria su Sisal, col successo di Napoli che sale fino @6.50 su Lottomatica. Spread a +/- 11.5 punti e linea Over-Under a 166.5 punti totali.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.