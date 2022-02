Quote e scommesse sulle Final Eight di Coppa Italia per il Basket italiano

Coppa Italia 2022, questa settimana si giocano le Final Eight della coppa nazionale di pallacanestro italiana. Andiamo a vedere il programma completo di quello che ci attende dal 16 febbraio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro con quote, analisi, ultime notizie e consigli per le scommesse.

La storia e l’albo d’oro della Coppa Italia di pallacanestro

La Coppa Italia di Basket 2022 avrà inizio il 16 febbraio con i primi due quarti di finale dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Nata nel 1968, successivamente sospesa, è alla sua 45a edizione.

In cima all’albo d’oro ci sono Benetton Treviso e Virtus Bologna che detengono il record di affermazioni con otto vittorie, seguite dall’Olimpia Milano che ha vinto il trofeo sette volte. Ci sono anche Siena con cinque (due però revocati), Varese con quattro, e Auxilium Torino, Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia con una.

Statistiche e e curiosità: Cantù è la squadra che ha giocato più finali senza mai vincere la Coppa Italia, ben quattro, mentre il record di punti realizzati in una finale a gara secca appartiene a Oscar Schmidt, che nell’edizione del 1989 segnò 41 dei 93 punti del suo team, la Snaidero Caserta, che, nonostante ciò, perse comunque contro la Knorr Bologna (96-93).

Olimpia Milano-Dinamo Sassari aprono le danze

La prima partita di qualificazione a eliminazione diretta della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia vedrà di fronte i campioni in carica del torneo, vale a dire l’Olimpia Milano, e la Dinamo Sassari, formazione che non ha giocato nelle ultime due settimane a causa del focolaio di Covid-19 che ha colpito la squadra.

Il team allenato da Ettore Messina è ovviamente quello favoritissimo, non solo di questo match ma dell’intera competizione, ma attenzione alla voglia di sorprendere di Sassari, alla decima Final Eight della sua storia societaria, che ha ricevuto finalmente delle buone notizie dall’infermeria. Quasi tutti gli atleti in quarantena, infatti, sono tornati disponibili e hanno potuto allenarsi con il resto della squadra.

Cinquanta i precedenti tra i due club, con Milano avanti 32 a 18 nel computo delle vittorie totali. Per la cronaca, i due team si sono incontrati nei playoff di Coppa Italia nel 2011, 2014, 2015, 2019 e in finale di Supercoppa nel 2014.

Coppa Italia 2022: Germani Brescia-Dolomiti Energia Trentino

Nella serata di mercoledì è in campo anche la Germani Brescia, dalla stessa parte del tabellone dell’Olimpia, che giocherà il suo quarto di finale sempre mercoledì contro Trento. I lombardi sono la formazione del momento, visto che arrivano alla manifestazione con ben otto vittorie consecutive in campionato.

Di contro, la Dolomiti Energia Trentino attraversa un momento difficilissimo, dato che ha vinto solo una partita delle ultime sette giocate. Negli 11 precedenti del massimo campionato, le Aquile vantano 9 vittorie contro le 2 della Leonessa.

Coppa Italia 2022: Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona Tortona

Il secondo mini blocco di partite dei quarti di finale di Coppa Italia riprenderà il giorno dopo con Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona Tortona alle 18:00. Trieste si appresta a vivere le Final Eight per la seconda volta nelle ultime due stagioni, stavolta come testa di serie in virtù del terzo posto conquistato in classifica al termine del girone d’andata: non accadeva da oltre vent’anni. Per l’occasione, indosserà una canotta speciale con il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” sul retro.

Per la squadra allenata da Marco Ramondino, invece, sarà la prima storica partecipazione alla manifestazione. Match per ovvie ragioni sulla carta equilibrato, tra due compagini molto motivate. Tra i due avversari esistono solo 12 precedenti, 6 vinti da Tortona e altrettanti da Trieste, inclusa l’ultima sfida, lo scorso ottobre in campionato.

Coppa Italia 2022: Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi

A chiudere la due giorni di quarti di finale saranno i campioni d’Italia della Virtus Bologna e la Happy Casa Brindisi. Gli emiliani, che non hanno potuto disputare l’ultima gara di campionato contro Sassari rinviata per Covid, arrivano alla sfida estremamente carichi e finalmente al completo, con il rientro di Milos Teodosic e Kevin Hervey. Obiettivo passaggio del turno e conquista della coppa, visto che la squadra manca l’appuntamento con la vittoria da ben 19 anni.

Gli uomini di Vitucci, invece, arrivano carichi dopo la vincente trasferta di campionato al PalaDozza di Bologna contro la Fortitudo. La loro speranza, contro la corazzata di coach Sergio Scariolo, è affidata al collettivo e al contributo dei nuovi innesti De Zeeuw e Gentile. Nei venti precedenti, è avanti Bologna per dodici vittorie a otto sui brindisini.

Tutte le quote sulla coppa nazionale del basket italiano

Vediamo le quote Testa a Testa di SNAI sulle Final Eight e a seguire anche le quote antepost per la vittoria finale, con l’Olimpia Milano che domina le lavagne.

16-02-2022

18:00 Milano – Sassari 1,19 4,25

20:45 Trento – Brescia 3,00 1,35

17-02-2022

18:00 Trieste – Tortona 2,00 1,73

20:45 Virtus Bologna – Brindisi 1,28 3,40

Final Eight Coppa Italia 2022

Milano 1,80

Virtus Bologna 3,00

Brescia 10

Brindisi 15

Trieste 18

Trento 20

Tortona 20

Sassari 25

