Pronostici 24a giornata Lega Basket Serie A in campo il 26 e 27 marzo

LBA giornata 24, nel weekend si gioca una nuova giornata del campionato di pallacanestro in Italia. Si inizia sabato con un doppio derby: Milano-Varese e Virtus Bologna-Reggiana. Andiamo a vedere tutte le partite con analisi, quote e consigli per le scommesse sul Basket italiano.

LBA giornata 24: si inizia con i derby lombardi ed emiliani

Il derby tra Milano-Varese arriva in un momento delicato della stagione per entrambe le formazioni. I meneghini devono infatti difendere la prima piazza dal ritorno dei campioni d’Italia della Virtus Bologna, che gli hanno agguantati in vetta a quota 36 nell’ultimo turno approfittando della caduta degli uomini di Ettore Messina a Brescia. La sconfitta è arrivata dopo ben 5 vittorie consecutive di Milano in campionato, mentre Varese è incappata nel ko di Pesaro dopo 4 successi di fila. Entrambe le squadre erano in un buon momento di forma e i ragazzi di coach Roijakkers devono difendere l’ultima piazza che dà accesso alla fase post-season. All’andata, vittoria per l’Olimpia in trasferta, ottavo successo negli ultimi 10 precedenti tra i due team.

Il secondo anticipo del sabato si gioca alle 20:15 e vede protagonista proprio la Virtus Bologna, che viene da 8 vittorie consecutive in campionato, contro la Pallacanestro Reggiana che ha vinto le ultime 3 gare di campionato, 4 nelle ultime 5 uscite. Gli emiliani sono attualmente quarti ed è inevitabile che la sfida metta in palio punti importanti per i playoff, con i team che in questa fase cercheranno di aggiudicarsi le piazze migliori in modo da avere dei vantaggi nella post season. All’andata, seconda vittoria di fila per le V Nere, che hanno battuto Reggio Emilia 8 volte nelle ultime 10 sfide.

LBA giornata 24: le partite di domenica pomeriggio

Domenica alle 17:00 Napoli cercherà di invertire la rotta dopo 5 sconfitte di fila ospitando Brindisi, che si trova attualmente al 3° posto e nello stesso parziale ha ottenuto 3 successi e 2 sconfitte. Sarà la seconda sfida in assoluto tra le due formazioni nel massimo campionato di basket: il match di andata si è concluso con il successo di Brindisi sul parquet amico per 89-75.

Alle 17:30 la Reyer Venezia si giocherà importanti chance playoff contro Tortona, che attualmente ha 4 punti in più e si trova 4 posizioni più sopra dei lagunari. Insomma, i piemontesi hanno un buon margine in chiave playoff, ma la classifica è molto corta e ci vuole pochissimo a migliorare o peggiorare la propria posizione. I lagunari, tra l’altro, vorranno rifarsi dopo la sconfitta rimediata all’andata, che rappresenta l’unico precedente tra i due team.

Il programma prosegue alle 18:00 con Sassari-Fortitudo. I sardi sono reduci da due ko di fila e non vogliono abbandonare il 7° posto, mentre gli emiliani sono penultimi, ma con 2 vittorie negli ultimi 3 turni hanno rilanciato le proprie ambizioni in chiave salvezza. Fin qui, Sassari non ha mai perso contro i bolognesi e questo non è un buon viatico per coach Martino e i suoi.

Situazione disperata per Cremona, che attualmente occupa l’ultimo posto con 6 sole vittorie, una negli ultimi 5 match, e dovrà vedersela con Treviso tornata alla vittoria contro Trento dopo 3 ko consecutivi. All’andata, terza vittoria di fila per i trevigiani, dopo che Cremona aveva vinto i precedenti 3 incroci.

LBA giornata 24: le ultime sfide di domenica sera

Alle 19:30 Pesaro andrà a caccia della terza vittoria consecutiva per mettersi definitivamente alle spalle la zona calda della classifica e al contempo giocarsi le ultime chance playoff. Dall’altra parte, però, ci sarà la squadra più in forma: Brescia, infatti, occupa la terza piazza con 30 punti ed è reduce in campionato da ben 11 successi di fila.

Chiuderà il turno il match tra Trento-Trieste, le due squadre che stanno attraversando il peggior periodo della stagione. I trentini vengono da 7 ko di fila, mentre nello stesso parziale, i friulani hanno vinto una sola volta. Insomma, si tratta di una sorta di spareggio tra salvezza e playoff: all’andata terza vittoria di fila per Trieste, che nei 10 precedenti di Serie A ne ha vinti in tutto 6, contro i 4 di Trento.

Le quote sulla pallacanestro italiana

Vincente Serie A 2021/22

Milano 1,75

Virtus Bologna 2,50

Brescia 15

Brindisi 25

Sassari 33

Tortona 40

Venezia 40

Reggio Emilia 40

Trento 50

Varese 66

Trieste 66

Treviso 75

Pesaro 100

Napoli 150

Fortitudo Bologna 200

Cremona 300

