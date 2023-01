Pronostici LBA 16a giornata, analisi delle partite del campionato di pallacanestro italiana in campo nel weekend del 21 e 22 gennaio 2023.

Anticipo Pesaro-Verona

Il weekend della Serie A di basket si apre sabato sera alle 20:30 con la sfida tra Carpegna Prosciutto Pesaro-Tezenis Verona. Si affrontano rispettivamente la miglior formazione per palle recuperate (gli scaligeri) e la seconda per punti segnati (i marchigiani), ma in campo ci saranno anche due dei migliori cannonieri della LBA ovvero Karvel Anderson e Muhammad-Ali Abdur-Rahkman.

I padroni di casa con 18 punti sono quarti, mentre il Verona si trova attualmente al 10° posto con 12 punti e 3 successi negli ultimi 4 turni. All’andata, vittoria per Pesaro in trasferta, che ha così totalizzato il 3° successo consecutivo contro questo avversario.

Pronostici LBA 16a giornata: le prime partite di domenica

Alle 16:15 Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna, attualmente seconda in graduatoria con 24 punti. I padroni di casa non se la passano benissimo, avendo perso gli ultimi due match (4 sconfitte nei 5 turni più recenti). All’andata, settima vittoria di fila per le Vu-nere contro i pugliesi, considerando campionato e Coppa Italia. Tra i padroni di casa debutto per Doron Lamb, arrivato da Scafati, mentre nei prossimi giorni potrebbero partire Dixson ed Etou.

Umana Reyer Venezia-Allianz Pallacanestro Trieste. I Lagunari sono attualmente settimi con 16 punti, mentre gli ospiti occupano la tredicesima posizione con 12 punti, ma vengono da 2 successi di fila, 3 nei 4 turni più recenti. Sarà una sfida particolare soprattutto per 3 elementi attualmente sotto contratto con Trieste, ovvero Luca Campogrande, Giovanni Vildera e Michele Ruzzier che in passato hanno vestito la casacca orogranata. Nel match di andata, vittoria esterna per Venezia, che ha ottenuto così il suo 6° successo consecutivo contro i friulani.

Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese, un match che mette in palio punti pesanti in chiave playoff. Attualmente gli ospiti sopravanzano i padroni di casa di 2 punti, ma hanno perso la sfida di andata sul parquet amico dopo che avevano vinto tutti e 4 i precedenti incroci contro Trento.

Pronostici LBA 16a giornata: le ultime partite in programma

L’Olimpia Milano capolista fa visita alla UnaHotels Reggio Emilia, attuale fanalino di coda con 8 punti, ma reduce da 2 vittorie nelle ultime 3 uscite. Filippo Barozzi, direttore sportivo del club emiliano, ha sottolineato nei giorni scorsi che al momento non ci sono cessioni in vista, anzi, potrebbe arrivare un pivot. Intanto, Reggio Emilia dovrà fare punti con quello che ha in casa, anche se contro le Scarpette Rosse non hanno mai vinto negli ultimi 14 incontri.

Germani Brescia-Nutribullet Treviso alle 18:30. Entrambe le formazioni vengono da due sconfitte, ma i lombardi hanno 4 punti in più degli ospiti e sono in piena corsa playoff. All’andata, successo dei veneti tra le mura amiche, dopo che avevano perso i 2 scontri precedenti contro Brescia. In LBA, dal 2019 a oggi, si sono verificati 8 incroci con Treviso che è avanti per 5 vittorie a 3.

Alle 19:00 Bertram Yachts Derthona Tortona-Givova Scafati in una sfida che sulla carta vede favoriti i padroni di casa. Gli ospiti, dopo l’infortunio di David Logan, devono correre ai ripari sul mercato e pare siano vicini a Clevin Hannah, ma intanto dovranno affrontare una difficile trasferta dopo 2 sconfitte consecutive. L’unico precedente nel massimo campionato è quello dell’andata, vinto da Tortona in trasferta.

Chiude il menu la sfida tra Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari, con i padroni di casa che non possono sbagliare per non essere risucchiati all’ultimo posto in graduatoria. Gli ospiti, invece, con 2 vittorie di fila sono saliti a ridosso della top 8 e ora credono ai playoff. All’andata, successo di Sassari, il 2° di fila, dopo che i sardi avevano perso il primo confronto con i campani nella scorsa stagione.

