Il campionato di pallacanestro italiano torna in campo per il turno infrasettimanale valido per la 6° giornata di LBA 2025-2026 che si dispueterà tra martedì 4 e venerdì 7 novembre 2025. Pronostici LBA giornata 6.

Pronostici LBA giornata 6: programma completo

Vediamo il programma completo della 6° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A.

Screenshot 2025-11-04 alle 15.46.07.png

L’anticipo di martedì e le sfide di mercoledì

La Serie A di basket 2025 torna subito in campo dopo il weekend, per un turno infrasettimanale valido per la 6° giornata di regular season di LBA.

Si parte martedì 4 novembre, con la Virtus Bologna impegnata in trasferta a Varese alle ore 20. V-Nere per continuare il filotto vincente mentre i lombardi vogliono uscire dalla crisi prolungata. I bolognesi dovranno gestire le energie visto che giovedì saranno nuovamente in campo in Eurolega. Varese ha vinto solo 1 degli ultimi 13 scontri con le V-Nere. Bologna è favorita con una micro quota sotto @1.20 per la vittoria in trasferta mentre Varese si gioca fino @4.80 volte la posta.

Mercoledì 5 sarà il turno del big match Brescia-Milano alle ore 18.30 al PalaLeonessa. Scontro da due squadre di alta classifica, entrambe con quattro vittorie ed una sconfitta in questo avvio di stagione. Anche l’Olimpia dovrà fare attenzione visto l’imminente impegno di Euroleague di venerdì prossimo. Brescia ha sempre perso negli ultimi 8 confronti con Milano e anche se gioca in casa è sfavorita @2.25 per la vittoria contro @1.65 degli ospiti.

Sempre mercoledì, ma alle 20.45 il Basket Napoli ospita Trapani Shark, nella sfida di metà classifica. Ospiti favoriti in quota @1,75 (contro i padroni di casa che salgono fino @2.10), e che hanno battuto Napoli in entrambe le sfide dello scorso anno.

Preview LBA 2025-2026

I match di basket di giovedì e il posticipo del venerdì

Il programma della sesta giornata proseguirà giovedì 6 con Sassari-Cantù alle ore 20.30. Sardi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, hanno esonerato l’allenatore mentre Cantù vuole dare seguito al successo casalingo su Cremona ma è sfavorita @2.30 contro @1.55 del primo successo di Sassari. 

Proprio Cremona affronterà Trento alle 20.45 in match per la lotta playoff. Le quote sono leggermente dalla parte degli ospiti @1.75 mentre Cremona si gioca @2.00. Equilibrio negli ultimi 4 precedenti con 2 vittorie per parte.

Venerdì invece alle ore 20.30 Udine sfida Venezia per portare a due le vittorie consecutive, mentre i veneti vogliono continuare a viaggiare nelle zone playoff della classifica. In 6 precedenti tutti molto datati, Venezia ha sempre battuto Udine, e le quote anche questa volta puntano sui lagunari favoriti @1.72 contro i padroni di casa che si prendono @2.15 per la vittoria.

Il programma si chiuderà alle ore 20.45 con Reggiana-Treviso. Veneti per sbloccare la casella dei successi, reggiani per rialzarsi dopo due ko consecutivi. La squadra di Reggio Emilia è favorita @1.45 contro Treviso che sale @2.75. Lo scorso anno doppio successo per la Reggiana su Treviso.

