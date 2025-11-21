Il campionato di Serie A Unipol 2025-26 torna per la 9° giornata di regular season di LBA già al via da venerdì con l’anticipo Brescia-Cremona, e che continuerà nel weekend con tanti match interessanti che abbiamo analizzato, in particolare Derthona-Venezia, uno dei match più interessanti tra 3° e 4° in classifica, anche per il betting visto che è proprio su questa partita che si concentra la nostra free pick del fine settimana di pallacanestro italiana. Pronostici LBA giornata 9.

Pronostici LBA giornata 9: programma completo

Vediamo il programma completo della 9° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Venerdì 21 Novembre

Ore 20:30 – Brescia vs. Cremona (Diretta: LBATV)

Sabato 22 Novembre

Ore 18:15 – Trento vs. Universo Treviso (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket)

Domenica 23 Novembre

Ore 16:00 – Trieste vs. Olimpia Milano (Diretta: LBATV e Sky Sport Basket)

Ore 16:30 – Varese vs. Udine (Diretta: LBATV)

Ore 17:00 – Trapani vs. Reggiana (Diretta: LBATV)

Ore 18:00 – Derthona vs. Venezia (Diretta: LBATV)

Ore 19:00 – Cantù vs. Virtus Bologna (Diretta: LBATV)

Ore 20:00 – Napoli vs. Dinamo Sassari (Diretta: LBATV)

Gli anticipi di venerdì e sabato in LBA

Giornata al via con l’anticipo del 21 novembre, Brescia-Cremona (Venerdì, ore 20:30) La capolista Germani Brescia ospita la Vanoli Cremona, al 6° posto, in un derby lombardo che promette scintille. Cremona arriva galvanizzata dai 113 punti segnati nell’ultimo turno e cerca di entrare stabilmente in zona playoff. Per Brescia è l’occasione di mettere pressione alla Virtus giocando per prima e consolidando il primato in questo ottimo inizio stagionale. Padroni di casa favoriti @1.23 per la vittoria (linea spread -8.5 punti) con Brescia che ha battuto Cremona in 5 degli ultimi 6 precedenti (inclusi i 3 più recenti.

Passiamo al 22 novembre con Trento-Universo Treviso (Sabato, ore 18:15), una sfida delicatissima per gli ospiti visto che Treviso è ultima e reduce dal pesante ko con la Virtus, fa visita a Trento che a sua volta non naviga in buone acque (9° posto) dopo la bruciante sconfitta di misura a Sassari. Dopo 4 sconfitte di fila, Trento ha sempre battuto Treviso negli ultimi 3 precedenti ed è favorita @1.25 per un altro successo sabato (linea spread -8.5 punti).

Serie A Basket: le sfide di domenica

Passiamo alle partite domenicali, dove si concentra come sempre il grosso del turno del campionato di pallacanestro italiana con 4 match, ed iniziamo da Trieste-Olimpia Milano (Domenica, ore 16:00), partita della verità per l’Olimpia Milano, scivolata a metà classifica (7° posto), non può permettersi il quarto passo falso stagionale. Trieste è vicina all’8° posto e, nonostante la batosta di Cremona, in casa è un avversario ostico anche se le quote sono tutte per l’Olimpia @1.50 (-2.5). Attenzione perchè Trieste è riuscita a battere Milano in 3 delle ultime 7 sfide, compreso l’84-78 dello scorso anno sul proprio palazzetto.

Trapani-Reggiana (Domenica, ore 17:00). L’entusiasmo sarà alle stelle al PalaShark con Trapani (5° dopo 4 vittorie consecutive tra cui il successo a Milano) che ospita una Reggiana (12°) in difficoltà, reduce da una vittoria in Europa che ha interrotto una striscia di 8 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, e ora Reggio Emilia spera di tornare al successo anche in campionato, dopo 5 ko consecutivi, per provare a rilanciarsi in una stagione faticosa, ma le quote danno gli ospiti sfavoriti fino @4 volte la posta (+4.5).

Derthona-Venezia (Domenica, ore 18:00). Uno dei match più interessanti di giornata che mette di fronte la 3° e la 4° forza del campionato, appaiate a 12 punti. Chi vince si candida ufficialmente come prima inseguitrice del duo di testa e secondo i bookmakers sarà Tortona, favorita @1.60 e aiutata dal fattore campo mentre gli ospiti si giocano @2.20. Entrambe hanno vinto 4 delle ultime 5 (Venezia 7 delle ultime 8 considerando anche l’Eurocup) e in equilibrio anche gli ultimi 6 precedenti, con 3 vittorie a testa, sempre per la squadra di casa. Il fattore campo potrebbe fare la differenza anche questa volta, con Tortona che può concentrare tutte le energie sul campionato, mentre i lagunari hanno giocato anche in settimana un match combattuto e vinto 97-93 contro il Manresa, un match che potrebbero pagare questa domenica dove consigliamo TORTONA -1.5 @1.85.

Punti pesanti in palio per la salvezza in Varese-Udine (ore 16:30), con i friulani obbligati a vincere per non perdere contatto all’ultimo posto (con Udine) con soli 2 punti, mentre Varese è salita a 4 tornando alla vittoria su Cantù lo scorso turno, e favoriti @1.50 per il secondo successo consecutivo in uno scontro diretto importante per allontanarsi dalla zona calda.

In Cantù-Virtus Bologna (ore 19:00) i bolognesi sono nettamente favoriti @1.45 di quota, ma saranno attesi da un ambiente caldo, quello di Cantù che deve riscattare l’ultima sconfitta in trasferta, mentre un casa rimane un osso duro che ha vinto 3 partite su 4, quindi non sarà proprio una scampagnata per le V-Nere che hanno giocato anche venerdì in Eurolega anche se sono avanti 4-1 negli ultimi 5 precedenti contro Cantù.

Il posticipo serale è Napoli-Dinamo Sassari (ore 20:00), un altro autentico spareggio per allontanarsi dalla zona rossa, specialmente per i sardi che sono a 4 punti ma si sono sbloccati con 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, mentre Napoli è più avanti a 6 punti, ma ha rallentato fortemente con 3 sconfitte nelle ultime 4. Le quote vanno comunque sui padroni di casa vincenti @1.50 contro il @2.40 degli ospiti. Napoli ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Sassari.

