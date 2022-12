Arriva la nona giornata del campionato Italiano, con le prime in classifica entrambe impegnate in trasferta. La capolista Virtus Bologna sarà ospite di Varese, squadra in piena ascesa.

Pronostisco Basket Serie A Varese – Virtus Bologna: nona sinfonia per le V nere?

Sfida molto delicata per la squadra di Sergio Scariolo, che in meno di 48 ore dalla partita di Eurolega, sarà sul parquet di Varese. La squadra del coach Matt Brase è in striscia aperta di 5 vittorie consecutive, che hanno portato la squadra varesina ad essere terza in classifica insieme a Tortona. Per chi crede nella prima sconfitta bolognese, la vittoria è data a 3.

Pronostisco Serie A Sassari – Olimpia Milano: milanesi in cerca di riscatto

Continua la crisi nera della squadra di Ettore Messina in Eurolega, sempre più ultimi, dopo la netta sconfitta contro il Baskonia. La trasferta a Sassari rimane insidiosa, con l’unico precedente stagionale che è stato proprio in favore dei sardi, in amichevole.

Pronostico Basket Serie A: le altre sfide di alta classifica

Apre le danze il 3 dicembre il Derthona Basket in casa di Verona. Trasferta che nasconde insidie, ma che vede sempre favorita la squadra di Tortona. Sfida tra quarte in classifica a Trento, dove arriva Pesaro. Le quote danno favorita la squadra di casa a 1,65.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Basket Serie A: le partite dove si punta alla zona playoffs

Le partite di Brescia e Brindisi mettono in palio punti importanti in ottica playoffs tra squadre che ambiscono al ruolo di outsider. In Lombardia, arriva Napoli, con la squadra di casa che deve riscattare la brutta sconfitta in Eurocup nel derby italiano contro Venezia.

A Brindisi arriva proprio Venezia con il vento in poppa, per una sfida molto equilibrata come dimostrano le quote che danno la vittoria di entrambe le squadre a 1,85.

Pronostico Basket Serie A: chi lotta per non retrocedere

Le partite della zona calda in calendario per questa giornata di Serie A. Tutte squadre con 4 punti in classifica, con Scafati e Reggiana che provano a sfruttare il fattore campo contro rispettivamente Treviso e Trieste.