Nel fine settimana si gioca la 18° giornata di regular season per la Lega Basket Serie A 2025-2026 che inizia con un doppio anticipo sabato 31 gennaio, anche se il grosso del programma si sviluppa domenica 1 febbraio, con tanto di big match tra Olimpia Milano-Germani Brescia. Pronostici LBA giornata 18.

Pronostici LBA giornata 18: programma completo

Vediamo il programma completo della 18° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

PROGRAMMA COMPLETO 18° GIORNATA LBA

Sabato 31 gennaio 2026

Bertram Derthona Tortona – APU Old Wild West Udine | Ore 18:15

Acqua S.Bernardo Cantù – Umana Reyer Venezia | Ore 20:00

Domenica 1 febbraio 2026

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – Germani Brescia | Ore 16:00

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona | Ore 16:30

Pallacanestro Trieste – Universo NutriBullet Treviso Basket | Ore 17:00

Pallacanestro Openjobmetis Varese – UNAHOTELS Reggio Emilia | Ore 18:00

Virtus Segafredo Bologna – Dolomiti Energia Trentino | Ore 19:00

Riposa: GeVi Napoli Basket

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

Virtus Segafredo Bologna 28 (14-2) Germani Brescia 28 (14-2) EA7 Emporio Armani Milano 24 (12-4) Umana Reyer Venezia 22 (11-4) Bertram Derthona 20 (10-6) Pallacanestro Trieste 16 (8-7) GeVi Napoli Basket 14 (7-9) Vanoli Cremona 14 (7-9) Dolomiti Energia Trentino 14 (7-9) APU Old Wild West Udine 12 (6-10) Openjobmetis Varese 12 (6-10) UNAHOTELS Reggio Emilia 10 (5-11) Dinamo Sassari 10 (5-11) Acqua S.Bernardo Cantù 8 (4-12) NutriBullet Treviso 6 (3-13)

Le sfide della Serie A di pallacanestro italiana del weekend

Negli anticipi del sabato, Tortona cerca punti pesanti contro Udine per consolidare il quinto posto, mentre Cantù ospita una Venezia ferita e bisognosa di riscatto dopo il turno di riposo.

La Virtus Bologna, capolista con Brescia a 28 punti, ha un impegno sulla carta più agevole in casa contro Trento, ma non può permettersi distrazioni.

In coda, scontro salvezza drammatico tra Varese-Reggio Emilia, mentre il fanalino di coda Treviso ha bisogno di un’impresa sulla carta piuttosto improbabile a Trieste.

Big match Olimpia Milano-Germani Brescia

l clou della giornata è senza dubbio il big match di domenica pomeriggio al Forum di Assago, dove l’Olimpia Milano ospita la capolista Germani Brescia. Per i biancorossi è l’occasione di accorciare le distanze dalla vetta proprio sulla Germani che con le V-Nere è avanti 4 punti sul EA7 Emporio Armani; mentre Brescia cerca un colpo esterno per continuare a rimanere in vetta.

All’andata di novembre a Brescia la Germani si impose in un bel match ad alto punteggio per 98-92 sull’Olimpia Milano che aveva sempre vinto negli 8 precedenti derby lombardi contro questo avversario. Olimpia nettamente favorita in quota @1.45 per la vittoria rispetto a Brescia che sale @2.55 volte la posta anche se noi siamo maggiormente interessati ad un altra sfida ad alto punteggio e consigliamo OVER PUNTI TOTALI.

Quote Antepost Scudetto Basket Serie A

Vediamo gli aggiornamenti sulla vittoria finale con le quote antepost per lo Scudetto della Lega Basket Serie A 2025-2026. Sempre due squadre su tutte, con Milano @1.90 che al momento è dietro in classifica, ma rimane avanti in lavagna sulla Virtus Bologna @2.60, dopo di che c’è il vuoto, con Brescia @10.00 volte la posta che rimane snobbata mentre con Venezia @17.00 si sale ulteriormente.

