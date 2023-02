Pronostici Basket Coppa Italia 2023. Il campionato di pallacanestro italiano è fermo questa settimana per lasciare spazio alle Final Eight di Coppa Italia al via dal 15 febbraio. Vediamo tutte le quote, i consigli per le scommesse e il programma completo delle partite.

Pronostici Basket Coppa Italia 2023: le sfide di Final Eight

La pallacanestro italiana questa settimana accende i riflettori sulla Coppa Italia 2023. Si gioca al Pala Alpitour di Torino, dove le prime 8 in classifica, al termine del girone di andata, si affronteranno tra il 15 e il 19 febbraio per la coppa nazionale.

Il programma delle Finale Eight si mercoledì 15 febbraio alle 18:00 con l’Olimpia Milano che affronta la Germani Brescia in un derby lombardo che lo scorso mese di ottobre in campionato ha visto trionfare la squadra di Ettore Messina in extremis e in una sfida punto a punto (78-77) più ostica del previsto.

Alle 20:45 Carpegna Prosciutto Pesaro-Openjobmetis Varese, che si ritrovano di fronte dopo il match di campionato vinto a dicembre da Pesaro, al 3° successo consecutivo contro questo avversario, pareggiando il conto (5-5) nei 10 precedenti più recenti.

Giovedì alle 18:00 tocca a Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia, con gli ospiti tornati alla vittoria in campionato dopo il cambio di guida tecnica. A gennaio le due compagini si sono ritrovate di fronte in Serie A, alla Virtus Segafredo Arena, con vittoria delle Vu-nere, al 5° successo di fila contro i lagunari.

Chiude il programma dei quarti, giovedì alle 20:45, il match Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino. A ottobre l’incrocio in campionato, in casa dei piemontesi, ha visto il 4° successo in 5 gare di Tortona contro i trentini, tornati alla vittoria contro Scafati in campionato dopo 5 sconfitte.

Pronostici Basket Coppa Italia 2023: Programmazione completa

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 15 febbraio

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)

Giovedì 16 febbraio

Ore 18:00 – Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)

SEMIFINALI

Sabato 18 febbraio

Ore 18:00 – Virtus Segafredo Bologna/Umana Reyer Venezia – Bertram Yachts Derthona Tortona/Dolomiti Energia Trentino (Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2)

Ore 20:45 – EA7 Emporio Armani Milano/Germani Brescia – Carpegna Prosciutto Pesaro/Openjobmetis Varese (Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2)

FINALE

Domenica 19 febbraio

Ore 18:00 – Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 (Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2)

Quote Coppa Italia Basket 2023

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.