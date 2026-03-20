La 23° giornata della regular season della Lega Basket Serie A si giocherà interamente nel pomeriggio e nella prima serata di domenica 22 marzo. Vediamo le sfide che ci attendono, la guida tv, quote e consigli per le scommesse con i Pronostici LBA giornata 23.

Pronostici LBA giornata 23: programma completo

Vediamo il programma completo della 23° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Domenica 22 Marzo 2026

Ore 16:00 – Olimpia Milano contro Dinamo Sassari (Diretta LBATV e Sky Sport)

Ore 17:00 – Pallacanestro Trieste contro Reyer Venezia (Diretta LBATV)

Ore 17:30 – Derthona Basket contro Cantù (Diretta LBATV)

Ore 18:00 – Aquila Basket Trento contro Germani Brescia (Diretta LBATV)

Ore 18:15 – Napoli Basket contro Openjobmetis Varese (Diretta LBATV)

Ore 18:30 – Universo Treviso contro Vanoli Cremona (Diretta LBATV)

Ore 19:30 – UNAHOTELS Reggiana contro Virtus Bologna (Diretta LBATV e Sky Sport)

CLASSIFICA LBA 2025-2026

Virtus Bologna – 36 punti Brescia – 32 punti Venezia – 30 punti Olimpia Milano – 30 punti Derthona – 26 punti Trieste – 22 punti Reggiana – 18 punti Trento – 18 punti Varese – 18 punti Udine – 16 punti Cremona – 16 punti Napoli – 14 punti Dinamo Sassari – 14 punti Cantù – 12 punti Universo Treviso – 6 punti

Le sfide del primo pomeriggio in LBA

La 23° giornata si apre alle 16:00 al Forum con l’Olimpia Milano (30 punti) chiamata a rialzare subito la testa dopo la sconfitta nel big match. Le “Scarpette Rosse” ospitano una Dinamo Sassari (14 punti) a caccia di una vittoria per allontanarsi dalle zone calde, reduce dal ko di misura contro Reggio Emilia.

Alle 17:00 riflettori puntati sul PalaTrieste: i padroni di casa di Trieste, saliti a 22 punti dopo il successo su Trento, attendono la Reyer Venezia. Gli orogranata (30 punti) arrivano sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria da 101 punti contro Udine, propiziata dai 27 punti di Cole.

Alle 17:30 rientra in campo il Derthona Basket. I piemontesi, quinti a 26 punti e freschi di riposo, ospitano un’Acqua S. Bernardo Cantù rinfrancata. I brianzoli hanno toccato quota 12 punti battendo Napoli nell’ultimo turno e cercano continuità per la salvezza.

Le ultime partite del campionato di pallacanestro italiano

Alle 18:00 l’Aquila Basket Trento (18 punti) ospita la seconda forza del campionato, ovvero la Germani Brescia (32 punti). I padroni di casa devono assolutamente invertire la rotta dopo aver incassato il terzo ko consecutivo.

Alle 18:15 va in scena una sfida cruciale per la salvezza: Napoli (ferma a 14 punti dopo lo stop con Cantù) attende un’Openjobmetis Varese in grandissima forma. I biancorossi, saliti a 18 punti, vantano una striscia aperta di tre vittorie consecutive.

Alle 18:30 l’Universo Treviso, fanalino di coda con soli 6 punti, tenta un’impresa disperata contro la Vanoli Cremona (16 punti), che arriverà agguerrita dopo aver perso il derby lombardo contro Brescia solo sulla sirena finale.

La domenica si chiude in bellezza alle 19:30 con il match tra UNAHOTELS Reggiana e Virtus Bologna. Si affrontano due delle squadre più in forma del torneo. Gli emiliani padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo: hanno centrato la quarta vittoria di fila salendo a 18 punti. Davanti a loro, però, ci sarà la corazzata di Ivanovic, prima in classifica con 36 punti e pronta a dimostrare ancora una volta la propria supremazia dopo i 104 punti rifilati a Milano. In questo turno osserverà un turno di riposo l’APU Udine.

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