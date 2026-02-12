Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A, con la 20° giornata di regular season che si svilupperà tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. Il turno si chiuderà col derby lombardo tra Vanoli Cremona-Olimpia Milano. Pronostici LBA giornata 20.
Pronostici LBA giornata 20: programma completo
Vediamo il programma completo della 20° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.
Sabato 14 Febbraio
- Ore 18:15 – Openjobmetis Varese contro Germani Brescia (Diretta anche su Sky Sport)
- Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste contro Napoli Basket
Domenica 15 Febbraio
- Ore 16:00 – Dinamo Sassari contro Derthona Basket
- Ore 17:00 – Reyer Venezia contro UNAHOTELS Reggiana
- Ore 18:00 – Cantù contro Aquila Basket Trento
- Ore 18:30 – Virtus Bologna contro APU Udine
- Ore 20:00 – Vanoli Cremona contro Olimpia Milano (Diretta anche su Sky Sport)
RiposaUniverso Treviso
CLASSIFICA BASKET LBA 2025-2026
- Virtus Bologna – 30 punti
- Brescia – 30 punti
- Venezia – 26 punti
- Olimpia Milano – 26 punti
- Derthona – 22 punti
- Trieste – 18 punti
- Trento – 18 punti
- Udine – 16 punti
- Cremona – 16 punti
- Napoli – 14 punti
- Reggiana – 12 punti
- Varese – 12 punti
- Dinamo Sassari – 12 punti
- Cantù – 8 punti
- Universo Treviso – 6 punti
Gli anticipi del sabato di Basket LBA
La giornata si apre sabato alle 18:15 con un classico del basket italiano tra Varese-Brescia. I padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere e arrivano con una differenza canestri pesante (-90), sintomo di una difesa che concede troppo agli avversari. Di contro, la Germani Brescia vanta il miglior attacco del campionato, e cerca il successo esterno per mettere pressione alla Virtus dopo aver perso lunedì scorso lo scontro al vertice con le V-Nere.
In serata, alle 20:00, Trieste ospita Napoli. Per i partenopei è forse l’ultima chiamata per rientrare nel treno playoff: una sconfitta li allontanerebbe in modo preoccupante dal gruppo delle prime otto, attualmente distante due punti.
Analisi e scommesse delle partite di domenica
La domenica si parte alle 16:00 con la sfida tra Sassari-Derthona: i sardi devono guardarsi le spalle essendo a pari punti con l’attuale quota della zona retrocessione, mentre i piemontesi difendono un solido quinto posto forte di una differenza canestri positiva.
Alle 17:00 la Reyer Venezia, terza forza del torneo, ospita una Reggiana che ha disperato bisogno di punti salvezza per non scivolare ulteriormente in basso.
I riflettori si spostano poi sulle sfide delle 18:00 e 18:30. Cantù, penultima a 8 punti, sembra essere all’ultima spiaggia contro una Trento solida che vuole blindare i playoff.
Poco dopo tocca alla capolista Virtus Bologna che riceve la sorpresa Udine. La Virtus parte favorita grazie alla miglior difesa del campionato (soli 1.404 punti subiti), ma i friulani occupano con le unghie l’ottavo posto utile per la post-season e non faranno sconti.
Il weekend si chiude alle 20:00 con il posticipo tra Cremona-Olimpia Milano. La squadra di Poeta, quarta a 26 punti, non può permettersi passi falsi per non perdere contatto con il podio che rimane il grande obiettivo stagionale. Cremona, nona a pari punti con Udine, ma penalizzata dalla classifica avulsa, sogna l’aggancio alla zona playoff proprio battendo una big.
