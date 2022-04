Pronostici LBA 27a giornata tutta in campo sabato 16 aprile, turno pre pasquale dopo che a metà settimana abbiamo vissuto anche il recupero della 16a giornata della Serie A di Basket italiana.

Pronostici LBA 27a giornata: le prime partite di sabato

La 27a giornata di LBA inizia col lunch match Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia. I lagunari sono avanti 2 punti in classifica rispetto ai sardi che però se la passano bene con 3 vittorie negli ultimi 4 turni. All’andata, vittoria per Sassari, che ha così pareggiato lo score negli ultimi precedenti con 5 vittorie per parte.

Armani Exchange Milano-GeVi Napoli. Partenopei che con due sconfitte di fila sono a sole 4 lunghezze dalla retrocessione. Sono in tutto 13 i precedenti nel massimo campionato tra le due compagini, con il bilancio che pende dalla parte delle “scarpette rosse” con 8 vittorie a 5.

Bertram Derthona Basket Tortona-Openjobmetis Varese, con gli ospiti che si trovano a -6 dai piemontesi e con due sconfitte consecutive si sonoè allontanati dalla top 8. I padroni di casa vanno anche a caccia del primo successo contro Varese, visto che l’unico precedente, rappresentato dalla gara di andata, si è concluso con la vittoria dei lombardi.

Germani Brescia-UNAHOTELS Reggio Emilia, con Brescia che cerca di blindare il 3° posto e Reggio che a sua volta è settima e non vuole mollare la propria piazza playoff. Negli 11 precedenti, solo 3 affermazioni per gli emiliani contro gli 8 successi dei leoni.

Trieste va a caccia del 3° successo consecutivo, che potrebbe essere fondamentale in chiave playoff, contro il fanalino di coda Vanoli Cremona, che ha un piede in A2. All’andata, terza vittoria di fila per i friulani, dopo che i lombardi avevano vinto i precedenti due scontri diretti.

Pronostici LBA 27a giornata: le ultime partite del sabato sera

Alle 20:00 tocca ai campioni d’Italia e attuali leader della classifica della Virtus Segafredo Bologna, che saranno di scena in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro, che con 3 vittorie di fila ha meritatamente agganciato l’8° posto, ma ora deve difenderlo almeno da quattro inseguitrici. All’andata, sesta vittoria di fila delle V nere, la nona negli ultimi 10 incroci.

Chiuderanno il turno i due match rispettivamente delle 20:30 e delle 20:45. A scendere in campo per primi saranno Fortitudo Kigili Bologna-Dolomiti Energia Trentino, con gli emiliani alla ricerca disperata di punti salvezza. All’andata, vittoria per Trento dopo 3 sconfitte consecutive contro la Fortitudo.

Chiude poi la sfida tra Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi, rispettivamente tredicesima e dodicesima in classifica. Periodo negativo per entrambe: veneti hanno perso tre volte negli ultimi 4 turni, mentre i pugliesi le hanno perse tutte nello stesso parziale. All’andata, 4° successo di fila per Brindisi dopo 2 vittorie consecutive di Treviso.

Quote Antepost Pallacanestro italiana

Programma completo Lega Basket A: 27a giornata. Tutte in campo sabato, vediamo l’orario e dove vederle in tv.

12:00 Sassari-Venezia (Discovery+ & Eurosport Player)

17:00 Olimpia Milano-Basket Napoli (Discovery+ & Eurosport Player)

17:30 Tortona-Varese (Eurosport 2 HD, Discovery+ & Eurosport Player)

18:00 Brescia-Reggiana (Discovery+ & Eurosport Player)

19:30 Trieste-Cremona (Discovery+ & Eurosport Player)

20:00 Pesaro-Virtus Bologna (Discovery+ & Eurosport Player)

20:30 Fortitudo Bologna-Trento (Discovery+ & Eurosport Player)

20:45 Treviso-Brindisi (RaiSport HD, Discovery+ & Eurosport Player)

Serie A 2021/22

Virtus Bologna 2,00

Milano 2,00

Brescia 15

Venezia 25

Sassari 33

Tortona 40

Pesaro 50

Reggio Emilia 50

Trento 50

Trieste 66

Brindisi 66

Varese 66

Napoli 100

Treviso 100

Fortitudo Bologna 500

