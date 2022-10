Nel weekend si giocherà la quarta giornata del campionato di Serie A del basket italiano. Difficile trasferta a Venezia per i campioni in carica dell’Olimpia Milano reduci, come la Virtus Bologna, dal doppio turno in Eurolega.

Pronostico Venezia – Olimpia Milano: quote e situazioni infortunati

La squadra di Ettore Messina viene da 3 vittorie importanti in 5 giorni. Vittoria con buzzer beater contro Brindisi domenica e doppia vittoria in trasferta in Eurolega contro Partizan Belgrado e Bayern Monaco. In quest’ultima si è infortunato Shavon Shields al piede sinistro, assenza pesante per la compagine meneghina.

Il Venezia non vince contro l’Olimpia Milano da marzo del 2021 ed ha perso in campionato solo di 1 punto a Pesaro. Per chi crede nella vittoria dei lagunari la quota è 2,75. Come quote sui giocatori da valutare la linea punti di Devon Hall, vista l’assenza di Shields.

Pronostico Virtus Bologna – Treviso Basket: la condizione delle V nere

Completamente opposto all’Olimpia il cammino di Bologna in Eurolega. Se la sconfitta con lo Zalgiris aveva lasciato molte recriminazioni, quella contro il Partizan non ammette giustificazione, con la squadra di Sergio Scariolo mai realmente in partita. La possibilità di riscattarsi arriva subito in campionato domenica alle ore 20 contro Treviso.

Occhio alle linee sui punti. Bologna viaggia ad oltre 85 punti di media in campionato, dopo 3 giornate. Media di 20 punti in meno in Eurolega. Treviso, nonostante una sola vittoria, è una delle migliori difese in campionato.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket Serie A: le altre partite in programma

Testacoda tra l’ormai poco sorprendente Derthona Basket (Tortona) e Trieste. Brindisi potrebbe sfruttare la stanchezza degli impegni europei di Brescia, per riscattare la sconfitta al Forum all’ultimo secondo di domenica scorsa.

Pesaro e Sassari favorite nell’impegno casalingo per portare a casa 2 punti in classifica, mentre ci sembrano veramente difficili da pronosticare le partite a Reggio Emilia e Scafati.