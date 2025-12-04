Archiviata la pausa per le qualificazioni delle nazionali di pallacanestro, si torna in campo con il campionato italiano di Basket, e la 10° giornata di regular Season LBA 2025-2026 che si giocherà nel weekend del 5 e 6 dicembre, con un doppio posticipo lunedì pomeriggio. Pronostici LBA giornata 10.

Pronostici LBA giornata 10: programma completo

Vediamo il programma completo della 10° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 6 Dicembre

20:00 – Dinamo Sassari vs. Trieste (Diretta LBATV)

20:30 – Reggiana vs. Brescia (Diretta LBATV)

Domenica 7 Dicembre

16:00 – Udine vs. Napoli (Diretta LBATV, Sky Sport)

17:00 – Venezia vs. Cantù (Diretta LBATV)

18:00 – Olimpia Milano vs. Trento (Diretta LBATV)

19:00 – Universo Treviso vs. Trapani (Diretta LBATV)

Lunedì 8 Dicembre

17:30 – Cremona vs. Varese (Diretta LBATV)

18:30 – Virtus Bologna vs. Derthona (Diretta LBATV, Sky Sport)

Classifica Serie A Unipol 2025-2026

Virtus Bologna 16 (8-1) Brescia 16 (8-1) Venezia 14 (7-2) Derthona 12 (6-3) Trapani Shark 12 (8-1)* Cremona 10 (5-4) Trieste 10 (5-4) Olimpia Milano 10 (5-4) Napoli 8 (4-5) Trento 8 (4-5) Cantù 6 (3-6) Reggiana 4 (2-7) Udine 4 (2-7) Varese 4 (2-7) Dinamo Sassari 4 (2-7) Universo Treviso 2 (1-8)

Gli anticipi di sabato 6 dicembre della LBA

Alle 20:00, il PalaSerradimigni ospita una sfida che per la Dinamo Sassari (4 punti) ha già il sapore dell’ultima spiaggia: contro la rivelazione Trieste, i sardi devono assolutamente muovere una classifica che li vede pericolosamente al penultimo posto. Di contro, la formazione giuliana arriva galvanizzata dal successo di prestigio contro l’Olimpia Milano e, con 10 punti in cascina, sogna un colpo esterno che profumerebbe d’Europa. Precedenti equilibrati con 3 vittorie a testa negli ultimi 6 scontri diretti tra queste due formazioni ma oggi le quote favoriscono gli ospiti vincenti @1.66.

Alle 20:30, la capolista Brescia fa visita alla Reggiana ferma a quota 4 e in crisi di risultati. Gli emiliani si affidano al fattore campo del PalaBigi per tentare l’impresa. Per la Germani vincere significherebbe mettere pressione alla Virtus (in campo lunedì), ma attenzione sottovalutare Reggio Emilia che comunque è indietro nelle quote per la vittoria @2.05 contro @1.69 degli ospiti. Brescia ha sempre battuto Reggio negli ultimi 8 precedenti!

Le sfide di domenica 7 dicembre per la 19° giornata LBA

Domenica si parte alle 16:00 con Udine-Napoli: friulani e partenopei sono divisi da 4 punti ma uniti dalla necessità di trovare continuità. Per Udine, vincere in casa al PalaCarnera è imperativo per non restare isolata sul fondo; Napoli cerca invece il blitz per agganciare il treno playoff. Quote dalla parte dei friulani favoriti @1.60 contro il @2.20 dei partenopei, ma precedenti dalla parte di Napoli che ha battuto Udine in 5 delle ultime 6 sfide.

Alle 17:00 la Reyer Venezia terza forza del campionato di pallacanestro italiano (14 punti), attende Cantù. I lagunari puntano a consolidare la loro ottima posizione, mentre la squadra brianzola deve guardarsi le spalle e trovare un minimo di continuità dopo aver perso 3 delle ultime 4 partite. Difficile un successo in laguna, con Cantù offerta @5.15 di quota contro la Reyer appena @1.13. 12 degli ultimi 13 precedenti tra queste due formazioni sono stati vinti da Venezia.

Il match clou si gioca alle 18:00 all’Unipol Forum. L’Olimpia Milano (10 punti), scivolata incredibilmente all’ottavo posto, riceve Trento. I milanesi sono reduci da 4 sconfitte in 9 gare e un altro passo falso metterebbe a serio rischio la partecipazione alla Coppa Italia, uno scenario impensabile per la EA7 Armani. Di fronte troveranno un’Aquila Trento pronta a colpire approfittando del nervosismo della squadra meneghina. I trentini sono tornati alla vittoria lo scorso turno, ma un altro successo questa domenica si gioca @4.50 contro @1.16 dell’Olimpia che inoltre ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Trento.

Chiude la domenica il testacoda del PalaVerde (ore 19:00): Treviso, fanalino di coda solitario, ospita la corazzata Trapani Shark. I siciliani, che sul campo avrebbero gli stessi punti delle capolista (16, ridotti a 12 dalla penalizzazione), giocano il miglior basket del momento per intensità fisica. Per Treviso serve la prova perfetta e i padroni di casa sono sfavoriti @2.10 contro @1.70 di Trapani che inoltre ha superato i veneti in 3 degli ultimi 4 confronti diretti.

I posticipi del lunedì della Serie A di pallacanestro

Doppia sfida a chiudere il turno di LBA nel lunedì dell’immacolata. Alle 17:30 il PalaRadi si accende per Cremona-Varese: un derby lombardo che vale platino. La Vanoli (10 punti) sta volando sulle ali dell’entusiasmo offensivo, mentre Varese (4 punti) annaspa nelle retrovie e spera di svoltare ritrovando la carica in questo derby regionale che l’ha vista soccombere nelle ultime 3 sfide e in 4 degli ultimi 5 precedenti contro Cremona che anche per questa sfida in casa è nettamente favorita @1.33 per la vittoria contro il @3.05 di Varese. Ci aspettiamo una sfida ad alta intensità, e anche ad alto punteggio per come sta giocando Cremona, e se Varese si riprenderà un minimo potremmo vedere un match da OVER PUNTI TOTALI (aspettiamo le linee che al momento non sono ancora disponibili sulle giocate Over-Under).

Alle 18:30, gran finale alla Segafredo Arena: la Virtus Bologna ospita Tortona. È la sfida tecnicamente più alta del turno. Le Vu Nere, imbattute in trasferta e solidissime in casa, avranno anche il vantaggio di conoscere prima i risultati delle avversarie. Tortona (12 punti), però, è l’avversario peggiore possibile: squadra fisica, profonda e ben allenata, capace di esaltarsi contro le grandi. Una vittoria dei piemontesi riaprirebbe completamente i giochi per la vetta ma le quote puntano decisamente sulla vittoria delle V-Nere @1.25 contro il @3.60 degli ospiti. La Virtus ha sempre battuto Tortona nelle ultime 3 sfide.

