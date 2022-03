Pronostici 22a giornata Lega Basket Serie A: c’è il derby di Bologna Fortitudo-Virtus

LBA giornata 22, è il turno del derby di Bologna tra Fortitido-Virtus per il campionato di pallacanestro italiana di Serie A che siamo andati ad analizzare con ultime news, statistiche e consigli per le scommesse sul Basket italiano.

LBA giornata 22: le prime partite di domenica

Il programma della 22a giornata della Lega A di basket, si apre domenica alle 16:30 con Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi. Tra i padroni di casa e gli ospiti ci sono attualmente 7 posizioni di differenza in classifica, con Pesaro terzultima a quota 14 e Brindisi settima a 20. Gli uomini di coach Banchi non stanno benissimo, perché nelle ultime 5 uscite hanno vinto una sola volta, mentre Brindisi è caduta nell’ultimo turno contro Brescia dopo aver conquistato due vittorie di fila.

Alle 17:00 tra Venezia-Trento sono invece in palio punti pesanti per la rincorsa ai playoff, essendo le due formazioni appaiate attualmente a quota 18. Il rendimento delle ultime settimane sorride però ai lagunari, che hanno vinto due gare di fila, mentre i trentini vengono da 5 sconfitte consecutive, 10 se si considerano tutte le competizioni. All’andata, vittoria di Venezia in trasferta, arrivata dopo due successi di fila della squadra oggi allenata da coach Molin.

Alle 17:30 continua il tour de force dell’Olimpia Milano che ospita al Forum di Assago l’Allianz Trieste. Messa da parte la sconfitta con il Real Madrid, gli uomini di Messina ricominciano dalle 4 vittorie di fila in campionato, mentre nello stesso parziale gli ospiti hanno rimediato 3 sconfitte e solo una vittoria, anche se rimangono aggrappati al 6° posto con 20 punti. Nella storia recente, Trieste è stata una delle bestie nere delle “scarpette rosse”, perché ha vinto sia la sfida dell’andata, sia quella del Forum di Assago dello scorso anno, dopo ben 5 vittorie di fila di Milano.

Alle 18:00, invece, i fari saranno puntati sul palazzetto di Sassari per la sfida tra Banco di Sardegna-Bertram Derthona Tortona. In questo caso, si affrontano due team a parità di punti in classifica, anche se Sassari ha una gara in meno ed uno score di 3 vittorie di fila, 4 nelle ultime 5 gare, mentre nello stesso periodo i piemontesi hanno perso 3 volte e vinto 2. All’andata l’unico precedente tra le due formazioni: vittoria per Tortona nel palazzetto amico per 95-89.

LBA giornata 22: Big match Fortitudo-Virtus, derby di Bologna

Domenica alle 20:45 il derby tra Fortitudo Bologna-Virtus Bologna. I campioni d’Italia non potranno contare sui tre elementi risultati positivi al Covid nei giorni scorsi e che hanno saltato già la gara di EuroCup.

La Fortitudo ha annunciato il sold out, ragion per cui il match si giocherà in un’atmosfera caldissima, anche se da tempo questa stracittadina non è una sfida d’alta quota. Demerito della Fortitudo, che è ultima con 12 punti, frutto di 6 vittorie e 14 sconfitte.

Le V nere, invece, sono seconde con 32 punti con un trend di ben 6 vittorie di fila. La Virtus ha vinto all’andata il suo 3° derby di fila, l’ottavo negli ultimi 10 incontri (in mezzo anche due derby di serie A2, una vittoria a testa).

LBA giornata 22: le altre sfide di domenica e il posticipo di lunedì

Il programma procede alle 18:30 con Brescia-Treviso. Tra le due formazioni ci sono attualmente 10 punti di differenza in favore dei lombardi, che vengono da qualcosa come 9 vittorie di fila in campionato. Menetti e i suoi, invece, non se la passano per niente bene poiché hanno rimediato 5 sconfitte di fila tenendo conto di tutte le competizioni. I precedenti sono in tutto 8, 6 nella massime serie e 2 in A2: il computo totale vede avanti i trevigiani con ben 6 vittorie.

Alle 19:00 tocca a Cremona ospitare Reggio Emilia. La sfida sarà importante per entrambe, anche se per motivi diametralmente opposti: i padroni di casa devono tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, bissando la vittoria su Napoli nel recupero, mentre Reggio Emilia, pur con un rendimento altalenante, mantiene il 5° posto con 20 punti. All’andata, vittoria in trasferta per la compagine di coach Galbiati, che ha conquistato la terza vittoria di fila, la quinta nelle ultime 6 gare.

Lunedì sera alle 20:00, al PalaBarbuto, spazio alla sfida tra Napoli-Varese conclusasi all’andata con la vittoria esterna dei campani per 98-89. Gli azzurri, che in classifica occupano il 13° posto a quota 16 punti, sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima conseguita nel recupero della 20ª giornata in trasferta contro Cremona, che ha sconfitto la squadra di Sacripanti ai tempi supplementari con il punteggio di 96-93. Ottimo momento di forma invece per Varese, che dall’arrivo del nuovo tecnico di nazionalità olandese Johann Roijakkers ha vinto cinque delle ultime sei partite disputate, raggiungendo la nona piazza in classifica a quota 18 punti, a pari merito con Venezia e Trento.

Tutte le quote antepost sul campionato di basket italiano

Serie A 2021/22

Milano 1,60

Virtus Bologna 2,50

Brescia 18

Sassari 20

Brindisi 25

Trento 33

Trieste 33

Tortona 40

Venezia 40

Reggio Emilia 50

Varese 66

Treviso 75

Pesaro 100

Napoli 100

Cremona 200

Fortitudo Bologna 300

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.