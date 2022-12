Pronostici LBA 13a giornata. Lo scorso turno siamo stati sfortunati con la free pick sulla Reggiana +6,5 che ha perso di 7 a Brescia. La nuova giornata inizia venerdì con l’anticipo che vede in campo proprio Reggio Emilia contro Pesaro. Il resto delle partite si giocano lunedì 2 gennaio, compreso l’atteso big match Virtus-Olimpia, e vi diamo anche una doppia, un raddoppio abbondante @2.46 come FREE PICK.

Pronostici LBA 13a giornata: anticipo Reggiana-Pesaro

L’anticipo della 13° giornata di Lega Basket Serie A vede di fronte Unahotels Reggio Emilia-Carpegna Prosciutto Pesaro. Situazione disperata per i padroni di casa, fanalino di coda son soli 4 punti, mentre gli ospiti, seppur reduci dal KO con Bologna, sono quinti con 14 punti e in piena lotta playoff.

Assenza pesante per Pesaro, che non potrà contare su Valerio Mazzola: contro la Virtus ha riportato un trauma alla gamba destra con rottura del tendine d’Achille. La bilancia pende comunque dalla parte degli ospiti, anche se Reggio Emilia ha vinto i 3 precedenti più recenti.

Big match Virtus Bologna-Olimpia Milano

Alla Segafredo Arena di Bologna, la Virtus capolista con 22 punti (11 vittorie e una sconfitta) ospita l’Olimpia Milano che insegue con due punti in meno (10 successi e 2 KO). Si affrontano indiscutibilmente le due squadre candidate alla vittoria del titolo e che si sono contese il tricolore nelle ultime due stagioni. Nel 2021 hanno trionfato le Vu-nere, mentre nel 2022 le Scarpette Rosse si sono prese la rivincita. Ci sono già due precedenti in stagione ed entrambi sorridono agli emiliani, che hanno battuto i meneghini prima nella semifinale di Supercoppa Italiana a settembre, concedendo poi il bis in Eurolega a novembre al Forum di Assago.

Mentre stiamo scrivendo l’articolo le squadre devono ancora giocare il turno di Eurolega che può fare la differenza come energie spese ed eventuali infortunati, quindi non sono ancora disponibili le quote nella maggior parte dei bookmakers. Le prime linee di SISAL favoriscono le V-Nere @1.57 per la vittoria mentre l’Olimpia si gioca @2.25 . Collegatevi nei prossimi giorni in questo articolo in aggiornamento visto che analizzeremo per bene la lavagna scommesse su questa partita, non solo dal punto di vista di Handicap ed Over/Under, ma anche sulle Prestazioni Giocatori.

Pronostici LBA 13a giornata: le altre partite di lunedì

Lunedì 2 gennaio si apre con Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi, entrambe reduci da una sconfitta. I padroni di casa sono comunque quarti con 14 punti, mentre gli ospiti annaspano in undicesima posizione. Trento ha vinto tutti e 3 gli ultimi precedenti, 5 successi nelle 6 gare più recenti. Secondo noi in questo momento Trento in casa non sbaglierà e la consigliamo vincente in doppia (quota @1.57, sempre dalle prime linee offerte da SISAL).

Alle 19:00 Nutribullet Treviso-Umana Reyer Venezia per un derby veneto che si preannuncia molto teso. I Lagunari hanno vinto le ultime 3 gare di fila e attualmente occupano il 7° posto, mentre i trevigiani sono penultimi ma negli ultimi due turni hanno battuto in fila Brindisi e Tortona. Nella passata stagione, una successo a testa nei derby tra le due formazioni venete che dal 2012 ad oggi si sono affrontate 10 volte in match ufficiali: comanda Venezia per 6-4.

Openjobmetis Varese-Bertram Derthona Tortona, sfida d’alta quota tra due formazioni reduci entrambe da una delusione. I padroni di casa proveranno ad agganciare proprio i piemontesi, che hanno 2 punti di vantaggio e occupano attualmente la terza piazza in graduatoria.

Tezenis Verona-Pallacanestro Trieste (con gli ospiti che proprio in questi giorni dovrebbe passare di proprietà). È dalla stagione 2001-2002 che queste due squadre non si affrontano nel massimo campionato di basket, mentre in A2 nei 10 precedenti più recente c’è una netto predominio di Verona (7-3).

Pronostici LBA 13a giornata: le ultime partite in programma e FREE PICK

Il programma si conclude con i due match delle 20:45. Il Banco di Sardegna Sassari ospita la Germani Brescia per giocarsi l’8° posto, attualmente occupato dai lombardi con 12 punti, 2 in più della formazione di casa. I sardi hanno vinto i 3 precedenti più recenti contro questa avversaria, dopo che Brescia aveva vinto tutti e 3 i precedenti scontri. Il fattore campo a nostro avviso potrebbe giocare un ruolo chiave in favore dei sardi e consigliamo in doppia la vittoria di SASSARI @1.57.

Derby campano, infine, tra Givova Scafati-Gevi Napoli, con i padroni di casa che arrivano sicuramente meglio dal punto di vista psico-fisico all’appuntamento. I ragazzi di Pancotto hanno perso gli ultimi due incontri di fila e sono fermi a quota 8 punti, mentre Scafati ha trovato 4 successi negli ultimi 5 turni con Caja in panchina. Nei giorni scorsi i padroni di casa hanno annunciato la rescissone contrattuale con Diego Monaldi, ma la cosa non cambierà nulla nei rapporti di forza, che li vedono al momento in vantaggio sui corregionali.

Ecco la DOPPIA @2.46 che vi consigliamo come FREE PICK per questa giornata della Lega Basket Serie A, in attesa delle tips sul big match Virtus-Olimpia.

