In arrivo un lungo turno del campionato di pallacanestro italiana, con l’8° giornata di Basket LBA regular season in campo nel weekend di sabato 15 e domenica 16, e che arriverà fino al posticipo di lunedì 17 novembre con Treviso-Virtus Bologna su cui si concentra la nostra free pick del fine settimana. Pronostici LBA giornata 8.

Pronostici LBA giornata 8: programma completo

Vediamo il programma completo della 8° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A.

Le partite di sabato in LBA

Ore 20:00 – Udine-Derthona (Diretta: LBATV) Un testacoda al PalaCarnera. Udine (13ª) cerca punti salvezza vitali, ma si trova di fronte una delle squadre più in forma del campionato, la Bertram Derthona (4ª), che non vuole perdere contatto dal gruppo di testa.

Ore 20:30 – Cremona-Trieste (Diretta: LBATV) Scontro diretto pesantissimo in chiave playoff. Cremona (8ª) e Trieste (7ª) sono appaiate a 8 punti e si giocano una fetta importante di post-season in una sfida che promette equilibrio e spettacolo.

I match di domenica per il campionato di basket di Serie A

Ore 12:00 – Dinamo Sassari-Trento (Diretta: LBATV) Il lunch match mette di fronte la disperata ricerca di una vittoria per Sassari, ultima a 2 punti, e la voglia di Trento (9ª) di consolidare la sua posizione a metà classifica.

Ore 17:00 – Varese-Cantù (Diretta: LBATV) Un derby lombardo molto sentito. Varese (14ª) ha bisogno di ossigeno nella lotta salvezza, mentre Cantù (11ª) vuole una vittoria esterna per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

Ore 17:30 – Reggiana-Venezia (Diretta: LBATV) Partita complicata per la UNA Hotels Reggiana (12ª), che al PalaBigi ospita l’Umana Reyer Venezia (5ª). I veneti, a quota 10 punti, sono favoriti e cercano il colpo esterno per restare agganciati a Milano e Derthona.

Ore 18:00 – Olimpia Milano-Trapani (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket) È il big match di giornata. L’Olimpia (3ª, 5-2) affronta l’avversario più anomalo e pericoloso, Trapani (6ª). I siciliani arrivano al Forum con un record sul campo di 6-1, superiore a quello dei padroni di casa. È l’esame di maturità assoluto per Trapani e un test di solidità per Milano.

Ore 19:00 – Napoli-Brescia (Diretta: LBATV) Trasferta ad alta tensione per la capolista Germani Brescia (1ª). Il campo di Napoli (10ª) è storicamente infuocato e la GeVi cercherà l’impresa per battere la prima della classe.

Il posticipo del lunedì: Treviso-Virtus Bologna

Ore 20:00 – Universo Treviso-Virtus Bologna (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket) L’ottava giornata si chiude con il Monday Night del PalaVerde. Un altro testacoda che vede l’altra capolista, la Virtus Segafredo Bologna (2ª), far visita a una Treviso (15ª) affamata di punti salvezza.

Le V-Nere arrivano dal doppio impegno probante di Eurolega, e giocano in trasferta, ma contro un avversario che La Virtus ha sempre battuto negli ultimi 4 scontri diretti. Le quote favoriscono gli ospiti vincenti @1.40 mentre Treviso sale @2.75.

PRONOSTICO: VIRTUS BOLOGNA -2.5 @1.72

