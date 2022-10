Quinta giornata del massimo campionato di Basket in Serie A. Al comando, senza sconfitte, la Virtus Bologna impegnata in trasferta in Sardegna e la Derthona Basket.

Pronostico Basket Lega Serie A Dinamo Sassari – Virtus Bologna: quote e statistiche

La partita inaugurale della giornata è la sfida tra Sassari e Bologna di sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18. Le V nere arrivano dalla brillante vittoria in Eurolega in casa del Real Madrid. Trasferta insidiosa per i bolognesi (favoriti a 1,42), che sono riusciti a vincere in Sardegna solo 3 volte in campionato negli ultimi 10 anni.

Pronostico Basket Lega Serie A: gli impegni delle prime in classifica

Nonostante siamo alle prime battute, sembrano delinearsi le gerarchie del campionato. Tortona ospita Venezia, per quello che classifica alla mano, è il big match di giornata. Con una vittoria, la squadra di Marco Ramondino, potrebbe rimanere imbattuta ed in caso di sconfitta di Bologna solitaria al comando.

L’Olimpia Milano dovrebbe approfittare di questa giornata, sfruttando l’impegno casalingo contro Verona. Gli scaligeri dopo la vittoria nell’esordio, vengono da 3 sconfitte consecutive.

Pronostico Basket Lega Serie A: le altre partite della giornata

Sfida interessante a Reggio Emilia tra i padroni di casa e Brindisi, per capire la reale dimensione di queste squadre. Scafati, dopo la prima vittoria dopo oltre 15 anni in Serie A, va a Trento a cercare conferme con l’evergreen David Logan.

Napoli dovrebbe sfruttare l’impegno casalingo contro il fanalino di coda Trieste, come Varese in casa contro Treviso.

