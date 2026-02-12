Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A, con la 20° giornata di regular season che si svilupperà tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. Il turno si chiuderà col derby lombardo tra Vanoli Cremona-Olimpia Milano. Pronostici LBA giornata 20.

Pronostici LBA giornata 20: programma completo

Vediamo il programma completo della 20° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 14 Febbraio

Ore 18:15 – Openjobmetis Varese contro Germani Brescia (Diretta anche su Sky Sport)

Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste contro Napoli Basket

Domenica 15 Febbraio

Ore 16:00 – Dinamo Sassari contro Derthona Basket

Ore 17:00 – Reyer Venezia contro UNAHOTELS Reggiana

Ore 18:00 – Cantù contro Aquila Basket Trento

Ore 18:30 – Virtus Bologna contro APU Udine

Ore 20:00 – Vanoli Cremona contro Olimpia Milano (Diretta anche su Sky Sport)

RiposaUniverso Treviso

CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026

Virtus Bologna – 30 punti Brescia – 30 punti Venezia – 26 punti Olimpia Milano – 26 punti Derthona – 22 punti Trieste – 18 punti Trento – 18 punti Udine – 16 punti Cremona – 16 punti Napoli – 14 punti Reggiana – 12 punti Varese – 12 punti Dinamo Sassari – 12 punti Cantù – 8 punti Universo Treviso – 6 punti

Gli anticipi del sabato di Basket LBA

La giornata si apre sabato alle 18:15 con un classico del basket italiano tra Varese-Brescia. I padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere e arrivano con una differenza canestri pesante (-90), sintomo di una difesa che concede troppo agli avversari. Di contro, la Germani Brescia vanta il miglior attacco del campionato, e cerca il successo esterno per mettere pressione alla Virtus dopo aver perso lunedì scorso lo scontro al vertice con le V-Nere.

In serata, alle 20:00, Trieste ospita Napoli. Per i partenopei è forse l’ultima chiamata per rientrare nel treno playoff: una sconfitta li allontanerebbe in modo preoccupante dal gruppo delle prime otto, attualmente distante due punti.

Analisi e scommesse delle partite di domenica

La domenica si parte alle 16:00 con la sfida tra Sassari-Derthona: i sardi devono guardarsi le spalle essendo a pari punti con l’attuale quota della zona retrocessione, mentre i piemontesi difendono un solido quinto posto forte di una differenza canestri positiva.

Alle 17:00 la Reyer Venezia, terza forza del torneo, ospita una Reggiana che ha disperato bisogno di punti salvezza per non scivolare ulteriormente in basso.

I riflettori si spostano poi sulle sfide delle 18:00 e 18:30. Cantù, penultima a 8 punti, sembra essere all’ultima spiaggia contro una Trento solida che vuole blindare i playoff.

Poco dopo tocca alla capolista Virtus Bologna che riceve la sorpresa Udine. La Virtus parte favorita grazie alla miglior difesa del campionato (soli 1.404 punti subiti), ma i friulani occupano con le unghie l’ottavo posto utile per la post-season e non faranno sconti.

Il weekend si chiude alle 20:00 con il posticipo tra Cremona-Olimpia Milano. La squadra di Poeta, quarta a 26 punti, non può permettersi passi falsi per non perdere contatto con il podio che rimane il grande obiettivo stagionale. Cremona, nona a pari punti con Udine, ma penalizzata dalla classifica avulsa, sogna l’aggancio alla zona playoff proprio battendo una big.

