La sesta giornata del campionato di Serie A vede un duo in testa al momento Virtus Bologna e Derthona Basket. Se per le V nere l’impegno sembra agevole contro Reggio Emilia, lo stesso non si può dire per l’altra capolista ospite di Brindisi.

Pronostici Basket Serie A: le partite delle due capoliste

La Virtus Bologna chiuderà la giornata in casa contro Reggio Emilia e potrebbe sfruttare il turno per rimanere al comando della classifica. Difficile trasferta per Derthona Basket in casa di Brindisi, squadra difficile da affrontare per tutti, soprattutto sul proprio campo.

Pronostici Basket Serie A Pesaro – Olimpia Milano: partita dal sapore storico

Non saremo negli anni 80, ma rimane sempre il fascino della sfida tra Pesaro ed Olimpia Milano. La squadra marchigiana quest’anno sembra poter ambire ad un posto nei playoffs e venderà sicuramente cara la pelle contro i campioni d’Italia in carica. Rimane comunque favorita Milano dalle quote a 1,30.

Pronostici Basket Serie A: le partite da testa e croce

In questa giornata diverse partite dall’esito che appare incerto. A cominciare dalla partita inaugurale di sabato tra Treviso e Brescia, passando alle sfide Scafati – Varese e Verona – Trento.

Pronostico Basket Serie A: da Trieste a Venezia

Chiudiamo la giornata con la sfida di Trieste dove saranno ospiti la Dinamo Sassari e Venezia che ospita Napoli e potrebbe approfittare del turno per rimanere nelle zone altissime della classifica.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione