Giro di boa nel campionato italiano di basket. Giornata importante perchè sancirà l’ultima partecipante alla Coppa Italia. Sfida di cartello a Milano, dove i campioni in carica affrontano il Derthona Basket.

Pronostico Olimpia Milano – Derthona Basket: prima contro seconda il classifica

Nonostante le quote siano nettamente in favore dei padroni di casa, stiamo parlando di una sfida di vertice. Tra l’altro la squadra di Tortona viene dalla brillante vittoria in casa contro la Virtus Bologna, mentre Milano ha ceduto in una vera e propria battaglia all’overtime a Napoli, e potrebbe sfruttare la stanchezza meneghina del doppio turno di Eurolega.

Partita di difficile interpretazione, per chi vuole puntare sulla prima sconfitta dell’Olimpia in casa in campionato paga 4,50 la posta. Probabile l’Under punti.

Virtus Bologna – Venezia: tre scudetti degli ultimi cinque assegnati in campo

Sfida molto interessante a Bologna, dove i padroni di casa ospitano il Venezia. La Virtus viene dalla doppia sconfitta in casa in Eurolega, l’ultima contro l’Olympiakos abbastanza rocambolesca con Milos Teodosic espulso per doppio tecnico. Venezia arriva all’appuntamento dopo due vittorie convincenti in campionato contro Verona ed in Europa contro Ulm.

L’ultima vittoria ufficiale di Venezia, negli scontri diretti, risale a febbraio del 2021. Ci aspettiamo una partita combattuta ad alto punteggio.

Pronostico Serie A Basket: di chi sarà l’ottavo posto?

Al momento l’ultimo posto disponibile è di Brescia, che per mantenerlo dovrà vincere in casa di Verona, in una sfida da testa e croce. Chi potrebbe approfittarne potrebbe essere una tra Sassari e Brindisi in un vero e proprio spareggio che si terrà in terra sarda. Scafati deve provare a vincere contro Pesaro e vedere cosa accade con le varie combinazioni.

Pronostico Basket Serie A: le altre partite in programma

Concludono l’ultima giornata del girone di andata tre incontri, dove tutte le squadre di casa hanno una quota simile per la loro vittoria (1,40-1,42), A Treviso i padroni di casa inaugurano il turno sabato sera contro Trieste in una sfida dell’est italia e di ricordi lontani delle squadre che furono.

Varese alle ore 16 di domenica ospita Napoli, forte della vittoria prestigiosa contro l’Olimpia Milano. Trento ospita il fanalino di coda Reggio Emilia.

