Pronostici Basket LBA 11a giornata. Abbiamo analizzato l’11° giornata del campionato di pallacanestro italiano, la Lega Basket Serie A al via con l’anticipo di sabato Sassari-Napoli e che continuerà col resto dei match in campo domenica, compreso il big match Trento-Olimpia Milano.

Pronostici Basket LBA 11a giornata: le sfide più interessanti

L’11° giornata del campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A, inizia con l’anticipo di sabato 17 dicembre alle ore 20:30 dal Palasport Serradimigni con Sassari-Napoli, due squadre appaiate a centro classifica, in corsa per la top-8. I sardi arrivano dalla sconfitta in Champions League mentre i partenopei hanno potuto riposare e preparare la partita per quella che sarebbe la 2° vittoria di fila dopo il successo interno su Trento. Il problema è la trasferta, con Napoli che ha il 2° peggior rendimento fuori casa.

Il resto delle partite si giocano domenica, ad iniziare da Trento-Olimpia Milano. I meneghini finalmente si sono ripresi in Eurolega andando a vincere e interrompendo una lunga striscia di sconfitte, ma il doppio turno settimanale di Euroleague si potrebbe fare sentire in questa trasferta di campionato contro un avversario che arriva dal passo falso di Napoli, ma che rimane al 4° posto in classifica. L’Olimpia ha sempre battuto Trento negli ultimi 5 precedenti.

Brescia-Virtus Bologna. Anche le V-Nere arrivano dal doppio impegno in Europa e hanno avuto anche un giorno in meno di riposo per preparare la sfida contro Brescia, a sua volta impegnata in trasferta in Eurocup con vittoria sul campo del Cedevita.

Attenzione anche a Varese-Trieste con i padroni di casa che sono scesi al 6° posto e hanno rallentato. Varese deve riprendersi dopo 2 ko consecutivi in cui la difesa è stata preoccupante con 101 e 108 punti concessi. Domenica arriva però Trieste che non se la passa bene al 13° posto, con 3 sconfitte nelle ultime 4. Anche la difesa triestina non è il massimo, ma in questo caso Varese può contare su un attacco migliore oltre che al fattore campo. Valutate anche Over punti quando usciranno le linee, se non saranno troppo esagerate sui punti totali.

