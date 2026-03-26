Pronostici Basket LBA 2025-2026: analisi, quote e scommesse 24° giornata del 28-29 marzo

Pronostici LBA giornata 24
Pronostici Basket Serie A
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26 Marzo 2026

Nel fine settimana si gioca la 24° giornata della regular season del campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A che si gioca tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Pronostici LBA giornata 24.

Pronostici LBA giornata 24: programma completo

Vediamo il programma completo della 24° giornata di regular season per la LBA 2025-2026, il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Come di consueto, due partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre l’intero programma sarà visibile sulla piattaforma LBATV.

Sabato 28 marzo 2026

  • Ore 18:30 – Openjobmetis Varese Vs Bertram Derthona Tortona (Diretta LBATV e Sky Sport)

Domenica 29 marzo 2026

  • Ore 16:00 – Umana Reyer Venezia Vs Dolomiti Energia Trentino (Diretta LBATV)
  • Ore 17:00 – Vanoli Basket Cremona Vs Guerri Napoli (Diretta LBATV)
  • Ore 17:30 – Banco di Sardegna Sassari Vs NutriBullet Treviso Basket (Diretta LBATV)
  • Ore 18:00 – APU Old Wild West Udine Vs EA7 Emporio Armani Milano (Diretta LBATV e Sky Sport)
  • Ore 18:30 – Acqua S. Bernardo Cantù Vs Pallacanestro Trieste (Diretta LBATV)
  • Ore 19:00 – Germani Brescia Vs UNA Hotels Reggio Emilia (Diretta LBATV)

Riposa: Virtus Olidata Bologna

CLASSIFICA LBA 2025-2026

  1. Virtus Bologna – 36 punti
  2. Germani Brescia – 34 punti
  3. Umana Reyer Venezia – 32 punti
  4. EA7 Emporio Armani Milano – 32 punti
  5. Bertram Derthona Tortona – 28 punti
  6. Pallacanestro Trieste – 22 punti
  7. UNA Hotels Reggio Emilia – 20 punti
  8. Dolomiti Energia Trentino – 18 punti
  9. Openjobmetis Varese – 18 punti
  10. APU Old Wild West Udine – 16 punti
  11. Guerri Napoli Basketball – 16 punti
  12. Vanoli Basket Cremona – 16 punti
  13. Banco di Sardegna Sassari – 14 punti
  14. Acqua S.Bernardo Cantù – 12 punti
  15. Nutribullet Treviso – 8 punti
Pronostici LBA giornata 24

Pronostici LBA giornata 24

Analisi e scommesse sull’anticipo del sabato

La 24ª giornata si apre sabato alle 18:30 con la sfida tra Openjobmetis Varese e Bertram Derthona Tortona. I padroni di casa (fermi a 18 punti) arrivano da una pesante sconfitta contro Napoli, dove si sono ritrovati sotto di 30 punti già nel secondo quarto, e devono mostrare un piglio diverso. Di fronte troveranno un Derthona (28 punti) in grande spolvero, capace di toccare quota 100 punti contro Cantù grazie alla super prestazione di Brekkot Chapman, autore di 28 punti con il 100% al tiro.

Tortona ha vinto 90-87 l’andata in casa lo scorso novembre, 8° vittoria consecutiva di Tortona negli ultimi precedenti contro Varese che anche per questa sfida interna è sfavorita @2.05 sugli ospiti offerti @1.70.

Pronostici Eurolega giornata 32

Le sfide di domenica del campionato di pallacanestro

La domenica inizia alle 16:00 con Venezia (32 punti), fresca di qualificazione ufficiale ai playoff, che ospita una Trento (18 punti) desiderosa di punti per restare agganciata al treno della post-season. Alle 17:00 scontro delicato per la zona bassa tra Cremona (16 punti) e Napoli (16 punti). La squadra campana si è rilanciata interrompendo una striscia di cinque ko, mentre i lombardi sono caduti a Treviso nell’ultimo turno. Alle 17:30, la stessa Treviso (ultima a 8 punti, ma reduce da una vittoria scaccia-crisi) fa visita al Banco di Sardegna Sassari (14 punti) per un incrocio che vale doppio in chiave salvezza.

Dalle 18:00 l’attenzione si sposta sulla parte alta della classifica. L’Olimpia Milano (32 punti) scende in campo a Udine per affrontare i padroni di casa friulani (16 punti), che torneranno sul parquet dopo il turno di riposo della scorsa settimana. Alle 18:30 Cantù, penultima a quota 12 punti, ha l’assoluta necessità di fare punti contro Trieste (22 punti) per credere ancora nella permanenza in massima serie.

A chiudere il quadro domenicale, alle 19:00, sarà la Germani Brescia (34 punti) contro UNA Hotels Reggio Emilia (20 punti). È la partita che può riaprire il campionato: approfittando del riposo della Virtus Bologna, una vittoria dei lombardi (trascinati nell’ultimo turno dai 21 punti e 10 rimbalzi dell’MVP Miro Bilan) varrebbe l’aggancio al primo posto. Di fronte, però, ci sarà una Reggiana capace di infilare cinque successi consecutivi e autrice del colpaccio di giornata, nell’ultimo turno, contro la capolista.

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