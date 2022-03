Pronostici 23a giornata Lega Basket Serie A in campo il 19 e 20 marzo

LBA giornata 23, la pallacanestro italiana torna in campo nel fine settimana con il 23esimo turno della Lega Basket Serie A. Vediamo analisi, ultime dai campi, quote e consigli per le scommesse

LBA giornata 23: gli anticipi del sabato

È Tortona-Napoli ad aprire il 23° turno del campionato di basket di Serie A domani sera alle 20:00. Sulla panchina della compagine campana ci sarà il debutto di coach Maurizio Buscaglia, che prenderà il posto di Pino Sacripanti, per il quale è stata fatale la sconfitta rimediata contro Varese. Si è trattato del 4° ko consecutivo che ha fatto scivolare i partenopei al 13° posto, a soli +4 dalla zona retrocessione. Sulla carta, Tortona (2 vittorie negli ultimi 3 turni e 22 punti in classifica) parete con i favori del pronostico, ma attenzione perché all’andata, nell’unico precedente del massimo campionato, Napoli si è imposta per 82-79.

Alle 20:30 il secondo anticipo vede di fronte al Palaverde Treviso-Trento. Entrambe le formazioni vengono da un periodo particolarmente negativo: i padroni di casa, 16 punti, hanno perso 4 delle ultime 5 sfide, mentre gli ospiti non hanno mai vinto nello stesso parziale. Coach Molin, inoltre, arriva alal sfida senza poter contare sull’esterno statunitense Dominique Johnson, che è alle prese con una lesione muscolare al polpaccio. All’andata, vittoria dei veneti, che hanno conquistato il 4° success di fila, dopo 2 affermazioni dei trentini.

LBA giornata 23: i primi match domenicali

Il menu domenicale si apre alle 17:00 con il match tra Openjobmetis Varese-Victoria Libertas Pesaro. Tra le due formazioni ci sono attualmente 4 punti di differenza in favore dei lombardi, ma la classifica è corta e basta un attimo per passare dalle stelle alle stalle. Varese occupa attualmente il 7° posto e viene da 4 vittorie di fila, mentre gli ospiti si trovano a ridosso della zona retrocessione con 16 punti e una vittoria contro Brindisi che nell’ultimo turno ha fermato una serie di 2 sconfitte consecutive. All’andata, vittoria dei marchigiani sul parquet amico, la terza negli ultimi 10 precedenti tra i due team.

Alle 17:30 tocca all’Olimpia Milano capolista, che avrebbe dovuto scendere in campo questa sera in Eurolega contro il Bayern ma la gara è stata rinviata a causa di un focolaio Covid nelle fila dei tedeschi: le scarpette rosse, in campionato, faranno visita a Brescia, la terza forza della regular season, in un derby lombardo che si preannuncia accesissimo. In stagione, le due compagini si sono affrontate già due volte, all’andata in campionato e in semifinale di Coppa Italia: in entrambi i casi la vittoria è andata agli uomini di Messina, che possono così vantare 7 vittorie negli ultimi 10 precedenti contro Brescia.

LBA giornata 23: Brindisi-Cremona e Reggiana-Sassari

Sarà sfida decisiva, seppur per motivi diametralmente opposti, quella che vede di fronte alle 18:00 Brindisi- Vanoli Cremona. I pugliesi sono attualmente ottavi, ma vengono da 2 ko di fila e devono difendere i playoff, mentre i lombardi occupano la penultima posizione e due giorni fa hanno annunciato la rescissione con lo statunitense Jalen Harris. All’andata, Brindisi si è imposta al Palaradi per 80-73 ottenendo il 2° successo negli ultimi 10 precedenti contro Cremona.

Alle 18:30 la Pallacanestro Reggiana ospita la Dinamo Sassari per una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave playoff. Gli emiliani cercano la terza vittoria di fila, mentre i sardi sono caduti contro Tortona nell’ultimo turno dopo aver ottenuto 3 vittorie consecutive. Proprio ieri, il club di Reggio Emilia ha comunicato l’assenza di Momo Diouf per il perdurare di un problema ad un ginocchio. Un handicap in più per coach Caja, che deve anche “vendicare” la sconfitta dell’andata, la quinta consecutiva nei precedenti, dopo due vittorie di fila di Reggio Emilia.

Le ultime sfide della sera con in campo le bolognesi

La penultima gara del turno vede Trieste impegnata sul parquet amico contro la Fortitudo Bologna. I friulani, 20 punti e 4 sconfitte di fila, non vogliono perdere il treno per i playoff, mentre gli emiliani sono in una situazione quasi disperata con 12 punti e l’ultimo posto in graduatoria. Alla vigilia, Trieste ha annunciato il rientro tra gli elementi disponibili di Alessandro Lever, mentre la Fortitudo perde Gabriele Procida per una lesione muscolare. Fin qui i bolognesi hanno ottenuto solo 6 vittoria, una delle quali proprio all’andata contro Trieste, che nella massima serie veniva da 3 successi di fila contro gli emiliani.

L’ultimo match, che sarà trasmesso anche in chiaro su Rai Sport, vede protagonista i campioni d’Italia della Virtus Bologna, secondi a 2 punti dall’Olimpia Milano, contro una delle compagini più in forma. La Reyer Venezia, infatti, è reduce da 3 vittorie di fila che ne hanno rilanciato le ambizioni in chiave playoff. Scariolo potrà contare sull’arma in più Daniel Hackett, che nel weekend del suo debutto è subito risultato il miglior italiano della 22a giornata. Sarà il quarto incrocio stagionale tra i due team, uno di campionato e due di Eurocup: in tutti e tre i casi ad imporsi è stata la compagine emiliana, che vanta 5 successi di fila contro i lagunari, 8 negli ultimi 10 scontri.

Quote Antepost Lega A Basket

Serie A 2021/22

Milano 1,60

Virtus Bologna 2,50

Brescia 18

Sassari 20

Brindisi 25

Trento 33

Trieste 33

Venezia 40

Tortona 40

Reggio Emilia 50

Varese 66

Treviso 75

Pesaro 100

Napoli 100

Cremona 200

Fortitudo Bologna 300

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.