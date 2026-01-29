Nel fine settimana si gioca la 18° giornata di regular season per la Lega Basket Serie A 2025-2026 che inizia con un doppio anticipo sabato 31 gennaio, anche se il grosso del programma si sviluppa domenica 1 febbraio, con tanto di big match tra Olimpia Milano-Germani Brescia. Pronostici LBA giornata 18.
Pronostici LBA giornata 18: programma completo
Vediamo il programma completo della 18° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.
PROGRAMMA COMPLETO 18° GIORNATA LBA
Sabato 31 gennaio 2026
- Bertram Derthona Tortona – APU Old Wild West Udine | Ore 18:15
- Acqua S.Bernardo Cantù – Umana Reyer Venezia | Ore 20:00
Domenica 1 febbraio 2026
- EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – Germani Brescia | Ore 16:00
- Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona | Ore 16:30
- Pallacanestro Trieste – Universo NutriBullet Treviso Basket | Ore 17:00
- Pallacanestro Openjobmetis Varese – UNAHOTELS Reggio Emilia | Ore 18:00
- Virtus Segafredo Bologna – Dolomiti Energia Trentino | Ore 19:00
- Riposa: GeVi Napoli Basket
CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026
- Virtus Segafredo Bologna 28 (14-2)
- Germani Brescia 28 (14-2)
- EA7 Emporio Armani Milano 24 (12-4)
- Umana Reyer Venezia 22 (11-4)
- Bertram Derthona 20 (10-6)
- Pallacanestro Trieste 16 (8-7)
- GeVi Napoli Basket 14 (7-9)
- Vanoli Cremona 14 (7-9)
- Dolomiti Energia Trentino 14 (7-9)
- APU Old Wild West Udine 12 (6-10)
- Openjobmetis Varese 12 (6-10)
- UNAHOTELS Reggio Emilia 10 (5-11)
- Dinamo Sassari 10 (5-11)
- Acqua S.Bernardo Cantù 8 (4-12)
- NutriBullet Treviso 6 (3-13)
Le sfide della Serie A di pallacanestro italiana del weekend
Negli anticipi del sabato, Tortona cerca punti pesanti contro Udine per consolidare il quinto posto, mentre Cantù ospita una Venezia ferita e bisognosa di riscatto dopo il turno di riposo.
La Virtus Bologna, capolista con Brescia a 28 punti, ha un impegno sulla carta più agevole in casa contro Trento, ma non può permettersi distrazioni.
In coda, scontro salvezza drammatico tra Varese-Reggio Emilia, mentre il fanalino di coda Treviso ha bisogno di un’impresa sulla carta piuttosto improbabile a Trieste.
Big match Olimpia Milano-Germani Brescia
l clou della giornata è senza dubbio il big match di domenica pomeriggio al Forum di Assago, dove l’Olimpia Milano ospita la capolista Germani Brescia. Per i biancorossi è l’occasione di accorciare le distanze dalla vetta proprio sulla Germani che con le V-Nere è avanti 4 punti sul EA7 Emporio Armani; mentre Brescia cerca un colpo esterno per continuare a rimanere in vetta.
All’andata di novembre a Brescia la Germani si impose in un bel match ad alto punteggio per 98-92 sull’Olimpia Milano che aveva sempre vinto negli 8 precedenti derby lombardi contro questo avversario. Olimpia nettamente favorita in quota @1.45 per la vittoria rispetto a Brescia che sale @2.55 volte la posta anche se noi siamo maggiormente interessati ad un altra sfida ad alto punteggio e consigliamo OVER PUNTI TOTALI.
Quote Antepost Scudetto Basket Serie A
Vediamo gli aggiornamenti sulla vittoria finale con le quote antepost per lo Scudetto della Lega Basket Serie A 2025-2026. Sempre due squadre su tutte, con Milano @1.90 che al momento è dietro in classifica, ma rimane avanti in lavagna sulla Virtus Bologna @2.60, dopo di che c’è il vuoto, con Brescia @10.00 volte la posta che rimane snobbata mentre con Venezia @17.00 si sale ulteriormente.
