Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 21° giornata del 7-9 marzo 2026

Pronostici LBA giornata 14
Pronostici Basket Serie A
Avatar
di
6 Marzo 2026

Nel fine settimana torna il campionato di pallacanestro in Italia, la 21° giornata della Lega Basket Serie A, che si aprirà con un triplo anticipo al sabato. Il grosso del turno di basket si gioca domenica mentre il posticipo di lunedì vede l’Olimpia ospitare Cantù in un derby lombardo. Riposa un altra big, Brescia. Pronostici LBA giornata 21.

Pronostici LBA giornata 21: programma completo

Vediamo il programma completo della 21° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 7 Marzo

  • Ore 19:30 – Aquila Basket Trento contro Dinamo Sassari
  • Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggiana contro Pallacanestro Trieste
  • Ore 20:30 – Napoli Basket contro Virtus Bologna (Diretta anche su Sky Sport)

Domenica 8 Marzo

  • Ore 17:00 – Universo Treviso contro Reyer Venezia
  • Ore 17:30 – APU Udine contro Openjobmetis Varese
  • Ore 18:00 – Derthona Basket contro Vanoli Cremona

Lunedì 9 Marzo

  • Ore 20:00 – Olimpia Milano contro Cantù (Diretta anche su Sky Sport)

Rinviata

  • Germani Brescia contro Trapani Shark (Annullata)

CLASSIFICA LBA 2025-2026

  1. Virtus Bologna – 32 punti
  2. Brescia – 30 punti
  3. Olimpia Milano – 28 punti
  4. Venezia – 26 punti
  5. Derthona – 24 punti
  6. Trieste – 20 punti
  7. Trento – 18 punti
  8. Udine – 16 punti
  9. Cremona – 16 punti
  10. Napoli – 14 punti
  11. Reggiana – 14 punti
  12. Varese – 14 punti
  13. Dinamo Sassari – 12 punti
  14. Cantù – 10 punti
  15. Universo Treviso – 6 punti

Preview LBA 2025-2026

Gli anticipi del sabato della Serie A Basket

La giornata si apre sabato alle 19:30 con la sfida tra Trento-Sassari. I padroni di casa, a quota 18 punti, vogliono consolidare la zona playoff, mentre i sardi, fermi a 12 punti e con una differenza canestri pesantemente in negativo (-81), hanno disperato bisogno di una vittoria per allontanarsi dai bassifondi. 

Alle 20:00 la Reggiana ospita Trieste in un match delicato: gli emiliani devono guardarsi le spalle, mentre i giuliani puntano a blindare il sesto posto.

Chiude il sabato alle 20:30 la capolista Virtus Bologna, impegnata sul campo di Napoli. Le Vu Nere guardano tutti dall’alto con 32 punti e il miglior record del torneo (16 vittorie e 3 sconfitte), e cercheranno l’allungo decisivo. Napoli, ferma a quota 14 punti, proverà a sfruttare il fattore campo per un colpo a sorpresa che riaprirebbe i discorsi per la post-season.

Le sfide di domenica in LBA

La domenica parte alle 17:00 con Universo Treviso-Reyer Venezia. I veneti padroni di casa, ultimi con 6 punti e il peggior differenziale del torneo (-171), sono chiamati all’impresa contro una Venezia quarta a 26 punti e vogliosa di restare in scia al podio. 

Alle 17:30 Udine difende l’ottavo posto ospitando una Varese un paio di punti dietro ai friulani, e in cerca di ossigeno per la salvezza.

Alle 18:00 scende in campo Derthona, fresca finalista di Coppa Italia. I piemontesi, quinti in classifica con 24 punti e una differenza canestri di +18, ospitano una Cremona sempre ostica e a caccia di vittorie per agganciare la zona playoff.

Pronostici LBA giornata 12

Posticipo del lunedì che chiude la 21° giornata LBA

Il ventunesimo turno si chiuderà eccezionalmente lunedì alle 20:00 con il derby lombardo tra la neo-vincitrice della Coppa Italia, l’Olimpia Milano, e Cantù. I meneghini (terzi a 28 punti con ben 1.615 punti segnati) arrivano sulle ali dell’entusiasmo e vogliono continuare la rincorsa alla vetta. Per Cantù, penultima a quota 10 punti e con la peggior difesa del campionato (1.707 punti subiti), si prospetta una trasferta quasi proibitiva.

Da segnalare, infine, l’annullamento della sfida tra Germani Brescia e Trapani. I lombardi, secondi a quota 30 punti, osserveranno un turno di riposo, permettendo così alla Virtus Bologna un potenziale allungo solitario in vetta.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
Altri articoli
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: favorite, calendario completo e guida tv per la stagione di pallacanestro italiana
3 Ottobre 2025
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
Pronostici Basket Serie A
Pronostici LBA 2025-2026: anteprima, calendario, big match e tutti i roster del campionato di pallacanestro italiano al via il 5 ottobre
19 Agosto 2025
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 20° giornata del 14-15 febbraio. Derby lombardo con Cremona-Olimpia Milano
Pronostici Basket Serie A
Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 20° giornata del 14-15 febbraio. Derby lombardo con Cremona-Olimpia Milano
12 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.