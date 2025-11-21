Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, programma, quote e scommesse 9° giornata del 21-23 novembre

Pronostici LBA giornata 9
Pronostici Basket Serie A
Avatar
di
21 Novembre 2025

Il campionato di Serie A Unipol 2025-26 torna per la 9° giornata di regular season di LBA già al via da venerdì con l’anticipo Brescia-Cremona, e che continuerà nel weekend con tanti match interessanti che abbiamo analizzato, in particolare Derthona-Venezia, uno dei match più interessanti tra 3° e 4° in classifica, anche per il betting visto che è proprio su questa partita che si concentra la nostra free pick del fine settimana di pallacanestro italiana. Pronostici LBA giornata 9.

Pronostici LBA giornata 9: programma completo

Vediamo il programma completo della 9° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Venerdì 21 Novembre

  • Ore 20:30 – Brescia vs. Cremona (Diretta: LBATV)

Sabato 22 Novembre

  • Ore 18:15 – Trento vs. Universo Treviso (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket)

Domenica 23 Novembre

  • Ore 16:00 – Trieste vs. Olimpia Milano (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket)
  • Ore 16:30 – Varese vs. Udine (Diretta: LBATV)
  • Ore 17:00 – Trapani vs. Reggiana (Diretta: LBATV)
  • Ore 18:00 – Derthona vs. Venezia (Diretta: LBATV)
  • Ore 19:00 – Cantù vs. Virtus Bologna (Diretta: LBATV)
  • Ore 20:00 – Napoli vs. Dinamo Sassari (Diretta: LBATV)

Gli anticipi di venerdì e sabato in LBA

Giornata al via con l’anticipo del 21 novembre, Brescia-Cremona (Venerdì, ore 20:30) La capolista Germani Brescia ospita la Vanoli Cremona, al 6° posto, in un derby lombardo che promette scintille. Cremona arriva galvanizzata dai 113 punti segnati nell’ultimo turno e cerca di entrare stabilmente in zona playoff. Per Brescia è l’occasione di mettere pressione alla Virtus giocando per prima e consolidando il primato in questo ottimo inizio stagionale. Padroni di casa favoriti @1.23 per la vittoria (linea spread -8.5 punti) con Brescia che ha battuto Cremona in 5 degli ultimi 6 precedenti (inclusi i 3 più recenti.

Passiamo al 22 novembre con Trento-Universo Treviso (Sabato, ore 18:15), una sfida delicatissima per gli ospiti visto che Treviso è ultima e reduce dal pesante ko con la Virtus, fa visita a Trento che a sua volta non naviga in buone acque (9° posto) dopo la bruciante sconfitta di misura a Sassari. Dopo 4 sconfitte di fila, Trento ha sempre battuto Treviso negli ultimi 3 precedenti ed è favorita @1.25 per un altro successo sabato (linea spread -8.5 punti).

Pronostici LBA giornata 9

Pronostici LBA giornata 9

Serie A Basket: le sfide di domenica

Passiamo alle partite domenicali, dove si concentra come sempre il grosso del turno del campionato di pallacanestro italiana con 4 match, ed iniziamo da Trieste-Olimpia Milano (Domenica, ore 16:00), partita della verità per l’Olimpia Milano, scivolata a metà classifica (7° posto), non può permettersi il quarto passo falso stagionale. Trieste è vicina all’8° posto e, nonostante la batosta di Cremona, in casa è un avversario ostico anche se le quote sono tutte per l’Olimpia @1.50 (-2.5). Attenzione perchè Trieste è riuscita a battere Milano in 3 delle ultime 7 sfide, compreso l’84-78 dello scorso anno sul proprio palazzetto.

Trapani-Reggiana (Domenica, ore 17:00). L’entusiasmo sarà alle stelle al PalaShark con Trapani (5° dopo 4 vittorie consecutive tra cui il successo a Milano) che ospita una Reggiana (12°) in difficoltà, reduce da una vittoria in Europa che ha interrotto una striscia di 8 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, e ora Reggio Emilia spera di tornare al successo anche in campionato, dopo 5 ko consecutivi, per provare a rilanciarsi in una stagione faticosa, ma le quote danno gli ospiti sfavoriti fino @4 volte la posta (+4.5).

Derthona-Venezia (Domenica, ore 18:00). Uno dei match più interessanti di giornata che mette di fronte la 3° e la 4° forza del campionato, appaiate a 12 punti. Chi vince si candida ufficialmente come prima inseguitrice del duo di testa e secondo i bookmakers sarà Tortona, favorita @1.60 e aiutata dal fattore campo mentre gli ospiti si giocano @2.20. Entrambe hanno vinto 4 delle ultime 5 (Venezia 7 delle ultime 8 considerando anche l’Eurocup) e in equilibrio anche gli ultimi 6 precedenti, con 3 vittorie a testa, sempre per la squadra di casa. Il fattore campo potrebbe fare la differenza anche questa volta, con Tortona che può concentrare tutte le energie sul campionato, mentre i lagunari hanno giocato anche in settimana un match combattuto e vinto 97-93 contro il Manresa, un match che potrebbero pagare questa domenica dove consigliamo TORTONA -1.5 @1.85.

Punti pesanti in palio per la salvezza in Varese-Udine (ore 16:30), con i friulani obbligati a vincere per non perdere contatto all’ultimo posto (con Udine) con soli 2 punti, mentre Varese è salita a 4 tornando alla vittoria su Cantù lo scorso turno, e favoriti @1.50 per il secondo successo consecutivo in uno scontro diretto importante per allontanarsi dalla zona calda. 

In Cantù-Virtus Bologna (ore 19:00) i bolognesi sono nettamente favoriti @1.45 di quota, ma saranno attesi da un ambiente caldo, quello di Cantù che deve riscattare l’ultima sconfitta in trasferta, mentre un casa rimane un osso duro che ha vinto 3 partite su 4, quindi non sarà proprio una scampagnata per le V-Nere che hanno giocato anche venerdì in Eurolega anche se sono avanti 4-1 negli ultimi 5 precedenti contro Cantù.

Il posticipo serale è Napoli-Dinamo Sassari (ore 20:00), un altro autentico spareggio per allontanarsi dalla zona rossa, specialmente per i sardi che sono a 4 punti ma si sono sbloccati con 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, mentre Napoli è più avanti a 6 punti, ma ha rallentato fortemente con 3 sconfitte nelle ultime 4. Le quote vanno comunque sui padroni di casa vincenti @1.50 contro il @2.40 degli ospiti. Napoli ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Sassari.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
3 Ottobre 2025
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
Pronostici Basket Serie A
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
19 Agosto 2025
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, programma, quote e scommesse 8° giornata del 15-17 novembre
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, programma, quote e scommesse 8° giornata del 15-17 novembre
14 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.