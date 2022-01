Pronostici Lega Basket Serie A: si recupera la 14a giornata (forse)

LBA Recupero giornata 14. Il turno del campionato di pallacanestro italiana che si doveva giocare il 2 gennaio, e che fu rinviato per il covid, verrà recuperato questo fine settimana. Andiamo a vedere come si presentano le squadre a questo complicato turno di Serie A di Basket.

LBA Recupero giornata 14: gli anticipi di sabato

Bertram Derthona Tortona-Vanoli Basket Cremona. Derthona che cerca punti playoff contro un avversario in difficoltà che di contro cercherà di vendere cara la pelle per non sprofondare nelle zone più basse di classifica, in una sfida inedita per questa manifestazione.

Il fanalino di coda Openjobmetis Varese, che ha esonerato Adriano Vertemati sia per gli scarsi risultati in campionato che per un diverbio che il coach avrebbe avuto con Marcus Keene dopo il ko con la Fortitudo Bologna, sfida l’Umana Reyer Venezia, di contro in sesta posizione e lanciata dopo due importanti successi consecutivi conseguiti con Napoli e, soprattutto, in trasferta a Trento. Venti i precedenti tra le due compagini, con undici vittorie per Varese e nove per Venezia. L’ultima vittoria dei lagunari da queste parti è stata lo scorso campionato (75-77), mentre quella dei padroni di casa è stata il 17 novembre del 2019 al termini di una gara molto combattuta, conclusasi col risultato di 93-91.

LBA Recupero giornata 14: le partite della domenica a pranzo

La domenica di basket della Lega Serie A 2021-2022 si aprirà alle 12.00 con un doppio appuntamento che vedrà impegnate rispettivamente Banco di Sardegna Sassari-Dolomiti Energia Trentino e Carpegna Prosciutto Pesaro-Armani Exchange Milano.

Il primo match vedrà una Dinamo Sassari alla ricerca di punti preziosi per continuare il sogno qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di basket, dopo la vittoria, giovedì, contro la Fortitudo. Davanti si troverà però un Trento forte e voglioso di riscattare la sconfitta interna con Venezia e mantenere così la terza posizione nel torneo. Venti i precedenti, con le Aquile avanti undici a nove sui sardi.

L’altra gara di mezzogiorno metterà invece di fronte un Pesaro carico dopo aver sbancato il PalaPentassuglia per 89-91, a un’Olimpia Milano riposata, che ha dovuto saltare l’impegno di Euro League con l’Unics a causa di un focolaio di coronavirus scoppiato numerosi membri della squadra kazaka, che ha quindi chiesto e ottenuto il rinvio della gara. Sfida dal pronostico incerto, perché inevitabilmente condizionata da assenze, infortuni e dalle difficoltà che entrambe le squadre hanno incontrato nelle ultime settimane, causa Covid. Nelle ultime 20 sfide tra i due team, con Milano avanti sedici a quattro sui rivali.

LBA Recupero giornata 14: i match della sera

Alle 18:00 GeVi Napoli-Fortitudo Kigili Bologna. I partenopei, reduci da due sconfitte consecutive, cercano punti preziosi per spezzare la catena di ko e per consolidare la posizione in vista di una possibile qualificazione alle Final Eight, mentre i bolognesi proveranno ad aggiustare una stagione fino a qui molto deludente.

In serata le ultime partite che concluderanno la giornata, salvo ulteriori rinvii. Germani Brescia-Happy Casa Brindisi per esempio è a rischio visto che i padroni di casa hanno otto membri del gruppo squadra in quarantena. La Leonessa, reduce dalla vittoria contro Treviso, riceve un Brindisi ancora scosso dalla sconfitta interna con Pesaro. Statistiche alla mano, Brindisi ha battuto Brescia in casa l’ultima nel campionato 2020/21 (68-74), e resta avanti sei a quattro sui rivali di giornata nei dieci precedenti.

Pallacanestro Trieste-UNAHOTELS Reggio Emilia. Il team di coach Franco Ciani è chiamato a confermarsi per mantenersi a ridosso delle prime tre in classifica, e magari per rosicchiare loro dei punti, mentre quello emiliano a rimettersi in carreggiata dopo il doppio passo falso con Derthona e Virtus di questo inizio anno. Nel computo totale delle sfide passate in A, Trieste è avanti quattro a uno su Reggio Emilia.

Big match Virtus Bologna-Treviso

Il piatto forte di questo sabato di basket italiano si gioca sabato alle ore 20.00 alla Segafredo Arena dove la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo se la vedranno con un’avversaria da prendere con le molle, ovverosia la Nutribullet Treviso Basket.

Negli ultimi nove precedenti, contando anche le sfide in A2 e un’amichevole, è avanti per otto a uno la squadra di casa, che si è imposta l’ultima volta tra le mura amiche lo scorso maggio (88-83). L’unica vittoria degli ospiti è invece datata 11 febbraio 2017, in casa, quando le due compagini militavano nel campionato di A2 (64-57).

Tutte le quote sulla pallacanestro italiana

Vediamo le quote attualmente disponibili sui testa a testa del prossimo turno della Lega A di Basket (forse in queste condizioni è preferibile evitare di investire soldi in scommesse), e a seguire anche le quote antepost stagionali aggiornate da SNAI.

15-01-2022

19:00 Tortona – Cremona 1,35 3,00

20:00 Virtus Bologna – Treviso 1,19 4,25

20:30 Varese – Venezia 3,10 1,32

Serie A 2021/22

Milano 1,50

Virtus Bologna 3,00

Trento 25

Venezia 25

Brindisi 25

Treviso 33

Brescia 40

Trieste 40

Napoli 50

Sassari 50

Reggio Emilia 50

Tortona 75

Pesaro 100

Fortitudo Bologna 200

Cremona 200

Varese 300

