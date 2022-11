Pronostici Basket LBA 7a giornata. Dopo una settimana di sosta per la nazionale, torna il campionato di pallacanestro italiana per la settima giornata della regular season che siamo andati ad analizzare con statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Basket LBA 7a giornata: i match che aprono la giornata

Il 7° turno di LBA si apre con il primo anticipo del sabato, alle 19:00, tra Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia. Entrambe le formazioni sono in piena lotta per i playoff e hanno vinto 3 delle ultime 4 gare. Lo scorso anno, doppio successo di Varese, che è in vantaggio anche nei 10 precedenti più recenti per 6-4.

Alle 19:00 il secondo anticipo del sabato, Reggio Emilia-Verona. Si affrontano due formazioni che non se la passano benissimo, con gli scaligeri che stanno sicuramente peggio.

La domenica si apre alle 16:00 con GeVi Napoli Basket-Nutribullet Treviso Basket, sfida che mette di fronte due formazioni appaiate a quota 4 punti. Doppia vittoria per Napoli nella passata stagione, con i campani che hanno interrotto una striscia negativa di 4 sconfitte contro questo avversario.

Pronostici Basket LBA 7a giornata: gli impegni di Virtus e Olimpia

Alle 17:00 fari puntati sulla capolista Virtus Segafredo Bologna che fa visita alla Dolomiti Energia Trentino. I trentini arrivano all’appuntamento in un buono stato di forma dopo le due vittorie consecutive contro Scafati e Verona. Negli ultimi 10 precedenti tra le due formazioni (campionato ed Eurocup), solo due successi per Trento.

Alle 18:00 tocca all’Emporio Armani Milano, che ospita al Forum di Assago la Pallacanestro Trieste. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di mercato in casa Olimpia: l’ex NBA Avery Bradley e l’ex Real Madrid Jeffery Taylor oltre a Tyler Dorsey. Tornando alla sfida con i friulani, il bilancio complessivo pende dalla parte dei meneghini (9-5), ma Trieste ha vinto 2 volte negli ultimi 4 scontri. Per l’occasione, inoltre, coach Legovich ritroverà Alessandro Lever, al rientro dopo il lungo infortunio di due mesi.

Pronostici Basket LBA 7a giornata: le ultime partite in programma

Alle 17:30 Germani Brescia-Bertram Yachts Derthona Tortona. I padroni di casa si trovano attualmente al 13° posto e vengono da 3 ko di fila, mentre i piemontesi hanno rimediato la prima sconfitta stagionale a Brindisi. Tortona ha vinto entrambi i precedenti della passata stagione in Serie A.

I pugliesi della Happy Casa Brindisi ospitano alle 18:30 la Carpegna Prosciutto Pesaro in un match che mette in palio punti pesanti in chiave playoff. Nella passata stagione, doppia vittoria di Pesaro, anche se il bilancio negli ultimi 10 precedenti, tra campionato e Coppa Italia, è in perfetto equilibrio (5-5).

Chiude il programma il match delle 20:00 tra Banco di Sardegna Sassari-Givova Scafati Basket. Si affrontano rispettivamente terzultima e penultima in graduatoria, ragion per cui i punti in palio sono molto pesanti in chiave salvezza. Non ci sono precedenti, ma entrambe le compagini hanno perso gli ultimi 2 match, che diventano 3 per i sardi, se si considera anche il match di Champions League di Dijon.

