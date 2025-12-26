Nel weekend dopo Natale torna in campo il campionato di pallacanestro in Italia, con la 13° giornata di regular season LBA 2025-2026 al via con l’anticipo di sabato e che continuerà domenica (big match Brescia-Venezia) e andrà avanti fino a lunedì con un doppio posticipo che vedrà in campo le big, l’Olimpia Milano che ospita Cremona e la Virtus Bologna che chiuderà il turno a Trieste. Pronostici LBA giornata 13.

Pronostici LBA giornata 13: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo della 13° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Trento-Udinese, l’anticipo di sabato nella Serie A di Basket

Si inizia con l’anticipo di sabato sera, ore 20:00, dalla BLM Group Arena con Trento-Udinese, sfida delicata tra due squadre appaiate a centro classifica, una classifica molto corta, quindi vincere potrebbe rilanciare le ambizioni di playoffs, mentre una sconfitta le avvicinerebbe alla zona calda. In particolare Trento, con 10 punti, ha l’occasione di mettere pressione a Cremona e Napoli, con gli stessi punti, e i dolomitici potranno contare sul fattore campo, dove hanno vinto le ultime 2 ma attenzione a Udine in risalita con 8 punti grazie a 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, compreso l’86-79 interno contro Trieste lo scorso turno.

Primo scontro tra le due formazioni, con le quote che vanno nettamente sui padroni di casa favoriti @1.40 contro Udine @2.85. La linea di spread è a -5.5 per Trento mentre quella Over-Under si gioca a 165.5 punti totali.

Le sfide LBA di domenica 28 dicembre

Il grosso delle partite si giocano domenica 28 dicembre. Si inizia alle ore 16:00 con Brescia-Venezia. La capolista Germani ha interrotto la striscia vincente nel big match dello scorso turno contro le V-Nere, ed è stata agganciata proprio dalla Virtus in testa al campionato con 20 punti. Ora arriva un altro big match da non perdere con Venezia, che a sua volta ha vinto 4 delle ultime 5, e segue il duo di testa con 18 punti. Brescia ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti contro i lagunari, e il lombardi sono favoriti @1.42 per un altro successo su Venezia che si gioca fino @2.90 volte la posta.

Si continua alle 17:00 con Treviso-Sassari, sfida salvezza con i padroni di casa ultimi con 4 punti mentre i sardi sono saliti a 8 grazie all’ultima vittoria e sembrano in ripresa anche se le quote li sfavoriscono leggermente @1.95 per questa trasferta, con Treviso @1.85. Sassari ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Treviso.

Un ora dopo ci spostiamo al PalaFerraris di Casale Monferrato per Tortona-Reggiana. I padroni di casa dopo 2 sconfitte sono tornati a vincere, con 2 successi di fila che gli hanno permesso di risalire al 4° posto con 16 punti e oggi hanno l’occasione di vincere ancora in casa contro una Reggiana al 15° posto (penultima) con soli 6 punti, anche se gli emiliani hanno interrotto una lunga serie perdente nel 77-68 dello scorso turno in casa contro Trento. Reggio ha sempre battuto Tortona negli ultimi 3 scontri diretti, ma oggi le quote sono nettamente per i padroni di casa @1.42 sugli ospiti @2.70.

Alle ore 18:30 Basket Napoli-Cantù con i partenopei che arrivano da una sconfitta in trasferta, ma hanno vinto le ultime 2 in casa e con 10 punti sono all’8° posto. Cantù è crollata ai margini della zona retrocessione dopo 5 sconfitte di fila. I canturini hanno vinto l’ultima sfida contro Napoli, dopo averne perse 5 di fila contro i partenopei che tornano favoriti @1.45 contro gli ospiti @2.55.

Alle ore 19:00 abbiamo Trapani-Varese con gli Sharks, sorpresa di questa prima parte di campionato, che hanno interrotto la loro striscia vincente nell’ultima sconfitta in Sardegna, ma Trapani rimane 6° con 15 punti e senza la penalizzazione di -5 sarebbero in testa con Bologna e Brescia. Lo scorso anno doppia vittoria di Trapani nei primi scontri con Varese, con i lombardi che arrivano dalla vittoria interna su Trieste e sono risaliti a 8 punti, ma hanno bisogno di continuità, per una squadra che continua ad alternare una vittoria ad una sconfitta.

Doppio posticipo lunedì’ 29 dicembre: in campo Olimpia e Virtus

Un lunedì di lusso a chiudere questo turno della Lega Basket Serie A, al via alle ore 20:00 dal Forum con Olimpia Milano-Cremona. L’Olimpia di Peppe Poeta arriva dalla sconfitta prima di Natale in Eurolega, dopo che aveva vinto in campionato a Cantù, per una squadra che prova a risalire in LBA dove ora è al 5° posto con 16 punti dopo 3 vittorie di fila. Cremona ha 10 punti, ma è uscita dalla top-8 dopo 4 sconfitte consecutive. L’Olimpia ha vinto gli ultimi 10 precedenti derby lombardi con Cremona e le quote non lasciano dubbi, Milano favorita @1.10 mentre Cremona sale quasi a 6 volte la posta.

Alle ore 20:30 si chiude al PalaTrieste con Trieste-Virtus Bologna. Le V-Nere hanno avuto meno tempo per recuperare visto che in Eurolega hanno giocato a Santo Stefano il big match contro l’Olympiakos. In campionato la Virtus ha comunque vinto l’importante scontro al vertice con Brescia 86-76 la scorsa settimana, agganciando proprio la Germani al comando della LBA. Trieste è al 7° posto con 12 punti, arriva dal ko a Varese e continua ad alternare una sconfitta ad una vittoria, un incostanza che lascia Trieste in bilico per l’importante top-8 di Coppa Italia e Playoffs. Trieste bestia nera della Virtus che ha sempre battuto negli ultimi 3 precedenti. Bologna è favorita @1.40 per la vittoria in questa trasferta, mentre Trieste si gioca @2.75.

