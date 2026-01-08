Fine settimana all’insegna del campionato di pallacanestro italiano, la 15° giornata di LBA, l’ultima del girone d’andata di regular season che andrà avanti fino al posticipo di lunedì sera tra Napoli-Olimpia Milano. Pronostici LBA giornata 15.

Pronostici LBA giornata 15: programma completo

Vediamo il programma completo della 15° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

PROGRAMMA COMPLETO 15° GIORNATA LBA

Sabato 10 gennaio 2026

UNAHOTELS Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari | Ore 18:00 (LBATV)

Trapani Shark – Dolomiti Energia Trentino | Ore 20:00 (LBATV)

Domenica 11 gennaio 2026

NutriBullet Treviso Basket – Openjobmetis Varese | Ore 16:00 (LBATV, Sky Sport Basket)

Pallacanestro Trieste – Acqua S.Bernardo Cantù | Ore 17:00 (LBATV)

APU Old Wild West Udine – Vanoli Basket Cremona | Ore 18:00 (LBATV)

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna | Ore 18:30 (LBATV)

Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona | Ore 19:00 (LBATV)

Lunedì 12 gennaio 2026

Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano | Ore 18:45 (LBATV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket)

Gli anticipi di sabato 10 gennaio in LBA

La 15° giornata di LBA inizia sabato alle ore 18:00 con UNAHOTELS Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari. La Reggiana cerca punti salvezza visto che è 15°, l’ultimo posto per la retrocessione mentre Sassari è risalita dopo le ultime 3 vittorie consecutive e ora è 8°, ultimo posto per i playoffs. Reggio ha vinto le 2 sfide dello scorso anno, e 3 degli ultimi 4 precedenti contro i sardi, con gli emiliani favoriti sotto @1.40 di quota anche oggi.

Sabato sera (ore 20:00) i riflettori sono puntati su Trapani Shark-Dolomiti Energia Trentino. È un vero e proprio spareggio: entrambe a 12 punti, chi vince mette un’ipoteca pesantissima sulla qualificazione alla Coppa Italia. Per Trapani è anche l’occasione per dare una risposta sportiva dopo le vicende societarie della settimana, ma si addensano nubi che fanno pensare il peggio (sportivamente parlando) per i trapanesi, visto anche quanto successo in Champions League con la “sfida-farsa” contro l’Hapoel Holon, terminata a 3’03” dalla fine del primo quarto, quando è rimasto in campo un solo giocatore per la squadra italiana.

I big match di domenica per la 15° giornata LBA

Il programma domenicale si apre con NutriBullet Treviso Basket-Openjobmetis Varese (ore 16:00, diretta Sky Sport). I padroni di casa, ultimi da soli a 4 punti, sono disperati e non possono più sbagliare; Varese arriva invece sulle ali dell’entusiasmo e cerca il poker di vittorie per coronare una rimonta incredibile.

Alle 18:30 il big match al Taliercio: Venezia sfida la capolista Virtus Bologna. Per la Reyer è un esame di maturità per ambire al secondo posto; per la Virtus, fresca vincitrice del titolo di Campione d’inverno, l’occasione per legittimare il primato sul campo. In contemporanea, Brescia (22 punti) riceve Tortona (20 punti) in uno scontro diretto per la seconda piazza che promette spettacolo tra due degli attacchi più prolifici del torneo.

Posticipo del lunedì a Napoli

Il quadro si chiuderà lunedì sera al PalaBarbuto. Il Napoli Basket (12 punti) ospita l’Olimpia Milano (20 punti) conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti. Potrebbe essere una partita da “dentro o fuori” per i partenopei, chiamati all’impresa contro una Milano che cerca continuità e un miglior piazzamento nella griglia delle teste di serie per la Final Eight.

Napoli è al 7° posto ma continua ad andare in modo altalenante, con 3 vittorie di fila in casa, ma altrettante sconfitte consecutive in trasferta, quindi il fattore campo è importante per i partenopei che però saranno messi alla prova da un Olimpia al 3° posto che ha vinto ad Atene un big match di Eurolega, e in campionato ha vinto le ultime 5. Oggi i book puntano al 6° successo di Milano favorita @1.50 su Napoli che si gioca sopra @2.40 di quota anche se i meneghini saranno affaticati dal doppio impegno europeo.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per lo scudetto di basket

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di Serie A di pallacanestro italiana. L’Olimpia Milano @1.85 rimane la squadra da battere nonostante un avvio complicato, e nonostante la Virtus Bologna @2.70 sia avanti in classifica, ma dietro nelle quote, come è nettamente dietro Brescia @11, poi si sale ulteriormente con Venezia @17 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.