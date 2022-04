Pronostici LBA 16a giornata, mercoledì 13 aprile 2022 si gioca il recupero di questo turno della Lega Basket Serie A in Italia. Andiamo a vedere quote, analisi e consigli per le scommesse sulla pallacanestro italiana.

Pronostici LBA 16a giornata: le prime partite in programma

Il menu di mercoledì per la 16a giornata di LBA si apre con l’AX Armani Exchange Milano impegnata nel derby lombardo con la Vanoli Cremona. Ettore Messina e i suoi stanno vivendo il periodo più difficile della stagione, con 3 sconfitte negli ultimi 4 turni. La sfida con il fanalino di coda della classifica (già battuto 5 volte di fila, 8 volte negli ultimi 10 precedenti) potrebbe essere un toccasana per Milano, ma anche una trappola con la Vanoli che si gioca le ultime, poche, chance di salvezza.

Alle 19:30 si prosegue con Openjobmetis Varese-Allianz Trieste, formazioni entrambe appaiate a quota 22 punti e in piena lotta per un posto ai playoff. Si tratterà di una sorta di spareggio in un momento delicato per entrambe, visto che Varese ha vinto solo 2 volte negli ultimi 5 turni, Trieste una sola volta, proprio nell’ultima gara giocata contro la Reggina.

Alle 20:00 la capolista Virtus Segafredo Bologna ospiterà la Dolomiti Energia Trentino con l’obiettivo di consolidare la vetta della classifica. I campioni d’Italia allenati da coach Scariolo hanno perso solo 3 volte in questo campionato e sono reduci dalla sontuosa vittoria 83-65 sull’Olimpia. Trento, che viene da due vittorie negli ultimi 3 turni, è in lotta per i playoff ma contro la Virtus negli ultimi 10 precedenti è riuscita ad imporsi solo 2 volte. L’ultima a maggio del 2021.

In contemporanea, l’Umana Reyer Venezia, reduce da 3 vittorie di fila, ospita la Happy Casa Brindisi (3 ko consecutivi) in una gara che mette in palio punti pesantissimi. I Lagunari sono attualmente quinti e molto vicini alla conquista sicura dei playoff e non vorranno sbagliare. All’andata, però, ad imporsi sono stati proprio i pugliesi sul parquet amico, interrompendo una striscia di tre ko consecutivi tra campionato e Coppa Italia.

Pronostici LBA 16a giornata: le altre sfide del mercoledì

Alle 20:30 la Carpegna Prosciutto Pesaro ospita una Fortitudo Bologna costretta a vincere per evitare la retrocessione (attualmente è penultima). I marchigiani, dal canto loro, devono difendere l’ottava posizione per avere accesso alla post-season.

In contemporanea si giocano altre due gare. Una vede di fronte Banco di Sardegna Sassari-Nutribullet Treviso, formazioni attualmente divise da 4 punti in classifica in favore dei sardi. Gli uomini di Piero Bucchi sono caduti contro Pesaro nell’ultima turno e vogliono subito rifarsi per difendere i playoff. Gli ospiti sono a ridosso della zona retrocessione ed hanno ancora qualche speranza di accedere alla top 8. All’andata, vittoria in trasferta per Sassari, che ha così pareggiato il conto dei precedenti (4 vittorie a testa).

La GeVi Napoli ospita la UNAHOTELS Reggio Emilia reduce da tre ko di fila che mettono a rischio la permanenza nella zona playoff. I campani, caduti a Brescia dopo due vittorie di fila, vogliono salvarsi e per questo punteranno a far valere il fattore campo, fin qui ceduto agli emiliani una sola volta su 3 precedenti.

Alle 20:45 chiude il programma Bertram Tortona-Germani Brescia, che si è rafforzata proprio in questi giorni con John Brown III, svincolatosi dall’UNICS Kazan. Un rinforzo in più per i lombardi che nonostante la qualificazione alla fase finale della stagione già acquisita, puntano ad allungare la striscia positiva di 14 vittorie consecutive. Per Tortona, quarta con 26 punti, è comunque una ghiotta occasione per tenere a bada le inseguitrici. L’unico precedente nel massimo campionato tra le due squadre si è disputato all’andata ed ha visto Tortona imporsi a Brescia con il punteggio di 79-77.

Tutte le quote antepost sulla Pallacanestro italiana

Serie A 2021/22

Milano 1,90

Virtus Bologna 2,15

Brescia 15

Venezia 25

Sassari 33

Tortona 40

Reggio Emilia 50

Trento 50

Brindisi 66

Varese 66

Pesaro 75

Trieste 75

Napoli 100

Treviso 200

Fortitudo Bologna 500

Cremona 1.000

