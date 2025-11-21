Il campionato di Serie A Unipol 2025-26 torna per la 9° giornata di regular season di LBA già al via da venerdì con l’anticipo Brescia-Cremona, e che continuerà nel weekend con tanti match interessanti che abbiamo analizzato, in particolare Derthona-Venezia, uno dei match più interessanti tra 3° e 4° in classifica, anche per il betting visto che è proprio su questa partita che si concentra la nostra free pick del fine settimana di pallacanestro italiana. Pronostici LBA giornata 9.
Pronostici LBA giornata 9: programma completo
Vediamo il programma completo della 9° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.
Venerdì 21 Novembre
- Ore 20:30 – Brescia vs. Cremona (Diretta: LBATV)
Sabato 22 Novembre
- Ore 18:15 – Trento vs. Universo Treviso (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket)
Domenica 23 Novembre
- Ore 16:00 – Trieste vs. Olimpia Milano (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket)
- Ore 16:30 – Varese vs. Udine (Diretta: LBATV)
- Ore 17:00 – Trapani vs. Reggiana (Diretta: LBATV)
- Ore 18:00 – Derthona vs. Venezia (Diretta: LBATV)
- Ore 19:00 – Cantù vs. Virtus Bologna (Diretta: LBATV)
- Ore 20:00 – Napoli vs. Dinamo Sassari (Diretta: LBATV)
Gli anticipi di venerdì e sabato in LBA
Giornata al via con l’anticipo del 21 novembre, Brescia-Cremona (Venerdì, ore 20:30) La capolista Germani Brescia ospita la Vanoli Cremona, al 6° posto, in un derby lombardo che promette scintille. Cremona arriva galvanizzata dai 113 punti segnati nell’ultimo turno e cerca di entrare stabilmente in zona playoff. Per Brescia è l’occasione di mettere pressione alla Virtus giocando per prima e consolidando il primato in questo ottimo inizio stagionale. Padroni di casa favoriti @1.23 per la vittoria (linea spread -8.5 punti) con Brescia che ha battuto Cremona in 5 degli ultimi 6 precedenti (inclusi i 3 più recenti.
Passiamo al 22 novembre con Trento-Universo Treviso (Sabato, ore 18:15), una sfida delicatissima per gli ospiti visto che Treviso è ultima e reduce dal pesante ko con la Virtus, fa visita a Trento che a sua volta non naviga in buone acque (9° posto) dopo la bruciante sconfitta di misura a Sassari. Dopo 4 sconfitte di fila, Trento ha sempre battuto Treviso negli ultimi 3 precedenti ed è favorita @1.25 per un altro successo sabato (linea spread -8.5 punti).
Serie A Basket: le sfide di domenica
Passiamo alle partite domenicali, dove si concentra come sempre il grosso del turno del campionato di pallacanestro italiana con 4 match, ed iniziamo da Trieste-Olimpia Milano (Domenica, ore 16:00), partita della verità per l’Olimpia Milano, scivolata a metà classifica (7° posto), non può permettersi il quarto passo falso stagionale. Trieste è vicina all’8° posto e, nonostante la batosta di Cremona, in casa è un avversario ostico anche se le quote sono tutte per l’Olimpia @1.50 (-2.5). Attenzione perchè Trieste è riuscita a battere Milano in 3 delle ultime 7 sfide, compreso l’84-78 dello scorso anno sul proprio palazzetto.
Trapani-Reggiana (Domenica, ore 17:00). L’entusiasmo sarà alle stelle al PalaShark con Trapani (5° dopo 4 vittorie consecutive tra cui il successo a Milano) che ospita una Reggiana (12°) in difficoltà, reduce da una vittoria in Europa che ha interrotto una striscia di 8 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, e ora Reggio Emilia spera di tornare al successo anche in campionato, dopo 5 ko consecutivi, per provare a rilanciarsi in una stagione faticosa, ma le quote danno gli ospiti sfavoriti fino @4 volte la posta (+4.5).
Derthona-Venezia (Domenica, ore 18:00). Uno dei match più interessanti di giornata che mette di fronte la 3° e la 4° forza del campionato, appaiate a 12 punti. Chi vince si candida ufficialmente come prima inseguitrice del duo di testa e secondo i bookmakers sarà Tortona, favorita @1.60 e aiutata dal fattore campo mentre gli ospiti si giocano @2.20. Entrambe hanno vinto 4 delle ultime 5 (Venezia 7 delle ultime 8 considerando anche l’Eurocup) e in equilibrio anche gli ultimi 6 precedenti, con 3 vittorie a testa, sempre per la squadra di casa. Il fattore campo potrebbe fare la differenza anche questa volta, con Tortona che può concentrare tutte le energie sul campionato, mentre i lagunari hanno giocato anche in settimana un match combattuto e vinto 97-93 contro il Manresa, un match che potrebbero pagare questa domenica dove consigliamo TORTONA -1.5 @1.85.
Punti pesanti in palio per la salvezza in Varese-Udine (ore 16:30), con i friulani obbligati a vincere per non perdere contatto all’ultimo posto (con Udine) con soli 2 punti, mentre Varese è salita a 4 tornando alla vittoria su Cantù lo scorso turno, e favoriti @1.50 per il secondo successo consecutivo in uno scontro diretto importante per allontanarsi dalla zona calda.
In Cantù-Virtus Bologna (ore 19:00) i bolognesi sono nettamente favoriti @1.45 di quota, ma saranno attesi da un ambiente caldo, quello di Cantù che deve riscattare l’ultima sconfitta in trasferta, mentre un casa rimane un osso duro che ha vinto 3 partite su 4, quindi non sarà proprio una scampagnata per le V-Nere che hanno giocato anche venerdì in Eurolega anche se sono avanti 4-1 negli ultimi 5 precedenti contro Cantù.
Il posticipo serale è Napoli-Dinamo Sassari (ore 20:00), un altro autentico spareggio per allontanarsi dalla zona rossa, specialmente per i sardi che sono a 4 punti ma si sono sbloccati con 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, mentre Napoli è più avanti a 6 punti, ma ha rallentato fortemente con 3 sconfitte nelle ultime 4. Le quote vanno comunque sui padroni di casa vincenti @1.50 contro il @2.40 degli ospiti. Napoli ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Sassari.
