Il 2026 si apre anche per la pallacanestro italiana nel weekend del 3 e 4 gennaio con la 14° giornata LBA che andrà avanti fino al posticipo di lunedì 5 con Venezia-Treviso. Vediamo come sempre tutto quello che c’è da sapere per seguire e scommettere sulla Serie A di basket. Pronostici LBA giornata 14.

Pronostici LBA giornata 14: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo della 14° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

PROGRAMMA COMPLETO 14° GIORNATA BASKET LBA

Sabato 3 gennaio

Openjobmetis Varese – Napoli Basket (ore 18:15)

Domenica 4 gennaio

Dinamo Sassari – Germani Brescia (ore 16:00)

Dolomiti Energia Trento – Pallacanestro Trieste (ore 17:00)

Vanoli Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia (ore 17:30)

Olimpia Milano – APU Udine (ore 18:00)

Acqua S.Bernardo Cantù – Bertram Derthona (ore 19:00)

Virtus Bologna – Trapani Shark (ore 20:00) – In tv anche su Sky

Lunedì 5 gennaio

Umana Reyer Venezia – Universo Treviso (ore 20:00)

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

Virtus Bologna 22 (11-2) Germani Brescia 22 (11-2) Olimpia Milano 18 (9-4) Umana Reyer Venezia 18 (9-4) Bertram Derthona 18 (9-4) Trapani Shark 15 (10-3) penalizzata di 5 punti Pallacanestro Trieste 12 (6-7) Napoli Basket 12 (6-7) APU Udine 10 (5-8) Vanoli Cremona 10 (5-8) Openjobmetis Varese 10 (5-8) Dolomiti Energia Trento 10 (5-8) Dinamo Sassari 10 (5-8) Acqua S.Bernardo Cantù 6 (3-10) UNAHOTELS Reggio Emilia 6 (3-10) Universo Treviso 4 (2-11)

Anticipo del sabato: Openjobmetis Varese-Napoli Basket

L’anticipo di sabato (18:15) tra Openjobmetis Varese-Napoli Basket vale quasi una stagione. I lombardi sono la squadra più calda del momento: reduci dall’impresa al PalaShark che ha galvanizzato l’ambiente e un altra vittoria permetterebbe l’aggancio a quota 12 proprio ai danni dei partenopei, riaprendo clamorosamente il discorso Final Eight. Napoli, che ha battuto Cantù nel derby prenatalizio, deve vincere per blindare l’ottavo posto e tenere a distanza le inseguitrici.

I precedenti ci dicono che Varese ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro Napoli. Di fatto i partenopei hanno battuto i varesotti solo 1 volta negli ultimi 7 confronti diretti e le quote favoriscono Openjobmetis vincente @1.65 anche questa volta, con Napoli che sale fino @2.20 volte la posta. Questa però è principalmente una sfida che promette ritmi alti e punteggi elevati. VALUTATE OVER 173,5 PUNTI TOTALI.

Analisi, quote e scommesse sulle partite LBA di domenica

La Dinamo Sassari, rigenerata dal blitz esterno nello scontro diretto a Treviso, ospita la capolista Brescia (ore 16:00). I sardi credono nella rimonta Coppa Italia, ma troveranno una Germani ferita nell’orgoglio che non vuole lasciare strada a Bologna per la vetta solitaria.

Alle 17:00, Trento-Trieste si giocano tutto: chi perde rischia di salutare la Coppa. I trentini arrivano dalla brutta sconfitta interna con Udine e sono in crisi di risultati; Trieste deve ritrovare la via del successo dopo lo stop contro la Virtus per difendere il settimo posto.

L’Olimpia Milano, tornata solida con la vittoria su Cremona, attende al Forum un’Udine in fiducia (ore 18:00), capace di colpi esterni sorprendenti.

Delicatissima la sfida delle 19:00 tra Cantù-Tortona: i brianzoli, penultimi a 6 punti, non possono più sbagliare se vogliono evitare la retrocessione, ma il Derthona (terza forza del campionato) punta a consolidare la sua posizione in griglia playoff ed è leggermente favorita a 1.8, una quota che ci piace. Consigliamo VITTORIA TORTONA @1.80.

Posticipo LBA: Umana Reyer Venezia-Universo Treviso

Il posticipo dell’Epifania (lunedì 5, ore 20:00) è un derby triveneto dai contorni drammatici per gli ospiti. La Reyer Venezia, scottata dai 104 punti subiti a Brescia, riceve la NutriBullet Treviso. I padroni di casa cercano riscatto per consolidare il quarto posto, mentre per Treviso è quasi un’ultima spiaggia: ultima in solitaria a 4 punti dopo la sconfitta con Sassari, la squadra della Marca ha bisogno di un’impresa al Taliercio per non vedere la salvezza allontanarsi irrimediabilmente.

Le quote sembrano non lasciare scampo, con la Reyer favorita @1.13 su Treviso che sale @5.15 volte la posta. Venezia aveva battuto Treviso in 4 match di fila, ma i trevigiani hanno vinto il doppio confronto dello scorso anno in campionato: 78-75 all’andata in Laguna e 83-72 nel match di ritorno a Treviso.

