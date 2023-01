Pronostici Basket LBA 14a giornata. Abbiamo analizzato per sfide in programma nel fine settimana del 7 e 8 gennaio 2023 per il campionato di pallacanestro italiana.

Gli anticipi di sabato

Il weekend del massimo campionato di basket si apre subito con la Virtus Bologna impegnata nel fortino della Bertram Yachts Tortona. Sarà sfida d’alta quota tra la seconda e la terza in graduatoria, con i piemontesi che al momento pagano un distacco di 4 punti. Si prospetta comunque una sfida aperta ed equilibrata, con Scariolo che dovrà fare a meno di Nico Mannion dopo la contusione alla spalla destra riportata nella gara con il Barcellona. Tortona ha già battuto le Vu-nere in questa stagione, seppur in amichevole a settembre, mentre nelle ultime gare ufficiali si sono sempre imposti gli emiliani.

Alle 20:30 il secondo anticipo, ovvero quello tra Germani Brescia-Dolomiti Energia Trentino. Entrambe le formazioni sono in piena zona playoff a quota 14 punti ma, mentre i lombardi hanno vinto le ultime due gare, i trentini le hanno perse entrambe. Tra campionato e Coppa Italia, Brescia ha vinto i 2 incontri più recenti contro Trento, dopo aver perso tutti e 3 quelli precedenti.

Pronostici Basket LBA 14a giornata: le prime partite di domenica

Domenica il menu si apre con il derby veneto tra Umana Reyer Venezia-Tezenis Verona alle ore 16:00. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta, ma sono ancora in zona playoff, mentre g Scaligeri con 2 vittorie di fila, 3 negli ultimi 4 turni, si sono portati a +2 dalla zona retrocessione e a -4 dalla top 8. Coach Alessandro Ramagli ha così presentato la sfida per i gialloblu.

Alle 17:00 la Happy Casa Brindisi ospita la Openjobmetis Varese in un match che potrebbe fare da spartiacque della stagione. I pugliesi hanno 2 punti in meno rispetto ai lombardi che però hanno perso le ultime 2 di seguito, 4 sconfitte nei 5 turni più recenti. Lo scorso anno, una vittoria per parte in campionato negli scontri diretti: in equilibrio il bilancio dei 10 precedenti più recenti con 5 successi a testa.

UNAHOTELS Reggio Emilia–Banco di Sardegna Sassari è il match delle 17:30 che è molto importante in chiave salvezza. Gli emiliani sono ultimi con 6 punti, ma sono reduci dalla vittoria importante contro Pesaro. I sardi, invece, sono scivolati all’11° posto dopo aver perso le ultime 2 gare di seguito. Nell’ultimo precedente, risalente a marzo scorso, si è imposta Reggio Emilia, che ha ottenuto il 3° successo negli ultiomi 10 confronti contro gli isolani.

Alle 18:00 di domenica la Carpegna Prosciutto Pesaro ospita la Nutribullet Treviso. I padroni di casa vengono da due KO di fila, mentre gli ospiti hanno vinto le ultime 3 rilanciando le proprie ambizioni. Lo scorso anno, Pesaro si è imposta a Treviso nel match di andata, ottenendo però l’unico successo negli ultimi 5 scontri, compreso l’ultimo disputato in casa nel girone di ritorno della passata stagione.

Pronostici Basket LBA 14a giornata: gli ultimi match in programma

Interessante la sfida delle 19:00 tra Pallacanestro Trieste-Givova Scafati, con gli ospiti letteralmente lanciati verso i playoff dopo il cambio di coach. Primo scontro in LBA tra le due formazioni, mentre in A2 i precedenti risalgono alla stagione 2012-2013: una vittoria per parte allora.

A chiudere il programma del turno la sfida tra Gevi Napoli-EA7 Emporio Armani Milano. Impegno a dir poco proibitivo per i campani, che affrontano la capolista e per giunta arrabbiata per la sconfitta di Eurolega. Lo scorso anno gli incroci più recenti, dopo che le compagini non si sono affrontate per ben 13 anni: doppio successo per i meneghini nella regular season passata.

