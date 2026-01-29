Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 18° giornata del 31 gennaio-1febbraio. Big match Milano-Brescia

Nel fine settimana si gioca la 18° giornata di regular season per la Lega Basket Serie A 2025-2026 che inizia con un doppio anticipo sabato 31 gennaio, anche se il grosso del programma si sviluppa domenica 1 febbraio, con tanto di big match tra Olimpia Milano-Germani Brescia. Pronostici LBA giornata 18.

Pronostici LBA giornata 18: programma completo

Vediamo il programma completo della 18° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

PROGRAMMA COMPLETO 18° GIORNATA LBA

Sabato 31 gennaio 2026

  • Bertram Derthona Tortona – APU Old Wild West Udine | Ore 18:15
  • Acqua S.Bernardo Cantù – Umana Reyer Venezia | Ore 20:00

Domenica 1 febbraio 2026

  • EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – Germani Brescia | Ore 16:00
  • Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona | Ore 16:30
  • Pallacanestro Trieste – Universo NutriBullet Treviso Basket | Ore 17:00
  • Pallacanestro Openjobmetis Varese – UNAHOTELS Reggio Emilia | Ore 18:00
  • Virtus Segafredo Bologna – Dolomiti Energia Trentino | Ore 19:00
  • Riposa: GeVi Napoli Basket

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

  1. Virtus Segafredo Bologna 28 (14-2)
  2. Germani Brescia 28 (14-2)
  3. EA7 Emporio Armani Milano 24 (12-4)
  4. Umana Reyer Venezia 22 (11-4)
  5. Bertram Derthona 20 (10-6)
  6. Pallacanestro Trieste 16 (8-7)
  7. GeVi Napoli Basket 14 (7-9)
  8. Vanoli Cremona 14 (7-9)
  9. Dolomiti Energia Trentino 14 (7-9)
  10. APU Old Wild West Udine 12 (6-10)
  11. Openjobmetis Varese 12 (6-10)
  12. UNAHOTELS Reggio Emilia 10 (5-11)
  13. Dinamo Sassari 10 (5-11)
  14. Acqua S.Bernardo Cantù 8 (4-12)
  15. NutriBullet Treviso 6 (3-13)
Le sfide della Serie A di pallacanestro italiana del weekend

Negli anticipi del sabato, Tortona cerca punti pesanti contro Udine per consolidare il quinto posto, mentre Cantù ospita una Venezia ferita e bisognosa di riscatto dopo il turno di riposo. 

La Virtus Bologna, capolista con Brescia a 28 punti, ha un impegno sulla carta più agevole in casa contro Trento, ma non può permettersi distrazioni.

In coda, scontro salvezza drammatico tra Varese-Reggio Emilia, mentre il fanalino di coda Treviso ha bisogno di un’impresa sulla carta piuttosto improbabile a Trieste.

Big match Olimpia Milano-Germani Brescia

l clou della giornata è senza dubbio il big match di domenica pomeriggio al Forum di Assago, dove l’Olimpia Milano ospita la capolista Germani Brescia. Per i biancorossi è l’occasione di accorciare le distanze dalla vetta proprio sulla Germani che con le V-Nere è avanti 4 punti sul EA7 Emporio Armani; mentre Brescia cerca un colpo esterno per continuare a rimanere in vetta.

All’andata di novembre a Brescia la Germani si impose in un bel match ad alto punteggio per 98-92 sull’Olimpia Milano che aveva sempre vinto negli 8 precedenti derby lombardi contro questo avversario. Olimpia nettamente favorita in quota @1.45 per la vittoria rispetto a Brescia che sale @2.55 volte la posta anche se noi siamo maggiormente interessati ad un altra sfida ad alto punteggio e consigliamo OVER PUNTI TOTALI.

Quote Antepost Scudetto Basket Serie A

Vediamo gli aggiornamenti sulla vittoria finale con le quote antepost per lo Scudetto della Lega Basket Serie A 2025-2026. Sempre due squadre su tutte, con Milano @1.90 che al momento è dietro in classifica, ma rimane avanti in lavagna sulla Virtus Bologna @2.60, dopo di che c’è il vuoto, con Brescia @10.00 volte la posta che rimane snobbata mentre con Venezia @17.00 si sale ulteriormente.

