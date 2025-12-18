Turno pre natalizio per il campionato di Serie A di pallacanestro italiana con la 12° giornata di regular season LBA 2025-2026 che si disputerà nel weekend del 20 e 21 dicembre, fino al posticipo di lunedì, il big match Virtus Bologna-Brescia. Pronostici LBA giornata 12.

Pronostici LBA giornata 12: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo della 12° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 20 Dicembre

Ore 20:00 – Cantù vs. Olimpia Milano (Diretta: LBATV)

Domenica 21 Dicembre

Ore 12:00 – Dinamo Sassari vs. Trapani (Diretta: LBATV)

Ore 16:00 – Venezia vs. Napoli (Diretta: LBATV, Sky Sport)

Ore 17:00 – Udine vs. Universo Treviso (Diretta: LBATV)

Ore 18:00 – Cremona vs. Derthona (Diretta: LBATV)

Ore 19:00 – Reggiana vs. Trento (Diretta: LBATV)

Ore 20:00 – Varese vs. Trieste (Diretta: LBATV)

Lunedì 22 Dicembre

Ore 20:30 – Virtus Bologna vs. Brescia (Diretta: LBATV e Sky Sport)

Classifica Serie A Unipol 2025-26

Brescia 20 (10-1) Virtus Bologna 18 (9-2) Venezia 16 (8-3) Trapani 15 (10-1)* Derthona 14 (7-4) Olimpia Milano 14 (7-4) Trieste 12 (6-5) Napoli 10 (5-6) Cremona 10 (5-6) Trento 10 (5-6) Udine 6 (3-8) Varese 6 (3-8) Dinamo Sassari 6 (3-8) Cantù 6 (3-8) Universo Treviso 4 (2-9) Reggiana 4 (2-9)

L’anticipo di sabato: l’Olimpia gioca a Cantù

L’Olimpia Milano non avrà molto tempo per recuperare dal doppio impegno di Eurolega visto che già sabato 20 dicembre alle 20:00 aprirà la 12° giornata di LBA con un anticipo che trasuda storia. Cantù ospita l’Olimpia Milano in un match che vale molto più dei due punti in palio. I brianzoli, invischiati nella parte bassa della classifica con 6 punti e reduci dalla sconfitta a Treviso, cercano l’impresa contro una Milano (14 punti) galvanizzata dal successo sulla Virtus e tornata prepotentemente in corsa per le zone nobili.

Tanti i precedenti tra questi due club che hanno fatto la storia della pallacanestro azzurra, ma nel recente passato l’Olimpia domina con 4 vittorie di fila e 11-1 negli ultimi 12 precedenti contro Cantù, che anche per questo scontro è nettamente sfavorita @3.35 nonostante giochi in casa contro una Milano che potrebbe essere affaticata dagli impegni di questa settimana, ma la formazione di Poeta è favorita @1.28.

Le sfide di domenica per la Serie A Unipol di Basket

Domenica si parte a mezzogiorno (12:00) con il lunch match tra Sassari-Trapani. I sardi (6 punti), reduci dalla maratona persa al secondo overtime contro Tortona, ospitano una Trapani Shark che, al netto della penalizzazione, sta viaggiando a ritmi da scudetto (15 punti, 10 vittorie sul campo).

Alle 16:00 la Reyer Venezia, solida terza forza (16 punti), riceve Napoli per consolidare il podio. I lagunari hanno sempre battuto i partenopei negli ultimi 3 confronti diretti e sono avanti 7-1 in generale su Napoli. Anche oggi Venezia è nettamente favorita @1.25 su Napoli @3.60 per la vittoria.

Alle 17:00 e alle 19:00 vanno in scena due sfide delicatissime per la zona rossa: Udine (6 punti) ospita Treviso (4 punti) in un derby del Triveneto che sa di spareggio, mentre Reggio Emilia, penultima a quota 4, riceve Trento per provare a risalire la china.

Alle 18:00 Cremona-Tortona, in un match intrigante, con gli ospiti che sono tornati alla vittoria dopo 2 sconfitte, ma hanno faticato in overtime contro Sassari anche se sono al 5° posto con un record di 7-4, mentre Cremona è scesa 5-6 dopo le ultime 3 sconfitte, al 9° posto, e ha bisogno di ritrovare slancio per la top-8. Potrebbe anche farlo in casa, occhio alla quota da sfavorita di CREMONA VINCENTE @2.05 mentre il successo degli ospiti viaggia tra @1.70 e @1.72.

Alle 20:00 Varese cerca continuità tra le mura amiche contro Trieste, in un match tra squadre che amano i ritmi alti e i punteggi elevati. Varese si è ben battuta a Brescia, ma ha perso nonostante abbia segnato 94 punti (subendone però 102). Trieste vuole archiviare il passo falso nella settimana di Champions contro il Wurzburg, ma prima aveva vinto 92-82 contro Reggio in campionato. Valutate OVER sui punti totali, anche se al momento non è ancora disponibile. Negli ultimi 4 precedenti queste due formazioni hanno dato vita a partite da quasi 180 punti di media.

Posticipo del lunedì di lusso con Virtus Bologna-Brescia

La giornata si chiude lunedì 22 dicembre alle 20:30 con la partita più attesa: Virtus Bologna-Brescia. Per la squadra di Ivanovic è l’occasione del riscatto e dell’aggancio in vetta; per la Germani è l’esame di maturità definitivo per capire se la fuga è davvero possibile.

Le V-Nere saranno appesantite dal doppio impegno difficile di Eurolega a Belgrado, ma rientrano in casa dove sembrano avere una marcia in più e potranno riscattare la sconfitta dello scorso turno nel derby d’Italia perso contro l’Olimpia, un ko che fa sempre male il doppio per la Virtus. La Germani ha l’occasione di estendere la sua striscia vincente a 7 partite di fila e di passare Natale in testa al campionato di Serie A.

Le prime quote non sembrano vedere un big match al vertice, gli analisti non credono in Brescia e gli ospiti sono quotati quasi @3 volte la posta per la vittoria, contro @1.35 della Virtus Bologna che gioca sì in casa, ma ricordiamo che ha avuto un doppio impegno in Europa in settimana, e le scorie potrebbero farsi sentire, quindi non ce la sentiamo di appoggiare le V-Nere con una quota così irrisoria e a nostro avviso troppo bassa. La Virtus ha sempre battuto Brescia negli ultimi 4 precedenti scontri diretti.

