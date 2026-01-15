Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Trapani, alla fine esclusa dal campionato di pallacanestro di Serie A, ma ora è tempo di tornare a far parlare il campo nel prossimo turno della Lega Basket A in campo nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026. Pronostici LBA giornata 16.

Pronostici LBA giornata 16: programma completo

Vediamo il programma completo della 16° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

La notizia era nell’aria, ma l’ufficialità, arrivata dopo la riunione tra FIP e Lega Basket, ha messo la parola fine alla breve e turbolenta storia dei Trapani Shark in Serie A. Il club è stato escluso per irregolarità amministrative e fiscali, con conseguente annullamento di tutte le partite disputate: i punti conquistati contro i siciliani sono stati tolti a tutte le squadre, ridisegnando la graduatoria e portando all’esclusione di Trento dalle Final Eight di Coppa Italia.

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV BASKET LBA

Sabato 17 gennaio 2026

Bertram Derthona Tortona – EA7 Emporio Armani Milano | Ore 18:45 Diretta: Sky Sport Uno, Cielo (canale 26 DTT), LBATV

Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona | Ore 20:00 Diretta: LBATV

Trapani Shark – Pallacanestro Trieste: ANNULLATA (Riposa Trieste)

Domenica 18 gennaio 2026

Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia | Ore 16:00 Diretta: LBATV

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Napoli Basket | Ore 17:00 Diretta: LBATV

APU Old Wild West Udine – UNAHOTELS Reggio Emilia | Ore 18:00 Diretta: LBATV

Virtus Segafredo Bologna – NutriBullet Treviso Basket | Ore 19:00 Diretta: LBATV

Acqua S.Bernardo Cantù – Germani Brescia | Ore 20:00 Diretta: Sky Sport Basket, LBATV



CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

Virtus Segafredo Bologna 26 Germani Brescia 24 EA7 Emporio Armani Milano 22 Umana Reyer Venezia 20 Bertram Derthona 18 Pallacanestro Trieste 14 Dolomiti Energia Trentino 14 APU Old Wild West Udine 12 Napoli Basket 12 Vanoli Cremona 12 Openjobmetis Varese 10 Dinamo Sassari 10 UNAHOTELS Reggio Emilia 8 Acqua S.Bernardo Cantù 6 NutriBullet Treviso 6

Gli anticipi LBA del sabato

Il piatto forte della 16° giornata di LBA è subito in campo sabato sera alla Nova Arena. La Bertram Derthona (18 punti) ospita l’Olimpia Milano (22 punti) in una sfida d’alta classifica. La squadra di Giuseppe Poeta, reduce dal successo nel posticipo contro Napoli, vuole blindare il terzo posto e mettere pressione alla coppia di testa, ma troverà un Tortona ferita e vogliosa di riscatto davanti al pubblico amico. Le quote favoriscono i meneghini @1.66 per la vittoria su Tortona offerta @2.15. Attenzione alle sorprese, con Tortona che vince 74-71 il match d’andata a Milano.

Sabato alle ore 20:00 si gioca anche Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Basket Cremona alla BLM Group Arena di Trento, match tra 10° e 9° in classifica, importante per agganciare la top-8. Entrambe hanno un record di 6-8 ma Trento, oltre a giocare in casa, si presenta meglio dopo la vittoria dello scorso turno contro Trieste mentre Cremona arriva dal ko di Udine, la 4° sconfitta nelle ultime 5 di LBA. 3 vittorie a testa negli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni, ma per questa sfida il fattore campo spinge Trento @1.45 sugli ospiti che si giocano fino @2.70 per la vittoria.

Le sfide di pallacanestro più interessanti di domenica

Domenica la capolista Virtus Bologna (26 punti) ha un turno sulla carta agevole contro la NutriBullet Treviso Basket (6 punti). I veneti, però, sono disperati: con l’esclusione di Trapani resta una sola retrocessione, ma la NutriBullet è attualmente penultima e deve fare punti ovunque per salvarsi. Le V-Nere hanno sempre battuto Treviso negli ultimi 5 scontri diretti e anche per questa sfida Bologna è nettamente favorita, con una quota quasi simbolica @1.12 per il successo mentre Treviso di prende vincente @5.00 volte la posta.

Chiusura di lusso a Desio con il derby lombardo tra Acqua S.Bernardo Cantù-Germani Brescia di domenica sera, alle ore 20:00 dal PalaFitLineDesio. I padroni di casa sono in crisi nera (ultimi a 6 punti con Treviso) e il clima è teso; di contro, la Germani (24 punti) sta volando ed è la più seria candidata a contendere il primato alla Virtus fino alla fine. Cantù ha sempre perso negli ultimi 3 precedenti contro Brescia e secondo i book le cose non cambieranno con gli ospiti favoriti @1.50 per un altro successo sin Cantù che sale fino @2.55 per il successo.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per lo scudetto di basket

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di Serie A di pallacanestro italiana.

