Pronostici 25a giornata Lega Basket Serie A in campo nel fine settimana del 2 e 3 aprile

LBA giornata 25, fine settimana col campionato di pallacanestro italiano in campo nel fine settimana del 2 e 3 aprile. Andiamo a vedere le analisi di tutte le sfide in programma.

LBA giornata 25: gli anticipi del sabato

Il programma del weekend si apre con il match di sabato alle 19:00 tra Bertram Tortona-Carpegna Prosciutto Pesaro. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, arrivata dopo un mini ciclo di due vittorie: i padroni di casa, che hanno vinto l’unico precedente disputatosi all’andata a parquet invertiti, vogliono blindare i playoff, mentre i marchigiani sono ancora in bilico tra salvezza e la possibilità di entrare in top 8.

Alle 20:15 e il secondo e ultimo anticipo, che vede impegnata in trasferta la Virtus Bologna contro l’Allianz Trieste. Si affrontano due compagini in stato di forma diametralmente opposto, con i campioni d’Italia che non perdono in campionato dal 30 ottobre, mentre i friulani vengono da 6 ko consecutivi, 7 se si considera anche il match di Coppa Italia perso contro Tortona. All’andata, le V Nere hanno ottenuto il 9° successo di fila contro Trieste tra massima serie ed A2: l’ultima affermazione dei friulani risale al marzo del 2017.

LBA giornata 25: le prime sfide domenicali

Il programma della domenica si apre con due sfide in contemporanea alle 17:00. La Happy Casa Brindisi ospita Varese in quello che è una sorta di spareggio playoff, visto che tra le due squadre ci sono solo 2 punti di differenza. I pugliesi hanno perso tre volte negli ultimi 4 turni, mentre i lombardi sono reduci da due ko di fila. All’andata, seconda vittoria consecutiva per Brindisi, che ha così pareggiato il conto degli ultimi 10 precedenti con 5 vittorie per parte.

In contemporanea si gioca l’altra sfida che mette in palio il primato per l’Olimpia Milano che affronta in trasferta la Dinamo Sassari, impegnata a sua volta nella lotta per un posto ai playoff. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate due volte, in campionato e ai quarti di Coppa Italia, con doppia vittoria delle scarpette rosse. Sono 5 i successi di fila dei meneghini in gare ufficiali contro i sardi, dopo l’ultima sconfitta rimediata a giugno del 2019.

Alle 18:00, invece, tocca alla terza forza del campionato, ovvero la Germani Brescia, che ospita l’Aquila Basket Trento. I lombardi sono reduci da 12 vittorie di fila in campionato, mentre i trentini sono tornati alla vittoria contro Trieste nell’ultimo turno dopo una serie negativa di 7 sconfitte. Il match sarà ovviamente più importante per gli ospiti, in piena lotta playoff, mentre la squadra di coach Alessandro Magro è ormai sicura del terzo posto. I rapporti di forza si sono insomma capovolti, poiché negli ultimi 14 precedenti, prevale Trento con ben 10 successi.

LBA giornata 25: le ultime partite in programma

Alle 18:30 si gioca la sfida tra Reggiana-Reyer Venezia, alle prese con il caso Victor Sanders. Dopo la vittoria in Eurocup contro Patrasso, il cestista ha guidato per ben 40 chilometri contromano in autostrada subendo il ritiro della patente e una sanzione da parte della società, la cui entità sarà nota nelle prossime ore. I lagunari, 4 vittorie negli ultimi 5 incontri, puntano all’aggancio degli emiliani, che distano solo 2 punti in classifica e che sono già stati battuti all’andata. Con quella gara, sono 7 le affermazioni consecutive di Venezia ai danni di Reggio Emilia, 8 negli ultimi 10 precedenti.

Alle 19 si gioca a Bologna il match tra la Fortitudo e la Vanoli Cremona, che giunge in Emilia con diversi problemi di formazione. Andrea Pecchia, infatti, dopo il recente infortunio, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato la rottura del crociato anteriore e stiramento del collaterale mediale della gamba sinistra. Infortunio al polpaccio anche per Giuseppe Poeta, che ne avrà almeno per 10 giorni. Insomma, la sfida della disperazione tra i due fanalini di coda non vedrà in campo alcuni protagonisti, ma sarà comunque un match acceso per via dell’importante posta in palio. All’andata, vittoria di Cremona che ha così pareggiato i conti nei precedenti: 3 vittorie per parte.

Chiude il turno la gara tra Nutribullet Treviso-Napoli, in programma alle 20:45, un match che non ammette repliche trovandosi entrambi i team attualmente a quota 18 punti e in mezzo a zona retrocessione e top 8. Entrambe le compagini hanno avuto di recente un rendimento scadente, con una solo successo in 5 turni per parte: all’andata, la sfida ha sorriso ai partenopei, che venivano da ben 4 ko di fila contro i veneti.

Quote Antepost sul campionato di Basket italiano

Basket Serie A 2021/22

Milano 1,75

Virtus Bologna 2,50

Brescia 15

Sassari 33

Venezia 33

Brindisi 33

Reggio Emilia 40

Tortona 40

Trento 50

Varese 66

Treviso 75

Trieste 75

Pesaro 100

Napoli 150

Cremona 300

Fortitudo Bologna 300

