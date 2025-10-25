Nel fine settimana del 25 e 26 ottobre torna in campo il campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A al via con gli anticipi Varese-Trentino e Tortona-Trapani. Il resto delle sfide sono in programma nella giornata di domenica, compreso il big match Olimpia Milano-Reyer Venezia. Pronostici LBA giornata 4.

Pronostici LBA giornata 4: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo della 4° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A.

Sabato 25 Ottobre Ore 20:00: Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino (Diretta su LBATV) Ore 20:30: Bertram Derthona Tortona – Trapani Shark (Diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

Domenica 26 Ottobre Ore 16:00: EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia (Diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) Ore 17:00: Germani Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù (Diretta su LBATV) Ore 17:30: GeVi Napoli Basket – UNAHOTELS Reggio Emilia (Diretta su LBATV) Ore 18:00: Pallacanestro Trieste – APU Old Wild West Udine (Diretta su LBATV) Ore 19:00: Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari (Diretta su LBATV) Ore 20:00: Vanoli Basket Cremona – Nutribullet Treviso Basket (Diretta su LBATV)



CLASSIFICA LBA AGGIORNATA

Germani Brescia: 6 punti (3V-0P) Dolomiti Energia Trentino: 4 punti (2V-1P) Vanoli Basket Cremona: 4 punti (2V-1P) Umana Reyer Venezia: 4 punti (2V-1P) Bertram Derthona Tortona: 4 punti (2V-1P) UNAHOTELS Reggio Emilia: 4 punti (2V-1P) EA7 Emporio Armani Milano: 4 punti (2V-1P) Virtus Segafredo Bologna: 4 punti (2V-1P) Trapani Shark: 2 punti (3V-0P) Pallacanestro Trieste: 2 punti (1V-2P) Openjobmetis Varese: 2 punti (1V-2P) GeVi Napoli Basket: 2 punti (1V-2P) Acqua S.Bernardo Cantù: 2 punti (1V-2P) Banco di Sardegna Sassari: 0 punti (0V-3P) APU Old Wild West Udine: 0 punti (0V-3P) Nutribullet Treviso Basket: 0 punti (0V-3P)

Big match Olimpia Milano-Umana Reyer Venezia

È la sfida di cartello della giornata. Al Mediolanum Forum si affrontano due delle principali candidate al titolo, appaiate in classifica a quota 4 punti. Per entrambe è un test fondamentale per misurare le proprie ambizioni e dare un segnale al campionato. Milano dovrà gestire le energie dopo l’impegno in Eurolega, un fattore che potrebbe influenzare la prestazione della squadra di Ettore Messina.

Venezia, dal canto suo, arriva alla sfida con l’obiettivo di espugnare un campo storicamente difficile. I precedenti recenti sorridono ai padroni di casa, ma la partita si preannuncia equilibrata e intensa. Le quote sono tutte dalla parte dei padroni di casa offerti @1.20 per la vittoria contro il @3.70 dei lagunari mentre la linea di handicap è quella che ci interessa, prendiamo i milanesi vincenti di almeno 5 punti: OLIMPIA MILANO -4.5 @1.80.

Anticipo del sabato, Bertram Derthona Tortona-Trapani Shark

L’anticipo del sabato sera mette di fronte due squadre che sono diventate delle certezze del campionato italiano, ovvero Tortona (2-1) e Trapani. I siciliani hanno sorpreso tutti vincendo le prime tre partite sul campo, grazie a un attacco spettacolare e prolifico. Tuttavia, la loro classifica è condizionata da una penalizzazione di 4 punti che li costringe a una rincorsa continua.

Per Derthona, squadra solida e ben organizzata, la sfida contro l’entusiasmo di Trapani sarà un importante banco di prova per confermare la propria competitività ai piani alti. Grande equilibrio negli ultimi 6 scontri diretti tra queste due squadre, con 3 vittorie a testa.

Padroni di casa favoriti @1.62 in quota, con gli ospiti @2.05 mentre la linea di spread è a +/- 1.5 punti quindi match abbastanza equilibrato mentre la linea Over-Under è fissata a 170.5 punti totali.

Le altre sfide del fine settimana di LBA

Virtus Bologna-Dinamo Sassari. Un classico testacoda che nasconde diverse insidie. La Virtus Bologna (2-1) ospita una Dinamo Sassari in crisi di risultati e ferma a zero vittorie. Per i sardi, la trasferta di Bologna rappresenta un’occasione quasi disperata per sbloccarsi e invertire la rotta di un inizio di stagione complicato. Per le Vu Nere, reduci dalle fatiche europee, la partita è una potenziale “trappola” visto anche quello che è successo nello scorso turno quando ha subito una pesante sconfitta casalinga contro Cremona: il rischio è quello di sottovalutare un avversario che giocherà con grande aggressività, non avendo nulla da perdere. La gestione del turnover e l’approccio mentale saranno decisivi per la squadra di Luca Banchi.

Varese-Trento. I padroni di casa (1-2) cercano una vittoria di prestigio per rilanciarsi, ma dovranno fare i conti con una Trento che, forte del suo secondo posto (2-1), vuole dimostrare di non essere una sorpresa passeggera.

Brescia-Cantù. La capolista imbattuta (3-0) punta a proseguire la sua marcia perfetta davanti al proprio pubblico. Per Cantù (1-2) la trasferta è proibitiva, ma rappresenta un’occasione per un’impresa che darebbe una svolta alla stagione.

Napoli-Reggio Emilia. Scontro diretto equilibrato tra due formazioni appaiate a 2 punti (1-2). Vincere è fondamentale per entrambe per allontanarsi dalle zone calde della classifica e guardare con più serenità al futuro.

Trieste-Udine. Un derby teso e sentito, con in palio punti pesanti. Trieste (1-2) vuole sfruttare il fattore campo, mentre Udine, ancora a secco di vittorie (0-3), ha un disperato bisogno di muovere la classifica.

Cremona-Treviso. La sorprendente Vanoli Cremona, terza in classifica (2-1), ospita una Nutribullet Treviso in piena crisi e ferma a zero punti. Per i padroni di casa è un’occasione per consolidarsi, per gli ospiti un’ultima chiamata per dare un segnale di vita.

