Non si ferma un attimo il campionato di pallacanestro italiano che dopo il turno infrasettimanale, è nuovamente in campo, e le big Virtus Bologna ed Olimpia Milano dovranno gestire le forze visto che hanno giocato anche in Eurolega tra giovedì e venerdì. Pronostici LBA giornata 7.

Pronostici LBA giornata 7: programma completo

Vediamo il programma completo della 7° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A.

Le prime sfide di domenica per la pallacanestro italiana

La settima giornata della regular season 2025-2026 di Lega Basket A ha in programma tutte le otto partite previste interamente domenica 9 novembre dall’ora di pranzo fino alla sera.

Il lunch match delle ore 12:00 vede Trapani Shark ospitare in Sicilia la Vanoli Cremona, con i siciliani reduci dal colpo esterno contro Napoli. Alle ore 16:00 la Germani Brescia, forte del successo interno contro l’Olimpia Milano (98-92), prova a rimanere in vetta alla classifica affrontando al PalaLeonessa la Pallacanestro Trieste. Un’ora più tardi, alle ore 17:00, l’Olimpia Milano attende all’Unipol Forum la Nutribullet Treviso per cancellare il ko contro la Leonessa.

Alle ore 17:30 la Dolomiti Energia Trentino se la vedrà contro Napoli Basketball per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni che contano in classifica mentre i partenopei puntano al pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga contro Trapani. Alle ore 18:00 la Nova Arena di Tortona sarà teatro del match tra la Bertram Derthona e l’Openjobmetis Varese, con i lombardi che devono vincere per risalire la china in graduatoria. Derby emiliano quello che invece andrà in scena alle ore 18:30 al PalaDozza di Bologna tra la Virtus campione d’Italia in carica e l’Unahotels Reggio Emilia, con i bolognesi che guardano tutti dall’alto verso il basso al pari di Brescia.

Gli ultimi match della Lega A Basket

La serata di domenica 9 novembre si aprirà con il match delle ore 19:00 tra l’Umana Reyer Venezia e la Dinamo Sassari che ha ingaggiato il nuovo allenatore Veljko Mrsic dopo l’esonero di Massimo Bulleri che ha pagato un avvio stagionale decisamente negativo con cinque ko consecutivi. Lagunari nettamente favoriti per la vittoria in quota @1.20 mentre anche il cambio in panchina sembra non cambiare le prospettive sui sardi offerti @4.05 per la vittoria di questo match.

Completa il programma della settima giornata il posticipo delle ore 20:00 tra le due squadre neo-promosse dalla Serie A2 ovvero l’Acqua San Bernardo Cantù e l’Apu Old Wild West Udine. Il fattore campo sembra decisivo con Cantù favorita @1.60 contro gli ospiti in quota @2.20.

