Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro in Italia, la 21° giornata della Lega Basket Serie A, che si aprirà con un triplo anticipo al sabato. Il grosso del turno di basket si gioca domenica mentre il posticipo di lunedì vede l’Olimpia ospitare Cantù in un derby lombardo. Riposa un altra big, Brescia. Pronostici LBA giornata 21.

Pronostici LBA giornata 21: programma completo

Vediamo il programma completo della 21° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 7 Marzo

Ore 19:30 – Aquila Basket Trento contro Dinamo Sassari

Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggiana contro Pallacanestro Trieste

Ore 20:30 – Napoli Basket contro Virtus Bologna (Diretta anche su Sky Sport)

Domenica 8 Marzo

Ore 17:00 – Universo Treviso contro Reyer Venezia

Ore 17:30 – APU Udine contro Openjobmetis Varese

Ore 18:00 – Derthona Basket contro Vanoli Cremona

Lunedì 9 Marzo

Ore 20:00 – Olimpia Milano contro Cantù (Diretta anche su Sky Sport)

Rinviata

Germani Brescia contro Trapani Shark (Annullata)

CLASSIFICA LBA 2025-2026

Virtus Bologna – 32 punti Brescia – 30 punti Olimpia Milano – 28 punti Venezia – 26 punti Derthona – 24 punti Trieste – 20 punti Trento – 18 punti Udine – 16 punti Cremona – 16 punti Napoli – 14 punti Reggiana – 14 punti Varese – 14 punti Dinamo Sassari – 12 punti Cantù – 10 punti Universo Treviso – 6 punti

Gli anticipi del sabato della Serie A Basket

La giornata si apre sabato alle 19:30 con la sfida tra Trento-Sassari. I padroni di casa, a quota 18 punti, vogliono consolidare la zona playoff, mentre i sardi, fermi a 12 punti e con una differenza canestri pesantemente in negativo (-81), hanno disperato bisogno di una vittoria per allontanarsi dai bassifondi.

Alle 20:00 la Reggiana ospita Trieste in un match delicato: gli emiliani devono guardarsi le spalle, mentre i giuliani puntano a blindare il sesto posto.

Chiude il sabato alle 20:30 la capolista Virtus Bologna, impegnata sul campo di Napoli. Le Vu Nere guardano tutti dall’alto con 32 punti e il miglior record del torneo (16 vittorie e 3 sconfitte), e cercheranno l’allungo decisivo. Napoli, ferma a quota 14 punti, proverà a sfruttare il fattore campo per un colpo a sorpresa che riaprirebbe i discorsi per la post-season.

Le sfide di domenica in LBA

La domenica parte alle 17:00 con Universo Treviso-Reyer Venezia. I veneti padroni di casa, ultimi con 6 punti e il peggior differenziale del torneo (-171), sono chiamati all’impresa contro una Venezia quarta a 26 punti e vogliosa di restare in scia al podio.

Alle 17:30 Udine difende l’ottavo posto ospitando una Varese un paio di punti dietro ai friulani, e in cerca di ossigeno per la salvezza.

Alle 18:00 scende in campo Derthona, fresca finalista di Coppa Italia. I piemontesi, quinti in classifica con 24 punti e una differenza canestri di +18, ospitano una Cremona sempre ostica e a caccia di vittorie per agganciare la zona playoff.

Posticipo del lunedì che chiude la 21° giornata LBA

Il ventunesimo turno si chiuderà eccezionalmente lunedì alle 20:00 con il derby lombardo tra la neo-vincitrice della Coppa Italia, l’Olimpia Milano, e Cantù. I meneghini (terzi a 28 punti con ben 1.615 punti segnati) arrivano sulle ali dell’entusiasmo e vogliono continuare la rincorsa alla vetta. Per Cantù, penultima a quota 10 punti e con la peggior difesa del campionato (1.707 punti subiti), si prospetta una trasferta quasi proibitiva.

Da segnalare, infine, l’annullamento della sfida tra Germani Brescia e Trapani. I lombardi, secondi a quota 30 punti, osserveranno un turno di riposo, permettendo così alla Virtus Bologna un potenziale allungo solitario in vetta.

