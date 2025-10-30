Tra sabato e domenica si gioca la 5° giornata della regular season di Lega Basket A, il massimo campionato di pallacanestro in Italia, e il big match è subito in campo l’1 novembre con Trentino-Virtus Bologna. Da non perdere anche Trapani-Brescia su cui si concentra la nostra scommessa principale. Pronostici LBA giornata 5.

Pronostici LBA giornata 5: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo della 5° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A.

Sabato 1 Novembre Ore 18:15: Banco di Sardegna Sassari – APU Old Wild West Udine (Diretta su LBATV e Sky Sport Basket) Ore 20:00: Dolomiti Energia Trentino – Virtus Segafredo Bologna (Diretta su LBATV) Ore 20:30: Nutribullet Treviso Basket – Pallacanestro Trieste (Diretta su LBATV)



Domenica 2 Novembre Ore 16:00: Acqua S.Bernardo Cantù – Vanoli Basket Cremona (Diretta su LBATV e Sky Sport Basket) Ore 16:30: Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese (Diretta su LBATV) Ore 17:00: Trapani Shark – Germani Brescia (Diretta su LBATV) Ore 18:00: UNAHOTELS Reggio Emilia – EA7 Emporio Armani Milano (Diretta su LBATV) Ore 19:00: Bertram Derthona Tortona – GeVi Napoli Basket (Diretta su LBATV)



CLASSIFICA LBA 2025-2026

Germani Brescia: 8 punti (4V-0P) Vanoli Basket Cremona: 6 punti (3V-1P) Dolomiti Energia Trentino: 6 punti (3V-1P) Bertram Derthona Tortona: 6 punti (3V-1P) EA7 Emporio Armani Milano: 6 punti (3V-1P) Virtus Segafredo Bologna: 6 punti (3V-1P) Umana Reyer Venezia: 4 punti (2V-2P) GeVi Napoli Basket: 4 punti (2V-2P) Pallacanestro Trieste: 4 punti (2V-2P) UNAHOTELS Reggio Emilia: 4 punti (2V-2P) Trapani Shark*: 2 punti (3V-1P) Openjobmetis Varese: 2 punti (1V-3P) Acqua S.Bernardo Cantù: 2 punti (1V-3P) APU Old Wild West Udine: 0 punti (0V-4P) Banco di Sardegna Sassari: 0 punti (0V-4P) Nutribullet Treviso Basket: 0 punti (0V-4P)

L’anticipo del sabato: Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna

Tra le tre partite di sabato spicca Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna che è anche il big match del sabato sera e uno scontro diretto per le posizioni di vertice. Entrambe le squadre arrivano con un record di 3 vittorie e 1 sconfitta. Per Trento è l’occasione di confermare l’ottimo avvio di stagione e dimostrare di poter competere con le big del campionato. Per la Virtus Bologna, reduce dagli impegni europei, la trasferta è un test importante per mantenere il contatto con la vetta e dare un segnale di forza lontano da casa. Nonostante questo le V-Nere sono favorite @1.53 di quota contro la vittoria dei padroni di casa che sale fino @2.50 volte la posta.

Le altre sfide della giornata vedono in campo Banco di Sardegna Sassari-APU Old Wild West Udine, lo scontro diretto della disperazione tra due squadre ancora ferme a zero punti dopo quattro giornate. La tensione sarà altissima: chi perde rischia di sprofondare in una crisi ancora più profonda, mentre chi vince può trovare la scossa necessaria per ripartire.

Si gioca anche Nutribullet Treviso Basket-Pallacanestro Trieste con i padroni di casa che cercano disperatamente i primi punti stagionali contro una Trieste che vuole consolidare la sua posizione a metà classifica.

Le altre partite di domenica 2 novembre in Lega Basket A

La domenica inizierà alle ore 16:00 con Acqua S.Bernardo Cantù-Vanoli Basket Cremona. Derby lombardo tra Cantù (1-3) e la sorprendente Cremona (3-1), che punta a continuare il suo ottimo momento.

Alle ore 16:30 tocca a Umana Reyer Venezia-Openjobmetis Varese. Sfida tra due squadre in cerca di continuità. Venezia (2-2) e Varese (1-3) hanno bisogno di una vittoria per risalire la china.

Trapani Shark-Germani Brescia sono in campo alle ore 17:00, una delle sfide più interessanti di questo turno. La capolista Brescia (4-0) mette alla prova la sua perfezione contro una Trapani che, al netto della penalizzazione in classifica, sul campo ha dimostrato grande valore con un record di 3 vittorie e 1 sconfitta. Per la squadra siciliana è una grande opportunità per battere la prima della classe, mentre per Brescia è il banco di prova. Padroni di casa favoriti @1.65 su Brescia che si gioca fino @2.11. Noi consigliamo BRESCIA +3.5 @1.80.

Alle ore 18:00 UNAHOTELS Reggio Emilia-EA7 Emporio Armani Milano. Trasferta impegnativa per Milano (3-1), che affronta una Reggiana (2-2) solida e difficile da battere in casa.

Si chiude domenica sera, ore 19:00, con Bertram Derthona Tortona-GeVi Napoli Basket. Match equilibrato tra Derthona (3-1), che vuole rimanere nel gruppo di testa, e Napoli (2-2), in cerca di un colpo esterno.

