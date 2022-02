Pronostici 20a giornata Lega Basket Serie A: l’Olimpia ospita Pesaro. Virtus in Sardegna

LBA giornata 20. Il campionato di Serie A di pallacanestro si appresta a giocare la 20a giornata di regular season, l’ultima prima della Final Eight in programma il prossimo weekend a Pesaro.

LBA giornata 20: gli anticipi di sabato

La ventesima giornata di campionato si apre sabato alle 20.00 con la sfida tra Brescia-Trieste, ovvero tra la terza contro la quarta in classifica. Brescia è in forma dopo la settima vittoria consecutiva arrivata contro la Fortitudo, con la quale ha eguagliato la seconda striscia positiva più lunga nella storia del club. Trieste dal canto suo aspira a mantenere l’intensità e la qualità di gioco espresse in questi mesi, per cercare di chiudere la stagione regolare nelle prime cinque posizioni. Sette i precedenti rimanendo in Serie A, con quattro vittorie per la Germani e tre per la Allianz.

L’altra partita della Serie A UnipolSai che si disputerà sabato è quella tra Bertram Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino. In palio punti preziosi per i playoff: padroni di casa in cerca di riscatto dopo la sconfitta di misura di Treviso, ospiti pure, dopo però aver perso in casa con la capolista Milano (73-79). Nei tre precedenti, compresa la Supercoppa 2021, è in vantaggio Tortona per due a uno.

LBA giornata 20: le sfide di domenica

Il programma domenicale apre alle ore 17.00 con la sfida tra Vanoli Basket Cremona-GeVi Napoli. Partenopei ottavi in classifica, ma con il problema di diverse assenze. Nonostante ciò, i padroni di casa, in zona retrocessione, sembrano ormai rassegnati anche se un successo potrebbe invertire la rotta in vista dell’ultima parte di stagione. L’unico precedente tra i due club risale al girone di andata di questo campionato, con la vittoria di Napoli per 91-88.

La Fortitudo, ultima in classifica, è in crollo verticale, mentre Brindisi, sesta in classifica, cerca punti facili per mantenere la posizione playoff.

Sfida di bassa classifica invece quella tra Umana Reyer Venezia-Openjobmetis Varese. Lagunari che provengono da tre sconfitte consecutive e vogliono spezzare la catena di insuccessi, Openjobmetis che ha perso l’ultima per un punto con la Virtus. Venticinque precedenti, con dodici vittorie per la Reyer Venezia e tredici per Varese.

A chiudere il turno, alle 20:45, saranno UNAHOTELS Reggio Emilia-Nutribullet Treviso Basket, che si sfideranno alla Unipol Arena. Dieci precedenti tra le due formazioni, con nove vittorie per Treviso e solo una per Reggio Emilia.

LBA giornata 20: Olimpia Milano-Pesaro

Alle 17.30 fari puntati sulla capolista Olimpia Milano, che al Forum ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro. La squadra di Ettore Messina proviene da un vero e proprio tour de force, dopo aver giocato ieri contro Baskonia la settima gara in quattordici giorni.

Per le Vuelle una grande occasione per sfruttare anche le fatiche degli avversari per vincere e ottenere punti preziosi per risalire una classifica deficitaria. Nelle venti sfide passate è avanti la squadra milanese con ben sedici vittorie contro le quattro ottenute da Pesaro, l’ultima delle quali è recente e risale al 16 gennaio 2022 (85-82) dopo un supplementare.

La Virtus Bologna impegnata in Sardegna

Molto interessante è anche la gara Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna. Per i campioni d’Italia in carica si preannuncia una trasferta davvero dura contro una squadra che in casa è capace di tutto se in serata, nonostante gli uomini di Scariolo abbiano fatto cinque vittorie su cinque nelle ultime partite.

Nei diciotto precedenti più recenti è avanti la Dinamo Sassari dieci a otto sui rivali di giornata. Sono cinque, invece, gli scontri (tra Lega A e Coppa Italia) che hanno visto in passato fronteggiarsi Fortitudo Kigili Bologna e Happy Casa Brindisi, con questi ultimi che ne hanno vinti quattro.

Quote Antepost Lega Basket Serie A 2021-22

Vediamo le quote antepost per la vittoria finale della Lega Basket Serie A 2021-22.

Serie A 2021/22

Milano 1,50

Virtus Bologna 3,00

Brindisi 25

Trento 25

Sassari 33

Venezia 33

Brescia 33

Trieste 33

Treviso 50

Reggio Emilia 50

Tortona 50

Napoli 75

Varese 100

Pesaro 100

Cremona 200

Fortitudo Bologna 200

