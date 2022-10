Pronostici Basket Lega A 3a giornata. Nel fine settimana si gioca il 3° turno del campionato di pallacanestro in Italia. Vediamo tutte le sfide in programma con ultime notizie, statistiche, precedenti e consigli per le scommesse.

Pronostici Basket Lega A 3a giornata: le partite di sabato

Il programma del weekend si apre con la sfida delle 20:00 di sabato Bertram Derthona Tortona-Carpegna Prosciutto Pesaro. Si affrontano due formazioni che fin qui hanno fatto bottino pieno nelle prime due giornate e ora vanno inevitabilmente a caccia del tris per confermarsi tra le outsider della stagione. Sono solo due i precedenti tra i due team allenati attualmente da coach Ramondino e Repesa: lo scorso anno una vittoria a testa, nei rispettivi match in trasferta.

Alle 20:30 il programma prosegue con due match. La Pallacanestro Trieste ospita la Umana Reyer Venezia dopo aver perso le prime due gare, in casa contro Pesaro e in trasferta contro i vicecampioni d’Italia della Virtus Bologna. I lagunari, invece, hanno iniziato con la vittoria su Scafati, ma poi sono caduti a Pesaro. Nei precedenti sono sei le vittorie consecutive di Venezia, compresa l’ultima in amichevole nel settembre 2022.

In contemporanea si gioca il match Tezenis Verona-Virtus Segafredo Bologna. Dopo la vittoria all’overtime su Brindisi, Verona è caduta in casa di Sassari, mentre Bologna, a punteggio pieno, è lanciata anche dalla vittoria in Eurolega contro il Bayern. Gli ultimi precedenti risalgono dalla stagione 2016-17 in A2: vittoria all’andata per la Virtus e al ritorno successo di Verona sul parquet amico.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione

Big Match: Olimpia Milano-Brindisi

Domenica il programma si apre con la sfida delle 16:00 che vede impegnati i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano e la Happy Casa Brindisi. I meneghini, che proprio ieri sera hanno perso all’overtime, in Eurolega, nella sfida contro l’Alba Berlino al Forum, sono a punteggio pieno dopo le vittorie contro Brescia in casa e contro Scafati in trasferta.

I pugliesi, invece, dopo essere caduti a Verona si sono riscattati vincendo contro Napoli, ma ora si trovano di fronte lo scoglio più difficile della stagione: 3 le sconfitte consecutive contro Milano, arrivate dopo due successi di fila.

Pronostici Basket Lega A 3a giornata: le altre partite di domenica

Alle 17:35, invece, l’Openjobmetis Varese ospita la Dolomiti Energia Trentino: le due squadre sono attualmente appaiate a quota 2 punti. Gli uomini di coach Molin, dopo il successo in campionato su Treviso, si sono fermati in Eurocup, battuti in casa dai greci di Promitheas. Ci sarà voglia di riscatto, dunque, tra i trentini, che però non vincono contro Varese da ben 4 gare, con l’ultimo successo che risale al 20 dicembre 2019, proprio sul parquet “nemico”.

Nutribullet Treviso-Banco di Sardegna Sassari si troveranno di fronte invece alle ore 18:30 per una sfida già molto delicata per i padroni di casa, ancora a secco di vittorie. Gli uomini allenati da coach Nicola hanno prima perso malamente in casa contro Reggio Emilia, poi sono caduti, seppur migliorando lo score, in casa di Trento. Sconfitta all’esordio a Varese per i sardi, che si sono riscattati nel secondo turno battendo nettamente Verona. Nella passata stagione, doppia vittoria per Sassari, che ha avuto successo in 4 degli ultimi 5 precedenti con i veneti.

Alle 19:30 il programma prosegue con la Germani Brescia, che parte con i favori del pronostico contro la Givova Scafati, attualmente ferma al palo con due sconfitte. Dopo aver perso forse immeritatamente il derby dell’esordio contro l’Olimpia Milano, coach Magro e i suoi si sono rifatti vincendo l’altro scontro “regionale” contro Varese. Contro Scafati, gli ultimi precedenti risalgono alla Serie A2 del 2015-2016: allora Brescia ribaltò la serie in semifinale vincendo 3-2 dopo aver perso i primi due incontri.

Chiude il programma il match delle 20:00 Gevi Napoli-UNAHOTELS Reggio Emilia. I partenopei sono ancora a secco di vittorie, mentre Reggio Emilia dopo l’exploit dell’esordio a Treviso, ha ceduto in casa contro Tortona. Gli emiliani sembrano però stare meglio rispetto ai campani contro cui hanno vinto gli ultimi 2 precedenti, con 4 successi negli ultimi 6 incroci.

Segui le migliori scommesse sul Basket con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.