Dal 18 al 20 ottobre torna il campionato di pallacanestro italiana con la 3° giornata di Lega A 2025-2026. Tra le sfide da non perdere Dinamo Sassari-Olimpia Milano e Trento-Tortona, mentre la nostra free pick si concentra su Cantù-Trapani. Pronostici LBA giornata 3.

Pronostici LBA giornata 3: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo della 3° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Tutte le partite del campionato saranno trasmesse su LBATV, con alcuni match selezionati anche sui canali Sky Sport.

Sabato 18 ottobre:

Ore 20:00: Umana Reyer Venezia – Pallacanestro Trieste (LBATV)

Domenica 19 ottobre:

Ore 12:00: Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano (LBATV)

Ore 16:00: Dolomiti Energia Trentino – Bertram Derthona Tortona (LBATV – SKY SPORT BASKET)

Ore 18:00: UNA Hotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese (LBATV)

Ore 18:30: Acqua S.Bernardo Cantù – Trapani Shark (LBATV)

Ore 19:00: Nutribullet Treviso Basket – Napoli Basketball (LBATV)

Ore 20:00: APU Old Wild West Udine – Germani Brescia (LBATV)

Lunedì 20 ottobre:

Ore 20:00: Virtus Olidata Bologna – Vanoli Basket Cremona (LBATV – SKY SPORT UNO – SKY SPORT BASKET)

Le sfida da non perdere della Lega A di Basket

Il big match di giornata è lo scontro al vertice tra Dolomiti Energia Trentino e la capolista Bertram Derthona Tortona. Per i piemontesi è la prova del nove per le ambizioni da scudetto, in una trasferta storicamente ostica per i padroni di casa: i precedenti parlano di una netta superiorità di Tortona che però si gioca sfavorita @2.15 su Goldbet rispetto a Trento che si gioca @1.69 su Admiralbet.

Al PalaSerradimigni va in scena quello che è ormai un classico della pallacanestro azzurra. La Dinamo Sassari, ferma a 0 punti, è con le ha bisogno di sbloccarsi, specialmente contro la rivale storica. L’Olimpia Milano, a sua volta, non può perdere terreno dalle prime dopo un avvio altalenante. La sfida è arricchita dal ritorno a Sassari del grande ex Ousmane Diop, passato in estate proprio da Sassari a Milano. Anche se in trasferta l’Olimpia è nettamente favorita @1.25 su Lottomatica, con Sassari @3.60.

Le altre partite della 3° giornata di LBA

Le altre due capoliste, Virtus Bologna e Germani Brescia, affrontano impegni sulla carta favorevoli. Le Vu Nere ospitano la Vanoli Cremona nel posticipo di lunedì con la Virtus super favorita @1.10 su Sisal, mentre Brescia fa visita all’APU Udine, ancora a secco di vittorie. Attenzione però a Udine, che ha già dimostrato di poter essere un osso duro portando proprio la Virtus ai supplementari nel turno precedente, anche se per questa sfida Snai favorisce Brescia @1.65 su Udine @2.10.

Completano il quadro sfide cruciali per la zona medio-bassa della classifica. Reggio Emilia cerca il riscatto contro Varese, con gli emiliani favoriti @1.30 sugli ospiti @3.30. Al Taliercio va in scena il derby triveneto tra Venezia e Trieste, la partita che aprirà il turno sabato sera e anche qui padroni di casa favoriti @1.43 mentre Trieste si gioca @2.65 per la vittoria. Infine, scontro salvezza anticipato al Palaverde tra Treviso e Napoli, entrambe ancora a 0 punti: chi perde sprofonda in una crisi ancora più profonda. Padroni di casa favoriti @1.45 contro il @2.60 degli ospiti partenopei.

Le nostre scommesse sulla 3° giornata LBA 2025-2026

L’Acqua S.Bernardo Cantù è reduce da una vittoria che ha ridato entusiasmo alla piazza. Di fronte, la Trapani Shark, squadra dominante sul campo con due vittorie, ma ferma a 0 punti in classifica per la penalizzazione inflittale a inizio campionato per irregolarità amministrative. La partita è un test cruciale per i siciliani e una prova di continuità per Cantù. I book come Bet365 puntano comunque sugli ospiti @1.50 contro i padroni di casa offerti @2.45.

Le squadre hanno dimostrato di segnare con continuità, giochiamo almeno 170 punti totali, una linea che sommando le 4 partite iniziali di questo campionato, Cantù e Trapani hanno superato 3 volte. PRONOSTICO: OVER 169.5 @1.75 SISAL.

