Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 19° giornata del 7-9 febbraio. Sfida al vertice con Brescia-Virtus Bologna

Pronostici LBA giornata 19
Pronostici Basket Serie A
5 Febbraio 2026

Nel fine settimana si gioca un importante turno del campionato di pallacanestro italiano, la 19° giornata di regular season della Lega Basket Serie A, anche se le sfide più attese sono in programma nel doppio posticipo del lunedì, in particolare lo scontro al vertice tra Germani Brescia-Virtus Bologna. Pronostici LBA giornata 19.

Pronostici LBA giornata 19: programma completo

Vediamo il programma completo della 19° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 7 febbraio 2026
Vanoli Basket Cremona – Acqua S.Bernardo Cantù ore 19.30 LBATV – SKY SPORT BASKET

Domenica 8 febbraio 2026
Guerri Napoli – Umana Reyer Venezia ore 16.00 LBATV
Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese ore 17.00 LBATV
Bertram Derthona Tortona – Pallacanestro Trieste ore 17.30 LBATV
APU Old Wild West Udine – Banco di Sardegna Sassari ore 18.00 LBATV

Lunedì 9 febbraio 2026
Germani Brescia – Virtus Olidata Bologna ore 20.00 LBATV – SKY SPORT BASKET
Nutribullet Treviso Basket – EA7 Emporio Armani Milano ore 20.30 LBATV
Riposa: UNA Hotels Reggio Emilia

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

  1. Germani Brescia: 30 punti (15-2)
  2. Virtus Olidata Bologna: 28 punti (14-3)
  3. Umana Reyer Venezia: 24 punti (12-4)
  4. EA7 Emporio Armani Milano: 24 punti (12-5)
  5. Bertram Derthona Tortona: 20 punti (10-7)
  6. Pallacanestro Trieste: 18 punti (9-7)
  7. Dolomiti Energia Trentino: 16 punti (8-9)
  8. Guerri Napoli Basketball: 14 punti (7-9)
  9. APU Old Wild West Udine: 14 punti (7-10)
  10. Vanoli Basket Cremona: 14 punti (7-10)
  11. UNA Hotels Reggio Emilia: 12 punti (6-11)
  12. Openjobmetis Varese: 12 punti (6-11)
  13. Banco di Sardegna Sassari: 12 punti (6-11)
  14. Acqua S.Bernardo Cantù: 8 punti (4-13)
  15. Nutribullet Treviso: 6 punti (3-14)

Preview LBA 2025-2026

Analisi del big match Germani Brescia-Virtus Olidata Bologna

Lunedì sera la sfida da non perdere è senza dubbio questa. La capolista Germani Brescia, reduce dal trionfo di Milano, ha l’occasione di staccare le “Vu Nere” e lanciare un segnale definitivo al campionato. La Virtus Bologna di coach Ivanovic, però, non può permettersi un altro passo falso dopo lo scivolone interno contro Trento e dopo le prove deludenti anche in Eurolega, con la squadra che ha giocato un doppio turno, di rientro dal Pireo contro l’armata dell’Olympiakos che potrebbe lasciare scorie.

La Virtus ha vinto di 10 a Bologna all’andata (86-76) in un match dove i due migliori marcatori sono stati due della Germani, Della Valle (20) e Burnell (19), ma la prestazione di squadra delle V-Nere, guidata da Paola (17 punti) ed Edwards (16), strappò la vittoria. La Virtus ha vinto ha sempre battuto Brescia negli ultimi 5 precedenti, ma per la trasferta in Lombardia le V-Nere sono sfavorite @2.20 contro @1.60 dei padroni di casa.

Pronostici LBA giornata 19

Pronostici LBA giornata 19

Le altre sfide di LBA da non perdere

Dopo l’anticipo Vanoli Basket Cremona-Acqua S.Bernardo Cantù che sabato aprirà il nuovo turno del campionato di pallacanestro italiana, per domenica, tra le sfide da non perdere segnaliamo Guerri Napoli-Umana Reyer Venezia con i lagunari che arrivano sotto il Vesuvio con un obiettivo chiaro: difendere il podio e dare continuità alla splendida prova corale di Cantù. In una classifica cortissima, gli uomini di Spahija sanno che ogni trasferta nasconde insidie, specialmente contro un Napoli che ha bisogno di punti per non perdere il treno playoff. La gestione del ritmo e il duello sotto le plance saranno le chiavi per permettere alla Reyer di restare nell’elite del torneo.

Da non perdere anche Nutribullet Treviso Basket-EA7 Emporio Armani Milano che sarà il posticipo che lunedì chiuderà la giornata della Lega Basket Serie A (mezzora dopo il big match Brescia-Virtus). Dopo la bruciante sconfitta casalinga contro Brescia, Milano è chiamata a una reazione d’orgoglio immediata. La squadra di Poeta non può più permettersi distrazioni se vuole mantenere il quarto posto ed evitare di essere risucchiata dal gruppone delle inseguitrici. Contro una Treviso che occupa l’ultimo posto in classifica, per l’EA7 è un test di maturità: vincere con autorità è l’unico modo per scacciare i fantasmi e prepararsi al meglio per i prossimi impegni europei.

Pronostici Basket LBA giornata 11

Quote Antepost Scudetto Basket Serie A

Vediamo gli aggiornamenti sulla vittoria finale con le quote antepost per lo Scudetto della Lega Basket Serie A 2025-2026. Brescia scende da 10 in singola cifra @9.00 volte la posta dopo la vittoria su Milano che però sale di pochissimo da 1.90 a @1.95 e rimane nettamente favorita, con in mezzo la Virtus Bologna @2.70.

Screenshot 2026-02-05 alle 14.26.35.png

