Pronostici LBA 18a giornata, vediamo le sfide in programma nel fine settimana della Lega Basket Serie A, il campionato di pallacanestro italiano, con notizie, quote e i consigli per le scommesse del 4 e 5 febbraio 2023.

Pronostici LBA 18a giornata: anticipo del sabato e prime partite domenicali

Tezenis Verona-Nutribullet Treviso si affrontano nell’anticipo della 18a giornata di LBA in una gara che si preannuncia molto calda. Entrambe, infatti, si trovano nei bassifondi della classifica con 12 punti ed hanno perso 3 volte negli ultimi 5 turni. All’andata il derby veneto si chiuse con il punteggio di 77-79 in favore dei gialloblù, anche se Treviso è in vantaggio per 6-5 negli 11 precedenti. Gara particolare per alcuni ex, che la sentiranno più di altri: in casa veronese giocano attualmente gli ex trevigiani Giordano Bortolani e Davide Casarin. Indisponibile tra le fila degli ospiti Alessandro Simioni, operato alla spalla sinistra.

Domenica si parte alle 12:00 con Umana Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi, entrambe in quota playoff con 16 punti, anche se vivono un periodo di forma diametralmente opposto. I padroni di casa vengono da 3 ko consecutivi, mentre gli ospiti hanno vinto le due gare più recenti. I lagunari non avranno a disposizione per questa partita Allerik Freeman, che torna al Besiktas in Turchia. All’andata, vittoria casalinga per i pugliesi, che hanno ottenuto il 4° successo negli ultimi 10 incroci contro i veneziani.

Alle 16:00 Bertram Yachts Tortona-Openjobmetis Varese, una sfida d’alta quota che vede attualmente i padroni di casa partite in leggero vantaggio sulla carta in virtù dei 4 punti in più in classifica. Dopo il successo dell’andata nella passata stagione, Varese ha perso i successivi match contro i piemontesi, incluso quello dell’andata in rimonta.

Le partite di Virtus ed Olimpia

L’EA7 Emporio Armani Milano sarà impegnata alle 17:00 in casa della Pallacanestro Trieste. Nonostante tra le due compagini ci siano 10 punti di differenza in favore delle Scarpette Rosse, i padroni di casa sono reduci da 4 successi di fila e sono lanciati verso un posto nei playoff. All’andata, secondo successo di fila per i meneghini (7° negli ultimi 10 incroci), che però avevano perso i 2 match precedenti.

L’altra formazione in vetta alla classifica, la Virtus Segafredo Bologna, ospiterà alle 19:00 la Germani Brescia, che è letteralmente crollata dopo un buon avvio di stagione e ora occupa l’11° posto con 14 punti e uno score recente di 4 ko di fila. All’andata, successo delle Vu-nere in trasferta, che hanno colto il 7° successo su 11 gare contro i lombardi.

Pronostici LBA 18a giornata: le ultime partite di domenica

Derby Gevi Napoli-Givova Scafati, che arrivano al match rispettivamente con 12 e 14 punti. All’andata, prima vittoria di Scafati contro Napoli in Serie A, dopo aver perso tutti e 5 i precedenti più recenti disputati in A2.

Dolomiti Energia Trentino-Banco di Sardegna Sassari alle 18:30, una sfida che mette in palio punti pesanti. I padroni di casa, 18 punti, vogliono consolidarsi in chiave playoff, mentre gli ospiti hanno 2 lunghezze in meno e vogliono rientrare nella lotta per la top 8. All’andata, quarto successo per Sassari, che aveva perso i due precedenti contro Trento.

A chiudere il programma sarà la sfida delle 20:30 tra Carpegna Prosciutto Pesaro-Reggio Emilia. I padroni di casa hanno il doppio dei punti degli ospiti, ultimi in classifica a quota 10. Insomma, per motivi diametralmente opposti, un successo sarebbe molto importante per entrambe. Sulla carta, dunque, la bilancia pende dalla parte dei pesaresi, che però vengono da 4 sconfitte consecuti contro gli emiliani, vincitori di ben 8 dei 10 precedenti più recenti nel massimo campionato italiano di basket.

