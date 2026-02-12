Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 20° giornata del 14-15 febbraio. Derby lombardo con Cremona-Olimpia Milano

Pronostici Basket LBA giornata 20
Pronostici Basket Serie A
Avatar
di
12 Febbraio 2026

Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A, con la 20° giornata di regular season che si svilupperà tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. Il turno si chiuderà col derby lombardo tra Vanoli Cremona-Olimpia Milano. Pronostici LBA giornata 20.

Pronostici LBA giornata 20: programma completo

Vediamo il programma completo della 20° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 14 Febbraio

  • Ore 18:15 – Openjobmetis Varese contro Germani Brescia (Diretta anche su Sky Sport)
  • Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste contro Napoli Basket

Domenica 15 Febbraio

  • Ore 16:00 – Dinamo Sassari contro Derthona Basket
  • Ore 17:00 – Reyer Venezia contro UNAHOTELS Reggiana
  • Ore 18:00 – Cantù contro Aquila Basket Trento
  • Ore 18:30 – Virtus Bologna contro APU Udine
  • Ore 20:00 – Vanoli Cremona contro Olimpia Milano (Diretta anche su Sky Sport)

RiposaUniverso Treviso

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

  1. Virtus Bologna – 30 punti
  2. Brescia – 30 punti
  3. Venezia – 26 punti
  4. Olimpia Milano – 26 punti
  5. Derthona – 22 punti
  6. Trieste – 18 punti
  7. Trento – 18 punti
  8. Udine – 16 punti
  9. Cremona – 16 punti
  10. Napoli – 14 punti
  11. Reggiana – 12 punti
  12. Varese – 12 punti
  13. Dinamo Sassari – 12 punti
  14. Cantù – 8 punti
  15. Universo Treviso – 6 punti
Pronostici LBA giornata 20

Pronostici LBA giornata 20

Gli anticipi del sabato di Basket LBA

La giornata si apre sabato alle 18:15 con un classico del basket italiano tra Varese-Brescia. I padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere e arrivano con una differenza canestri pesante (-90), sintomo di una difesa che concede troppo agli avversari. Di contro, la Germani Brescia vanta il miglior attacco del campionato, e cerca il successo esterno per mettere pressione alla Virtus dopo aver perso lunedì scorso lo scontro al vertice con le V-Nere.

In serata, alle 20:00, Trieste ospita Napoli. Per i partenopei è forse l’ultima chiamata per rientrare nel treno playoff: una sconfitta li allontanerebbe in modo preoccupante dal gruppo delle prime otto, attualmente distante due punti.

Pronostici LBA giornata 13

Analisi e scommesse delle partite di domenica 

La domenica si parte alle 16:00 con la sfida tra Sassari-Derthona: i sardi devono guardarsi le spalle essendo a pari punti con l’attuale quota della zona retrocessione, mentre i piemontesi difendono un solido quinto posto forte di una differenza canestri positiva. 

Alle 17:00 la Reyer Venezia, terza forza del torneo, ospita una Reggiana che ha disperato bisogno di punti salvezza per non scivolare ulteriormente in basso.

I riflettori si spostano poi sulle sfide delle 18:00 e 18:30. Cantù, penultima a 8 punti, sembra essere all’ultima spiaggia contro una Trento solida che vuole blindare i playoff. 

Poco dopo tocca alla capolista Virtus Bologna che riceve la sorpresa Udine. La Virtus parte favorita grazie alla miglior difesa del campionato (soli 1.404 punti subiti), ma i friulani occupano con le unghie l’ottavo posto utile per la post-season e non faranno sconti.

Il weekend si chiude alle 20:00 con il posticipo tra Cremona-Olimpia Milano. La squadra di Poeta, quarta a 26 punti, non può permettersi passi falsi per non perdere contatto con il podio che rimane il grande obiettivo stagionale. Cremona, nona a pari punti con Udine, ma penalizzata dalla classifica avulsa, sogna l’aggancio alla zona playoff proprio battendo una big.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
Altri articoli
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
3 Ottobre 2025
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
Pronostici Basket Serie A
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
19 Agosto 2025
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 19° giornata del 7-9 febbraio. Sfida al vertice con Brescia-Virtus Bologna
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 19° giornata del 7-9 febbraio. Sfida al vertice con Brescia-Virtus Bologna
5 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.