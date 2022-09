Pronostici Basket Lega A 1a giornata, sabato inizia il campionato di pallacanestro italiano, a pochi giorni dall’assegnazione del primo titolo stagionale, la Supercoppa Italia vinta dalla Virtus Bologna, nonostante le assenze delle V-Nere.

Primo trofeo stagionale alla Virtus Bologna

La Virtus Bologna, vicecampione d’Italia, dopo aver eliminato in semifinale l’Olimpia Milano, ha battuto Sassari in finale per 72-69 ottenendo il 3° successo nella propria storia nella Supercoppa Italiana.

La squadra di Scariolo, seppur non brillando e alle prese con molte assenze importanti, ha tenuto meglio il campo meritando alla fine la Supercoppa. Sugli scudi Mickey (13 punti), Belinelli e Cordinier (entrambi a 12) e Bako (10). Agli uomini di Bucchi non bastano le ottime prestazioni di Bendzius (15 punti) e Onuaku, che chiude addirittura a quota 18.

Pronostici Basket Lega A 1a giornata: inizia il campionato

Nel weekend prende il via ufficialmente il campionato di Lega A, con 16 squadre che si daranno battaglia per puntare al titolo attualmente detenuto dall’Olimpia Milano che apre anche come favorita per questa stagione.

In prima fila per il titolo parte anche la Virtus Bologna. Gli emiliani non potranno più contare sui vari Amar Alibegovic, Amedeo Tessitori e Kevin Hervey, ma hanno innestato nel roster Jordan Mickey, Ismael Bako e i due ex Nba Gabriel Lundberg (ex Phoenix Suns) e Semi Ojeleye (ex Los Angeles Clippers).

La Germani Brescia di coach Alessandro Magro, dopo aver chiuso la regular season dell’anno scorso come terza forza, riparte da Amedeo Della Valle e dagli altri confermati Gabriel, Burns e Moss. Hanno salutato i lombardi Lee Moore, Nazareth Mitrou-Long, John Brown III e Paul Eboua, ma in compenso sono arrivati David Cournooh, CJ Massinburg, Nicola Akele, Troy Caupain e Tai Odiase.

Bisognerà fare i conti con le altre due semifinaliste della passata edizione della LBA, ovvero Tortona e Sassari. La Bertram Derthona Tortona, vera e propria sorpresa del campionato scorso, ha confermato in panchina coach Marco Ramondino e ha rinnovato il roster con elementi come Demonte Harper (ex Limoges), Semaj Rakim Christon, Leonardo Candi, Leonardo Okeke, e Leon Radosevic (ex Bayern Monaco). Non sono più alla corte di Ramondino, però, Bruno Mascolo, Jalen Cannon, Chris Wright, Jamarr Sanders ed Elvar Fridriksson.

Il Banco di Sardegna Sassari di Piero Bucchi, invece, non ha cambiato tantissimo, poiché partiva da solide basi, ma non ha un roster profondo e con tanti cambi per il coach. Agli addii di Jason Burnell, Miro Bilan e David Logan, sono corrisposti gli innesti di Chris Dowe, Jamal Jones, Chinanu Onuaku e Tommaso Raspino.

Attenzione all’Umana Reyer Venezia, che ha cambiato molto in termini di roster, pur confermando in panchina coach Walter De Raffaele. Sono partiti tra gli altri Jordan Theodore, Jordan Morgan, Martynas Echodas, Austin Daye, Julyan Stone e Stefano Tonut, mentre sono entrati nel roster Jayson Granger, proveniente dal Baskonia, Matteo Chillo, Amedeo Tessitori (ex Virtus), Derek Willis, Jordan Parks, Marco Spissu e Allerik Freeman (dal CSKA Mosca). Innesti importanti che ora De Raffaele avrà il compito di far rendere al massimo.

Pronostici Basket Lega A 1a giornata: le sfide del weekend

Basket, Serie A: il programma della prima giornata

Treviso-Reggiana (Discovery+, Eurosport 2, Eurosport Player ed Eleven Sports)

Tortona-Trento (Eleven Sports)

Verona-Brindisi (Eleven Sports)

Olimpia Milano-Brescia (Nove, Discovery+, Eurosport 2, Eurosport Player ed Eleven Sports)

Venezia-Scafati (Eleven Sports)

Trieste-Pesaro (Eleven Sports)

Varese-Sassari (Eleven Sports)

Basket Napoli-Virtus Bologna (Discovery+, Eurosport 2, Eurosport Player ed Eleven Sports)

Il programma della prima giornata di Lega A prende il via sabato alle 20:30 con l’anticipo tra Nutribullet Treviso-Unahotels Reggio Emilia, con i veneti che vantano uno score di 6 su 6 in casa contro gli emiliani.

Domenica alle 17:00 Tortona proverà a riscattare la sconfitta in semifinale di Supercoppa ospitando la Dolomiti Energia Trentino, contro cui è in vantaggio nei precedenti per 3-1.

La rinnovata Tezenis Verona (Wayne Selden Jr., Aric Holman, Taylor Smith gli innesti americani) cerca i primi punti sul parquet amico contro una Happy Casa Brindisi che ha rivoluzionato il roster, mentre i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano debutteranno nel derby contro Brescia alle 18:15: l’ultimo precedente ha visto quest’ultima imporsi sul parquet amico, ma al Forum le “Scarpette Rosse” vantano contro questa avversaria 4 successi consecutivi.

Alle 18:30 debutto di Venezia contro la Givova Scafati, formazione proveniente dalla A2 e contro cui i lagunari non giocano dalla stagione 2010-2011 (una vittoria a testa allora).

Alle 19:00 fari puntati su Trieste-Pesaro, due formazioni che puntano a giocare un ruolo da outsider, mentre alle 19:30 ci sarà il debutto ufficiale di Matt Brase (ex Portland Trail Blazers) in qualità di coach della Openjobmetis Varese contro Sassari.

Chiuderà il primo turno il match delle 20:30 tra Napoli-Virtus Bologna: in casa i campani hanno fatto 5 su 5 negli ultimi match casalinghi contro le Vu-nere.

