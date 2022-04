Pronostici Basket LBA 26a giornata. Questo fine settimana si gioca il nuovo turno del campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A che domenica ha in programma il big match Virtus Bologna-Olimpia Milano.

Pronostici Basket LBA 26a giornata: gli anticipi di sabato

Sabato il programma della Serie A di basket si apre con Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi. Trento si rituffa in campionato dopo la sconfitta in Europa col Partizan. L’Happy Casa ha ottenuto un solo successo nelle ultime 6 partite. In campionato, alla BLM Group Arena, Trento ha un bilancio di 6 vittorie e altrettante sconfitte e viene da 2 successi di fila contro Brindisi, 4 negli ultimi 5 precedenti, 7 negli ultimi 10.

Alle 20:10 Napoli-Brescia. I partenopei vengono da 2 vittorie consecutive, ma affrontano probabilmente la formazione più in forma del campionato con ben 13 successi consecutivi. All’andata, vittoria di Brescia sul parquet amico, secondo successo di fila dopo il ko del settembre 2021 in Supercoppa.

Pronostici Basket LBA 26a giornata: le partite di domenica

Domenica il programma parte alle 17:00 con Reyer Venezia-Fortitudo Bologna. I padroni di casa sono quinti con 24 punti e 4 vittorie negli ultimi 5 turni, mentre gli emiliani sono penultimi a quota 16 e 3 successi nello stesso parziale. Per quello che sarà il primo di 3 match che la Fortitudo giocherà in 8 giorni, dovrebbe tornare a disposizione Gabriele Procida. All’andata, quarta vittoria di fila per i lagunari, la quinta in 7 precedenti totali.

Alle 18:00 Pesaro-Sassari: entrambe le formazioni hanno vinto 3 volte negli ultimi 5 turni, ma i sardi sono quarti con 24 punti, mentre i marchigiani sono tredicesimi. All’andata, ottava vittoria di Sassari negli ultimi 10 precedenti che comprendono campionato e Coppa Italia.

Alle 18:30 Reggio Emilia-Trieste, con le due squadre al momento divise da 4 punti (in favore degli emiliani), anche se entrambe non stanno attraversando il loro miglior momento di forma. I friulani addirittura ne hanno perse 7 di fila, mentre i padroni di casa due. All’andata, vittoria esterna per la Reggiana, che però è sotto nel conteggio totale dei precedenti con soli 2 successi contro 4.

Alle 18:15 Varese-Treviso in una gara fondamentale per entrambe: i padroni di casa con un successo possono rientrare in corsa playoff, mentre gli ospiti dopo 4 sconfitte negli ultimi 5 turni rischiano di finire nella corsa salvezza. All’andata, seconda vittoria per Treviso negli ultimi 11 precedenti.

Si chiude alle 20:45 con Cremona-Tortona, rispettivamente fanalino di coda e sesta in classifica. All’andata, vittoria per gli uomini ci coach Ramondino contro i lombardi che fin qui hanno ottenuto solo 7 vittorie, di cui 2 negli ultimi 5 match.

Pronostici Basket LBA 26a giornata: Big Match Virtus Bologna-Olimpia Milano

Alle 17:30 spazio al big match del campionato, la sfida per la vetta tra Virtus Bologna-Olimpia Milano. Nel turno precedente c’è stato il sorpasso da parte dei campioni d’Italia in carica sulle scarpette rosse che però ora sognano il controsorpasso.

Ettore Messina e i suoi si sentono rilanciati dalla vittoria ottenuta in Eurolega, nonostante quattro assenze per via del nuovo focolaio di Covid sviluppatosi negli ultimi giorni.

Le V Nere sono, invece, reduci dal 6° successo consecutivo considerate tutte le competizioni, 9 nelle ultime 10 gare ufficiali. In campionato, sono 10 i successi consecutivi per la Virtus, che ha perso l’ultima volta proprio contro Milano a gennaio scorso. Un successo per il milanesi che è arrivato dopo ben 5 vittorie consecutive di Bologna nei precedenti.

Tutte le quote sulla pallacanestro italiana

Serie A 2021/22

Milano 1,75

Virtus Bologna 2,50

Brescia 15

Sassari 20

Venezia 25

Reggio Emilia 40

Tortona 40

Brindisi 50

Varese 50

Trento 66

Napoli 75

Trieste 75

Pesaro 100

Treviso 200

Fortitudo Bologna 300

Cremona 500

