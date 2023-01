Pronostici LBA 17a giornata. Le analisi delle partite del campionato di pallacanestro italiana in campo il 28 e 29 gennaio. Vediamo le statistiche e gli spunti più interessanti per le scommesse sul Basket.

Pronostici LBA 17a giornata: gli anticipi di sabato

Il programma della 17ª giornata della Serie A di basket si apre con il match di oggi alle 19:30 tra Openjobmetis Varese-Germani Brescia. Il derby lombardo vede i padroni di casa arrivare all’appuntamento con 18 punti e una sconfitta dopo 2 successi di fila, mentre gli ospiti sono ottavi con 14 punti e un trend di 3 sconfitte consecutive. All’andata, vittoria di Brescia, che ha ottenuto il 6° successo negli ultimi 10 incroci.

Alle 20:30 il secondo anticipo che mette di fronte Givova Scafati-Umana Reyer Venezia. Sarà una gara particolare per Julyan Stone della formazione campana, secondo miglior assistman del campionato, che è stato a lungo uno dei pilastri dei lagunari. I padroni di casa (12 punti), reduci da 3 ko di fila dopo un ciclo di vittorie che ne avevano risollevato le sorti, affrontano gli orogranata che sono settimi con 16 punti, ma i due recenti ko ne mettono a rischio il posto ai playoff. All’andata, vittoria di Venezia tra la mura amiche, mentre in A2 si registrano un successo a testa nella stagione 2010-2011.

Le partite di Olimpia e Virtus

Domenica alle 16:15 l’Olimpia Milano proverà a cancellare l’ennesima sconfitta subita in Superlega ospitando la Dolomiti Energia Trentino. La capolista provvisoria della classifica deve fare i conti con un’avversaria tosta che ha 18 punti e ha portato a casa due successi negli ultimi tre turni. All’andata, vittoria di Trento che ha interrotto una striscia di 5 sconfitte contro i meneghini.

La Virtus Bologna torna in campo domenica alle 19:00 ospitando la Tezenis Verona. Nel massimo campionato, 3 successi su 3 per le Vu-nere contro questo avversario, che però ha vinto l’ultimo precedente in A2 nel 2017.

Pronostici LBA 17a giornata: le altre partite di domenica

Nutribullet Treviso-Bertram Yachts Tortona. I padroni di casa devono allontanarsi dalla zona calda della graduatoria, mentre gli ospiti sono terzi e a due sole lunghezze dalla vetta. Sulla carta Tortona parte con i favori del pronostico, ma dovranno fare attenzione anche ai nuovi innesti di Treviso, che si è rafforzata prima con Octavius Ellis e poi con Hugo Invernizzi.

Il programma prosegue con Pallacanestro Trieste-Gevi Napoli che scendono in campo alle 18:00. I friulani sono reduci da 3 vittorie di fila, 4 nelle ultime 5 giornate, ma anche i campani vengono da un periodo positivo avendo collezionato due vittorie nelle ultime tre gare. Tra i padroni di casa ci sarà il debutto del nuovo innesto Emanuel Terry, che proverà a portare lo score contro Trieste in parità, visto che attualmente Napoli comanda per 4-3.

Alle 18:30 fari puntati su Happy Casa Brindisi-UnaHotels Reggio Emilia. I pugliesi devono fare molta attenzione, perché gli emiliani, seppur siano fanalino di coda, vengono da 2 vittorie di fila, l’ultima ottenuta contro la capolista Milano. All’andata, vittoria di Reggio Emilia, che ha colto il 4° successo nei più recenti 10 incroci.

In chiusura, alle 20:00 il match tra Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro, che è reduce da tre vittorie consecutive e nei giorni scorsi ha prolungato fino al termine della stagione il contratto di Jon Axel Gudmundsson. All’andata, seconda vittoria di fila per Pesaro, la quarta negli ultimi 10 precedenti disputati contro i sardi tra campionato e coppe nazionali.

