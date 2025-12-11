Un 11° giornata della regular season della Serie A di pallacanestro italiana si gioca nel weekend del 12 e 14 dicembre, con un super classico del nostro basket nel big match Olimpia Milano-Virtus Bologna. Pronostici LBA giornata 11.

Pronostici LBA giornata 11: programma completo

Vediamo il programma completo della 11° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 13 Dicembre

Ore 18:15 – Trieste vs. Reggiana (Diretta: LBATV e Sky)

Ore 20:00 – Trento vs. Venezia (Diretta: LBATV)

Domenica 14 Dicembre

Ore 12:00 – Trapani vs. Udine (Diretta: LBATV)

Ore 16:30 – Derthona vs. Dinamo Sassari (Diretta: LBATV)

Ore 17:00 – Brescia vs. Varese (Diretta: LBATV)

Ore 18:00 – Napoli vs. Cremona (Diretta: LBATV)

Ore 19:00 – Universo Treviso vs. Cantù (Diretta: LBATV)

Ore 20:00 – Olimpia Milano vs. Virtus Bologna (Diretta: LBATV e Sky)

CLASSIFICA LBA 2025-2026

Virtus Bologna 18 (9-1) Brescia 18 (9-1) Venezia 16 (8-2) Trapani 13 (9-1)* Derthona 12 (6-4) Olimpia Milano 12 (6-4) Cremona 10 (5-5) Trieste 10 (5-5) Napoli 8 (4-6) Trento 8 (4-6) Udine 6 (3-7) Varese 6 (3-7) Dinamo Sassari 6 (3-7) Cantù 6 (3-7) Reggiana 4 (2-8) Universo Treviso 2 (1-9)

Gli anticipi di sabato 13 dicembre 2025 in LBA

Si inizia con l’11° giornata di LBA sabato 13 dicembre con due sfide intriganti. Alle 18:15, Trieste ospita Reggio Emilia. I giuliani, reduci da un cammino di alti e bassi (5 vittorie e 5 sconfitte), vogliono blindare la zona playoff contro una Reggiana in crisi nera, penultima con soli 4 punti e disperatamente a caccia di ossigeno. In equilibrio gli ultimi 4 precedenti con 2 vittorie a testa ma oggi le quote sono tutte per i padroni di casa @1.35 su Starvegas per la vittoria

Alle 20:00, fari puntati sulla BTS Arena: Trento riceve la Reyer Venezia. I lagunari, terzi forza del torneo (16 punti) e unici veri inseguitori della coppia di testa, cercano il colpo esterno per mettere pressione a Brescia e Virtus. Dovranno però vincere in trasferta a Trento con la squadra di casa che inoltre ha una tradizione favorevole contro i lagunari, avendo vinto 6 degli ultimi 7 precedenti e per questo scontro Goldbet favorisce leggermente Trento @1.80 mentre la vittoria ospite sale @1.92.

Le sfide di domenica 14 dicembre 2025 di basket

Domenica si parte all’ora di pranzo (12:00) con la “mina vagante” Trapani Shark che ospita Udine. I siciliani, che sul campo hanno perso una sola volta in dieci gare (record reale 9-1, penalizzati a 13 punti), vogliono confermarsi anche se Udine è in ripresa all’11° posto dopo le ultime 2 vittorie. Trapani nettamente favorita @1.30 su Snai contro la vittoria ospite che sale fino @3.15 volte la posta.

Pomeriggio caldo: alle 16:30 Tortona riceve una Sassari in difficoltà (6 punti), Tortona è favorita @1.25 mentre qui la vittoria ospite sale fino @3.75 su Sisal. I sardi hanno vinto l’ultimo scontro diretto, ma avevano perso i 3 precedenti contro Tortona.

Alle 17:00 va in scena il derby lombardo tra Brescia-Varese. La Germani, co-capolista a 18 punti, non può permettersi passi falsi casalinghi se vuole mantenere il passo della Virtus, ma Varese dopo la vittoria di Cremona appare in netta crescita anche se un altra vittoria in questa trasferta appare complicata, e lo vediamo dalla quota @4.25 per Varese mentre Brescia si gioca @1.22. Brescia ha sempre battuto Varese negli ultimi 5 scontri diretti e in 8 degli ultimi 9 precedenti.

Alle 18:00 Napoli cerca punti salvezza contro Cremona, in uno scontro di metà classifica che vale doppio in ottica Final Eight di Coppa Italia. Napoli ha sempre perso nelle ultime 3 contro Cremona, ma le quote questa volta premiano i partenopei @1.52 contro il @2.35 dei lombardi.

Alle 19:00, al PalaVerde, il fanalino di coda Treviso (una sola vittoria in dieci gare) ospita Cantù. Per i veneti è quasi un’ultima spiaggia per non perdere contatto con il gruppo salvezza e secondo i bookmakers Treviso @1.57 potrà vincere contro Cantù offerta @2.30. Una Cantù che ha battuto Treviso in 3 degli ultimi 4 precedenti.

Big match: Olimpia Milano-Virtus Bologna del 14-12-2025

Tutti gli occhi sono puntati sul posticipo di domenica sera in quello che è il derby d’Italia, sulle due squadre più rappresentative degli ultimi anni, e anche le due squadre italiane impegnate in Eurolega, che si sfidano all’Unipol Forum dove va in scena il classico Olimpia Milano-Virtus Bologna.

Una sfida che quest’anno ha un sapore diverso, quasi drammatico per i padroni di casa. L’Olimpia Milano, ferma al sesto posto (12 punti), è chiamata a una prova di orgoglio contro la capolista (18 punti) che arriva a Milano forte di un ruolino di marcia quasi perfetto (9-1). Non è solo una questione di punti: per Giuseppe Poeta è l’occasione per accorciare il gap e lanciare un segnale al campionato; per la Virtus, espugnare il Forum.

Il punto di forza dell’Olimpia è proprio il fattore campo, con le V-Nere che in trasferta calano un pò, rispetto al rendimento interno quasi perfetto. I precedenti ci dicono che la Virtus ha vinto ben 5 degli ultimi 7 precedenti contro l’Olimpia mentre le quote Sisal vanno decisamente su Milano @1.57 contro Bologna @2.25.

