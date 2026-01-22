Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro italiano al via col doppio anticipo di sabato, e che continuerà col grosso delle sfide alla domenica, anche se le big, Olimpia Milano e Virtus Bologna sono entrambe in campo nei posticipi rispettivamente contro Varese e a Cremona. Pronostici LBA giornata 17.

Pronostici LBA giornata 17: programma completo

Vediamo il programma completo della 17° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Dopo l’ufficialità dell’esclusione di Trapani arrivata la scorsa settimana, la Lega Basket ha completato la riscrittura della classifica annullando tutte le partite disputate dai siciliani nel girone d’andata. Una decisione che ha penalizzato chi aveva vinto sul campo contro gli Shark, ma che ha ristabilito l’equilibrio competitivo. Il campionato prosegue quindi con 15 formazioni, un turno di riposo a rotazione per ogni squadra e una sola retrocessione prevista al termine della regular season.

PROGRAMMA COMPLETO 17° GIORNATA LBA

Sabato 24 gennaio 2026

GeVi Napoli Basket – Bertram Derthona Tortona | Ore 18:15 Diretta: Sky Sport Basket, NOW e LBATV

Pallacanestro Trieste – Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Ore 20:00 Diretta: LBATV



Domenica 25 gennaio 2026

NutriBullet Treviso Basket – Dolomiti Energia Trentino | Ore 17:00 Diretta: LBATV

UNAHOTELS Reggio Emilia – Acqua S.Bernardo Cantù | Ore 18:00 Diretta: LBATV

Germani Brescia – APU Old Wild West Udine | Ore 19:00 Diretta: LBATV

Riposa: Umana Reyer Venezia

Lunedì 26 gennaio 2026

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – Openjobmetis Varese | Ore 20:00 Diretta: LBATV

Vanoli Basket Cremona – Virtus Segafredo Bologna | Ore 20:30 Diretta: Sky Sport Basket, NOW e LBATV



CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

Virtus Segafredo Bologna 26 (13-2) Germani Brescia 26 (13-2) EA7 Emporio Armani Milano 24 (12-3) Umana Reyer Venezia 22 (11-4) Bertram Derthona 18 (9-6) Pallacanestro Trieste 14 (7-7) GeVi Napoli Basket 14 (7-8) Vanoli Cremona 14 (7-8) APU Old Wild West Udine 12 (6-9) Dolomiti Energia Trentino 12 (6-9) UNAHOTELS Reggio Emilia 10 (5-10) Openjobmetis Varese 10 (5-10) Dinamo Sassari 10 (5-10) NutriBullet Treviso 6 (3-12) Acqua S.Bernardo Cantù 6 (3-12)

Anticipi del sabato di basket italiano

L’anticipo del sabato mette di fronte Napoli-Tortona, i partenopei cercano punti per consolidare la zona playoff, mentre i piemontesi vogliono accorciare sulle prime quattro approfittando del riposo di Venezia. Le quote favoriscono Napoli @1.69 su Tortona vincente @2.05.

In serata si gioca anche Trieste-Sassari con i padroni di casa nettamente favoriti @1.30 di quota mentre i sardi si giocano @3.20. Sassari arriva da 2 sconfitte e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa mentre Trieste dopo un calo di 3 sconfitte consecutive è tornata alla vittoria e occupa al momento la 6° posizione.

Le sfide di domenica in LBA

Domenica la co-capolista Brescia ospita Udine al PalaLeonessa: un match sulla carta favorevole per la Germani, che vuole mantenere il primato. Lo vediamo anche dalle quote che danno Brescia vincente @1.20 mentre il successo dei friulani sale @4.05 volte la posta.

Delicato scontro salvezza tra Reggio Emilia-Cantù, per i brianzoli ultimi è vietato sbagliare, ma la Reggiana è nettamente avanti in quota @1.32 per la vittoria su Cantù @3.10. Le squadre si sono divise la posta in palio con 2 vittorie a testa negli ultimi 4 precedenti.

I posticipi di lunedì per la 17° giornata Lega Basket A

Il lunedì sera regala due sfide affascinanti. Al Forum va in scena il derby lombardo tra Milano-Varese. L’Olimpia è in striscia positiva e punta alla vetta, ma Varese ha dimostrato di essere una mina vagante e Milano sarà appesantita dal doppio impegno in settimana in Eurolega anche se le quote non vanno speranza a Varese vincente @5.15 mentre il successo della formazione di Peppe Poeta scende @1.13.

Chiude il programma la trasferta della Virtus Bologna a Cremona: la Vanoli in casa è avversario ostico e proverà lo sgambetto alla capolista, come già fatto nella gara di andata alla Virtus Arena, in cui ha trionfato con un sorprendente 86-69. Anche le V-Nere dovranno gestire le forze dopo il doppio turno di Eurolega ma pure in questo caso i bookmakers non hanno dubbi a favorire la Virtus appena @1.30 per la vittoria in trasferta mentre il successo di Cremona si gioca @3.20.

