Nel fine settimana del 11 e 12 ottobre si gioca la 2° giornata della regular season della Lega Basket A che è iniziata con diverse sorprese, su tutte la sconfitta interna dell’Olimpia Milano chiamata al pronto riscatto nella trasferta a Varese che apre il weekend del campionato di pallacanestro italiano. Da non perdere anche il big match tra due squadre con grandi ambizioni: Trapani-Venezia. Pronostici LBA giornata 2.

Pronostici LBA giornata 2: programma completo e guida tv

La prima giornata di campionato di pallacanestro italiana, la LBA 2025-2026, ha già regalato sorprese e verdetti inaspettati, su tutti la sconfitta interna dell’Olimpia Milano che, fresca della vittoria della Supercoppa, si è arresa al Forum contro Tortona. Ora vediamo il programma completo e la guida tv per la 2° giornata di LBA.

Sabato 11 ottobre

Openjobmetis Varese vs EA7 Emporio Armani Milano (ore 18:15) – Diretta Sky Sport

Germani Brescia vs Dolomiti Energia Trentino (ore 20:00)

APU Old Wild West Udine vs Virtus Segafredo Bologna (ore 20:00)

GeVi Napoli Basket vs Pallacanestro Trieste (ore 20:30)

Domenica 12 ottobre

Acqua S.Bernardo Cantù vs UNAHOTELS Reggio Emilia (ore 12:00) – Diretta Sky Sport

Trapani Shark vs Umana Reyer Venezia (ore 17:00)

Vanoli Basket Cremona vs Banco di Sardegna Sassari (ore 17:30)

Le analisi delle sfide di sabato di LBA

Varese-Olimpia Milano. A Masnago va in scena il “derby lombardo” tra due squadre che hanno iniziato il campionato con soddisfazioni ben diverse. Varese arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria esterna contro Sassari, mentre Milano è ferita nell’orgoglio dalla sconfitta interna con Tortona e non può permettersi una partenza con zero vittorie in due partite. La pressione è tutta sulla squadra milanese, chiamata a una reazione immediata. Le quote sono tutte per l’Olimpia @1.33 su SISAL come quota massima.

Brescia-Trento. Scontro tra due squadre che hanno convinto all’esordio. L’attacco stellare di Trento, reduce dai 109 punti segnati a Cantù, sfida la solidità e la grinta di una Brescia capace di vincere al supplementare a Treviso. Si preannuncia una sfida equilibrata tra due filosofie di gioco diverse ma occhio comunque ai punti, per un Over.

Udine-Virtus Bologna. La neopromossa Udine fa il suo storico esordio casalingo in Serie A contro una delle favorite per il titolo, la Virtus Bologna. Per i friulani, che giocheranno in un palazzetto sold-out in pochi minuti, sarà un grande appuntamento contro un avversario sulla carta insormontabile, infatti le V-Nere sono favorite @1.25 nonostante la trasferta.

Napoli-Trieste. Al PalaBarbuto si affrontano due squadre in cerca dei primi punti stagionali. Sia Napoli, travolta a Bologna nella prima giornata, sia Trieste, sconfitta in casa da Trapani, vogliono evitare di restare al palo in classifica. Quote più equilibrate ma anche qui troviamo gli ospiti favoriti @1.65, noi però consigliamo di valutare lo spread +4.5 su Napoli che in casa potrà giocarsela.

I match di domenica per il campionato di pallacanestro italiano

Cantù-Reggiana. Per Cantù è la partita del riscatto obbligato. Dopo la pesantissima sconfitta di Trento (-40), la squadra brianzola deve una risposta al proprio pubblico. Di fronte troverà una Reggio Emilia serena, reduce dalla vittoria contro Udine e intenzionata a dare continuità al suo buon inizio. Pure qui ospiti favoriti @1.65 per la vittoria.

Trapani-Venezia. L’ambiziosa Trapani, dopo la vittoria esterna a Trieste, si presenta davanti al proprio pubblico contro un altra squadra che punta in alto, l’Umana Reyer Venezia. Per i siciliani è un test di altissimo livello, mentre per i lagunari è un banco di prova in un ambiente che si preannuncia infuocato. Quote tutte per i padroni di casa @1.44, ma noi vediamo una sfida più combattuta e anche qui favoriamo gli underdogs con Venezia +7.5. Partita importante visto che le quote antepost danno proprio Trapani e Venezia dietro alle due big (Olimpia e Virtus) per la vittoria finale dello scudetto.

Cremona-Sassari. Due deluse dai risultati del primo turno si sfidano per muovere la classifica. Sia Cremona che Sassari sono uscite sconfitte da partite ad alto punteggio e cercano la prima vittoria stagionale. Si prospetta un match divertente tra due squadre che puntano molto sul talento offensivo quindi anche qui consigliamo senza paura Over punti totali, nonostante ci aspettiamo una linea bella alta (non ancora disponibile nel momento in cui scriviamo, come sempre per tutti gli aggiornamenti, le giocate e i contenuti completi, vi invitiamo sempre sul VIP Telegram di Betting Maniac, trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Derthona-Treviso. Dopo l’impresa contro Milano, Tortona è chiamata alla difficile prova della conferma. L’entusiasmo non deve trasformarsi in appagamento perché di fronte ci sarà una Treviso arrabbiata per la sconfitta beffarda subita al supplementare contro Brescia e desiderosa di conquistare i primi due punti. Book schierati con Tortona @1.34 per la vittoria mentre il successo di Treviso sale fino @3 volte la posta.

Quote Antepost: Serie A Basket 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per la vittoria finale dello scudetto del campionato di pallacanestro italiano, la LBA 2025-2026. Nonostante la partenza perdente Milano @1.80m rimane nettamente davanti a tutti, con la Virtus Bologna @3.50 prima avversaria, poi si sale in doppia cifra con Trapani @10 e Venezia @16, proprio due contender in seconda fascia che si sfidano questa settimana.

