Pronostici Basket LBA 12a giornata. Nel giorno di Santo Stefano si disputa la 12ª giornata del massimo campionato di basket maschile in Italia. Vediamo le analisi di tutte le partite e i consigli per le scommesse. Turno chiuso da Brescia-Reggio Emilia che è proprio la partita su cui si concentra il consiglio per le scommesse su questo turno della pallacanestro italiana.

Pronostici Basket LBA 12a giornata: Venezia-Sassari in equilibrio

Si inizia con la sfida delle 17:00 Bertram Yachts Derthona Tortona-Nutribullet Treviso. Gli ospiti, penultimi con 6 punti, sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro Brindisi, mentre i padroni di casa hanno consolidato il 3° posto con il successo ottenuto a Scafati. Lo scorso anno i primi due scontri nel massimo campionato tra le due formazioni con altrettante vittorie per i trevigiani.

Alle 17:30 il programma prosegue con Pallacanestro Trieste-Dolomiti Energia Trentino. La classifica al momento sorride agli ospiti, quarti con 14 punti con 3 vittorie negli ultimi 4 turni. I padroni di casa, invece, sono terzultimi e negli ultimi 5 incontri hanno vinto una sola volta. Trento ha vinto l’ultimo precedente, dopo aver perso però tutti e 3 gli scontri precedenti.

Alle 18:00 l’Umana Reyer Venezia ospita in Laguna il Banco di Sardegna Sassari. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta di Eurocup, sono settimi in campionato con 12 punti, 2 in più dei sardi, che però si trovano due posizioni sotto e attualmente fuori dalla lotta playoff. Entrambe le compagini arrivano da 2 successi consecutivi e puntano al tris, mentre il bilancio degli ultimi 8 incroci è in perfetta parità con 4 vittorie per parte.

Le partite delle big, Olimpia e Virtus

Alle 18:30 tocca all’Olimpia Milano provare a riscattare la sconfitta di Trento, la seconda stagionale in campionato. Al Forum di Assago, gli uomini di Ettore Messina ospiteranno l’Openjobmetis Varese, in un derby che mette in palio punti playoff: attualmente, la compagine allenata da coach Matt Brase ha 14 punti, 4 in meno dell’Olimpia e occupa il 6° posto in graduatoria. A settembre, doppia vittoria per Milano in amichevole contro Varese: stesso score nella passata edizione del campionato, con Varese che ha vinto solo una volta negli ultimi 9 derby.

Alle 19:00 tocca alla Carpegna Prosciutto Pesaro ospitare la Virtus Segafredo Bologna capolista con 20 punti. Le Vu-nere scenderanno in campo con l’obiettivo di cancellare la sconfitta di Eurolega. I padroni di casa, invece, reduci da due vittorie di fila, sono saliti al 5° posto con 14 punti. Nessuna vittoria per Pesaro contro Bologna negli ultimi 10 precedenti, che ha ottenuto l’ultimo successo contro le Vu-nere il 25 novembre del 2018.

Pronostici Basket LBA 12a giornata: free pick Brescia-Reggio Emilia

Alle 19:30 l’Happy Casa Brindisi ospita la Givova Scafati con l’obiettivo di fare punti playoff. I pugliesi partono da 10 punti, 2 in più degli ospiti, che dopo 3 successi consecutivi hanno perso l’ultimo match in casa contro Tortona. Nei 3 precedenti (due di A2 e un’amichevole) solo vittorie per Brindisi in questo incrocio.

La Gevi Napoli, invece, ospita alle 20:00 la Tezenis Verona. Attualmente i campani hanno 2 punti in più rispetto agli avversari (8-6) e una vittoria potrebbe proiettarli verso la zona playoff.

Il menu si chiude alle 20:30 con Germani Brescia-Reggio Emilia. I lombardi sono decimi con 10 punti e sono reduci da 2 ko di fila, mentre gli emiliani occupano l’ultimo posto con soli 4 punti e sono reduci dall’eliminazione dalla Champions League nonostante l’arrivo di coach Dragan Sakota. Nelle ultime due stagioni, le due squadre si sono spartite la posta vincendo due partite a testa, ma per Reggio Emilia sono state le uniche due affermazioni nei 10 precedenti più recenti. Il momento non è brillante per Brescia. La Reggiana è ultima in classifica ma si è battuta bene nell’ultima contro Venezia persa solo in overtime. Non vediamo la Leonessa così favorita oggi e consigliamo REGGIO EMILIA +6.5 @1.86.

